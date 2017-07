Von Matthias Sauermann

Washington - "Zu lange hat eine kleine Gruppe in unserer Hauptstadt die Früchte der Regierung geerntet, während das Volk die Kosten getragen hat. (...) Das alles wird sich ändern", versprach US-Präsident Donald Trump seinen Anhängern bei seiner Amtseinführung am 20. Jänner 2017. Während hinter ihm die Prominenz des Landes versammelt saß, sagte er eben dieser den Kampf an. Donald Trump, selbst Milliardär und Unternehmer, werde Amerika zu neuer Größe führen.

Seine Präsidentschaft werde sich gegen das Establishment richten, Jobs schaffen und Amerika durch geschickte Verhandlungen wieder in eine bessere Position bringen. Er wolle eine Mauer zu Mexiko bauen - für die der südliche Nachbar aufkommen solle. Und er werde die Gesundheitsreform seines Vorgängers durch eine bessere ersetzen. Getreu seinem Motto: "Make America Great Again" (Amerika wieder großartig machen). Sechs Monate später ist es an der Zeit, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen: Was ist davon übrig geblieben?

Chaos statt Inhalte

Während die wirtschaftlichen Kennzahlen wie Jobentwicklung oder Aufschwung an den Börsen für die US-Wirtschaft durchaus positiv aussehen, ist dies wohl in nur geringem Maße der Präsidentschaft von Donald Trump zuzurechnen. Generell gilt, dass wirtschaftliche Impulse, die von der politischen Führung ausgehen, erst langfristig greifen. Während der Präsident durch Rhetorik und ermutigende Impulse für bestimmte Wirtschaftszweige dazu beigetragen haben mag, blieben größere Reformen oder Gesetzesvorhaben bislang aus.

Trump versprach zwar eine Neuverhandlung des Freihandelsabkommens NAFTA und stieg aus dem transpazifischen Abkommen TPP aus. Neue Deals oder Strategien, welche diese ersetzen würden, wurden noch nicht umgesetzt. Ebenso verhält es sich mit einer angekündigten Steuerreform, die erst noch im Kongress verhandelt werden muss. Was eines der größten Dilemmata der Trump-Präsidentschaft verdeutlicht: Statt einer inhaltlich gefestigten Strategie dominieren im Weißen Haus Chaos rund um potentielle Russland-Verbindungen oder verbale Ausfälle des Präsidenten.

Bereits kurz nach der Amtseinführung musste der Nationale Sicherheitsberater Michael Flynn das Handtuch werfen. Er gilt als tief in die Russland-Affäre verstrickt - und soll gegenüber Vizepräsident Mike Pence dazu gelogen haben. Das wurde als Grund für seinen erzwungenen Rücktritt genannt. Trumps Justizminister Jeff Sessions musste sich wegen Befangenheit von den Ermittlungen rund um die Russland-Affäre zurückziehen. Und immer neue, zuvor verschwiegene Treffen zwischen Mitgliedern des Trump-Teams und Russen machen die Runde. Der Vorwurf einer möglichen Absprache zur Beeinflussung der Wahl schwebt wie eine Gewitterwolke über der Administration und sorgt für Chaos.

Hauptsache gegen Obama

Andererseits verschrieb sich Trump der Rücknahme von Reformen seines Vorgängers und weniger der Umsetzung eigener Ideen. Bereits während der Präsidentschaft von Barack Obama galt Donald Trump als einer seiner schärfsten Kritiker. Er stellte sich gar an die Spitze einer Bewegung, welche die falsche Behauptung verbreitete, Obama sei nicht in den USA geboren und deshalb unrechtmäßig Präsident. Erst im Zuge seiner Kandidatur ließ Trump diesen Vorwurf fallen. Die offensichtliche Animosität setzte sich während seiner Amtszeit fort. In einem Aufsehen erregenden Tweet beschuldigte Trump den Demokraten, ihn während des Wahlkampfes bespitzeln haben zu lassen und nannte ihn einen "kranken Typen".

