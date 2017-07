Von Miriam Hotter

Kitzbühel – In Kitzbühel sorgt ein Stallgebäude, das ohne Genehmigung errichtet wurde, für Aufregung. Der Grund: Die Mehrheit des Gemeinderates hat sich in der jüngsten Sitzung für eine nachträgliche Widmung ausgesprochen.

Kurz zur Vorgeschichte: Im vergangenen März sollte der Gemeinderat die Widmung eines Grundstücks beschließen, damit der Besitzer dort ein Stallgebäude errichten kann. Allerdings machte die Opposition darauf aufmerksam, dass besagtes Gebäude bereits steht. Die Angelegenheit wurde einstimmig zurück in den Bauausschuss verwiesen.

In der Gemeinderatssitzung ging es nun darum, die nötige Widmung von Freiland in eine „Sonderfläche sonstige land- und forstwirtschaftliche Gebäude und Anlagen“ zu beschließen. „Bei dem Gebäude handelt es sich um einen Unterstand für 22 Jungtiere, die sich im Sommer auf der Alm aufhalten“, erläuterte Georg Wurzenrainer (Bürgermeisterliste) und las einen Brief vor, in dem sich der Besitzer des Stallgebäudes entschuldigt. Er habe dringende Notwendigkeit gesehen, da er fünf Jungtiere aufgrund eines Unwetters bereits verloren habe. Wurzenrainer erklärte auch, dass gegen den Besitzer bereits ein Baurechtsverfahren eingeleitet wurde. Von der Bezirksverwaltungsbehörde wurde eine Geldstrafe ausgesprochen. Laut Informationen der Tiroler Tageszeitung handelt es sich dabei um eine Summe von 4000 Euro.

Rudolf Widmoser (Grüne) zeigt sich mit dem Strafausmaß einverstanden. „Es sind Fehler passiert. Die Strafe, die für das Fehlverhalten ausgesprochen wurde, finde ich aber ausreichend und ich werde deshalb für die Umwidmung stimmen.“ Vizebürgermeister Walter Zimmermann (SPÖ) weist die Gemeinderäte darauf hin, dass es einen ähnlichen Fall schon einmal gegeben hat. „Da hat auch die Mehrheit dafür gestimmt, im Nachhinein umzuwidmen. Wir können nicht einmal so und einmal so entscheiden“, appelliert er für eine erneute nachträgliche Umwidmung.

Etwas anders sieht das Ellen Sieberer (Bürgermeisterliste). „Ich finde nicht, dass man immer gleich entscheiden muss. Ich werde zwar für die Umwidmung stimmen, aber beim nächsten Mal bin ich vielleicht dagegen.“

Wesentlich harschere Kritik kam von der FPÖ. „Für mich hat das eine schiefe Optik. Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Strafe gezahlt wurde, aber ich kann da trotzdem nicht über meinen Schatten springen und werde deshalb nicht für die Umwidmung stimmen“, sagt Bernhard Schwendter. In dieselbe Kerbe schlägt Manfred Filzer von den Unabhängigen Kitzbühelern (UK). „Ich stimme auch nicht dafür“, sagt er und führt weiter aus, dass es sich bereits um den zweiten Schwarzbau innerhalb weniger Monate handelt. Zur Erklärung: Bereits im Dezember 2016 wurde ein Stall nachträglich umgewidmet.

„Wenn wir immer so schnell umwidmen, dann ist es eine Einladung für andere, auch ohne Genehmigung etwas zu bauen“, führt Filzer weiter aus.

Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP) betonte daraufhin, dass der Fall mit dem Land Tirol besprochen wurde. Das Ergebnis dieses Gesprächs ist laut Winkler, dass eine Umwidmung sinnvoll sei. „Es handelt sich nur um einen Unterstand für das Vieh.“

Das Ergebnis der Abstimmung: SPÖ, ÖVP und Grüne stimmten dafür (14 Ja-Stimmen), fünf Gemeinderäte der UK sowie der FPÖ enthielten sich der Stimme.

Neben der Widmung für das Stallgebäude war auch eine mögliche Förderung des Landes Tirol Thema. Thomas Nothegger (UK) wollte wissen, ob das Stallgebäude gefördert werde. Niemand konnte ihm darauf eine Antwort geben.

Das Land Tirol versicherte gegenüber der TT, dass „bis dato keine Fördermittel geflossen sind“. Alois Poppeller, Leiter der Abteilung Agrarwirtschaft, nennt auch den Grund. „Eine Förderung ist erst dann möglich, wenn alle nötigen Unterlagen wie zum Beispiel eine Widmung oder ein Baubescheid vor Baubeginn vorliegen.“ Allerdings räumt Poppeller ein, dass eine Förderung grundsätzlich auch bei einer Nachreichung der Unterlagen möglich sei. Wie es im konkreten Fall in Kitzbühel aussieht, will er aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht sagen.

Der Besitzer des Stallgebäudes war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.