Von Andrea Wieser

Innsbruck – „Ich habe für den Zweitplatzierten applaudiert und alle haben gesagt, dass ich endlich auf die Bühn­e gehen soll.“ So beschreibt Daniel Agramunt Garcia (30) die Szene seines Sieges. Der Innsbrucker ist am Wochenende in Budapest Karaoke-Europameister geworden. Er hat wirklich nicht damit gerechnet. Nämlich so wenig, dass er in der Stunde seines Sieges begeistert für den Zweitplatzierten aus Linz, Christian Porstmann, jubelte. „Ich habe mich so für ihn gefreut, dass ich gar nicht daran gedacht habe, was das für mich bedeutet.“

Daniel Agramunt Garcia, ein Name wie aus einer spanischen Telenovela, liegt das Musizieren im Blut. Sein para­guayischer Vater war Mitglied der Los Paraguayos, die viel in Innsbruck gastierten und auch sonst war da immer Musik in seinem Leben. „Sie ist immer da. Beim Schlafengehen und in allen anderen Momenten. Ohne Musik geht es für mich nicht.“ Dazu braucht er nicht einmal eine Bühne: „Ganz ehrlich, ich sing­e, wo ich kann. Und das ist auch unter der Dusche.“

Bei der Europameisterschaft war es das Lied „Turn the Page“ von Bob Seger, dem US-amerikanischen Rocksänger, das ihm Glück brachte. Eine Nummer, die viele in der Version von Metallica kennen. Garcia sang sie aber ganz stilecht in der Originalfassung.

Seit drei Jahren wird neben der schon etablierten Weltmeisterschaft auch in Europa ein Bewerb namens Euroke durchgeführt. Der erste Austragungsort war Linz, im letzten Jahr traf sich die Sänger-Gemeinde in St. Petersburg, heuer in Budapest. Bei den Damen belegte die ukrainische Sängerin Oksana Karaim den ersten Platz. Bei den Herren hatten die Österreicher die Nase vorn. Das lässt auf die nächsten Jahre hoffen. Ob der Innsbrucker Garcia im nächsten Jahr wieder dabei ist, wird man sehen.