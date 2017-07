Split, Rom, Istanbul - Italien, Kroatien, Montenegro, Frankreich: In Süd- und Südosteuropa wüten Waldbrände. Die Feuerwehren stehen im Dauereinsatz.

Istanbul versinkt unterdessen im Wasser. Am Vormittag fiel sintflutartiger Regen. Straßen wurden binnen Stunden zu reißenden Flüssen.

Bilder und Videos, die in Sozialen Medien veröffentlich wurden, zeigen, wie Autos im Wasser treiben, sich Sturzbäche über Treppen und Hänge ergießen.

Millionen Istanbuler strandeten auf dem Weg in die Arbeit. Der Flugverkehr war ebenfalls betroffen. "Das ist eine Katastrophe", sagte Verkehrsminister Ahmet Arslan. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Die Stadtverwaltung Istanbuls bat ihre Bürger am Dienstag, nicht mit dem eigenen Auto zu fahren. Sie warnte zudem vor dem Risiko weiterer Überschwemmungen, die nach dem anhaltenden Starkregen für den Tag erwartet wurden.

Zahlreiche Brände in Italien

Wald- und Buschbrände wüten weiterhin in Italien. Fast keine Region ist heuer verschon geblieben. Auf Sizilien brennt es nahe Messina, in der Provinz Cosenza in Kalabrien. Wegen des Feuers nahe der toskanischen Stadt Pistoia wurden mehrere Häuser evakuiert.

Gegen mehrere Brandhere kämpfen die Feuerwehren im Pinienwald von Castelfusano, der „grünen Lunge" von Rom. Die Flammen waren auch vom Strand Ostias zu sehen. Hubschrauber und Canadair-Flugzeuge waren im Löscheinsatz. Einige Familien mussten ihre Häuser verlassen. Ein 22-Jähriger wurde wegen Brandstiftung festgenommen.

Die große, seit Wochen anhaltende Hitze, Trockenheit und ein starker Südwind erschweren die Arbeit der Feuerwehren zusätzlich.

Gefahr für Split abgewendet

4500 Hektar Wald hat eine Feuerwalze an der kroatischen Adriaküste zwischen Omis und Split zerstört. Die Feuerwehr kämpfte in der Nacht auf Dienstag gegen die Flammen, die die Urlaubermetropole bedrohten - mit Erfolg: Split sei „verteidigt" worden, teilten die Einsatzkräfte am Vormittag mit.

Innerhalb weniger Stunden sind zuvor an 20 verschiedenen Stellen Brände ausgebrochen. Kroatische Medien spekulieren deshalb, dass Brandstifter hinter den verheerenden Feuern stecken könnten. Rund 400 Feuerwehrleute waren im Einsatz gegen die Flammen. Unterstützung erhielten sie von mehr als hundert Soldaten sowie Löschflugzeugen.

Brände in Montenegro unter Kontrolle

Auf der Halbinsel Lustica an der Bucht von Kotor in Montenegro toben seit Sonntag heftige Waldbrände. Mehrere hundert Einwohner und Touristen sind aus Dörfern evakuiert worden.

Auch Soldaten halfen im Zentrum des Feuers auf der Halbinsel beim Löschen. Am Dienstagvormittag haben die Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht.

An der östlichen Adriaküsten brechen in jedem Sommer große Brände aus. Sie werden oft von nachlässigen Touristen, aber auch von Bodenspekulanten ausgelöst, die so auf Bauland hoffen.

Waldbrände in Frankreich

Etwa 450 Feuerwehrmänner haben einen Waldbrand in der Nähe der südfranzösischen Ferienmetropole Nizza unter Kontrolle gebracht. Etwa 100 Hektar Wald gingen bei Castagniers in Flammen auf, berichtete der Nachrichtensender Franceinfo. Der Ort liegt etwa 15 Kilometer nördlich von Nizza.

Die örtliche Präfektur teilte am Dienstag mit, gesperrte Straßen seien wieder für den Verkehr geöffnet. Wegen der Trockenheit und der Hitze gibt es in der Provence und auf der Mittelmeerinsel Korsika immer wieder Brände. Zu Wochenbeginn brannten laut Medien etwa 200 Hektar Buschland in der Nähe der südkorsischen Stadt Bonifacio.

Neue Feuer in Portugal

In Portugal brachen am am Montag neue Waldbrände im Norden und in der Mitte des Landes aus. Im Juni waren bei einem verheerenden Waldbrand in Portugal 64 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 250 verletzt worden. (smo, dpa, APA/AFP)