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. März 2017

Egal ob beim Thema Gesundheitsreform, Wirtschaftsabkommen oder Außenpolitik: Trump hat es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, möglichst viel des Erbes seines Vorgängers zu zerstören. So machte er die historische Annäherung an Kuba teilweise rückgängig, will aus dem Klimavertrag von Paris aussteigen, andere Abkommen neu aushandeln und nahm Regulierungen im Bankensektor zurück. Sogar von der ehemaligen First Lady geförderte Initiativen für die gesunde Ernährung von Kindern in Schulen stehen auf Trumps Abschussliste. "Jeder neue Präsident ändert den Kurs, besonders solche, die auf jemanden der anderen Partei folgen. Aber selten war ein neuer Präsident so determiniert, (...) aktiv zu demolieren, was vor seiner Amtsübernahme geschaffen wurde", schrieb die New York Times.

Trump bringt Gesundheitsreform nicht durch

In einem zentralen Bereich plante Trump, aktiv zu werden und ein eigenes Gesetz auf die Rücknahme einer Initiative von Obama folgen zu lassen: Der Gesundheitsreform. Das Kronjuwel unter Barack Obamas Errungenschaften, das Millionen von Amerikanern eine Krankenversicherung verschaffte, ist den Republikanern seit seiner Einführung ein Dorn im Auge. Trump kündigte an, er werde das "Desaster Obamacare" beenden und ohne Verzögerung eine bessere und billigere Alternative umsetzen. Mit der republikanischen Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses fand er dafür perfekte Bedingungen vor.

Nur: Die Republikaner standen nach sieben Jahren Kritik am "Affordable Care Act" (Reform für eine leistbare Gesunheitsversorgung) nach wie vor nicht mit einer geeinten Alternative bereit. Das radikale Lager der Partei will staatliche Förderungen und Erleichterungen radikal streichen, während dies dem liberaleren Flügel zu weit geht. Berechnungen überparteilicher Ämter zufolge würden je nach Vorschlag bis zu 30 Millionen Menschen ihre Krankenversicherung verlieren. Zu viel für die gemäßigteren Republikaner, die um ihre Wiederwahl bangen. Und noch immer zu viel Staat für die radikalere Seite der Präsidenten-Partei. So scheiterte Trump, eine Mehrheit für einen alternativen Plan zu finden. "Wer hat schon gewusst, dass Gesundheitsversorgung so kompliziert ist?", fragte Präsident Trump an einem Punkt in einer Rede.

Widerstand von Gerichten und Sonderermittler

Eine der öffentlich wirksamsten Initiativen von Trump war ein Einreiseverbot für Bürger aus mehreren vorrangig muslimischen Ländern. Dieses sorgte für Chaos an internationalen Flughäfen durch gestrandete Passagiere. Personen, die bereits überprüft wurden und Visa besaßen, durften nicht einreisen. Der US-Präsident argumentierte mit Sicherheitsbedenken. Gerichte hoben sowohl die erste als auch die entschärfte zweite Fassung des Erlasses auf. Mit dem Argument, es handle sich um eine Diskriminierung von Muslimen. Das Weiße Haus widersprach, es handle sich keinesfalls um einen Einreisebann für Muslime. US-Präsident Donald Trump schoss gegen die Interpretation seiner eigenen Mannschaft: Es handle sich sehr wohl um einen Einreisebann. Aktuell ist das Einreiseverbot beim Obersten Gerichtshof anhängig.

Auf der anderen Seite scheint Trump auch Teile seiner Agenda dadurch umzusetzen, in gewissen Bereichen nicht aktiv zu werden. Ein zentraler Aspekt von Trumps Plan, den sein Chefberater Stephen Bannon im Februar auf einer Konferenz beschrieb, sei es, den "administrativen Staat zu dekonstruieren". Mit anderen Worten: Die Regierung soll geschrumpft werden. Einen ersten Eindruck davon gibt, dass etliche Posten in den Ministerien noch nicht besetzt sind. Das dürfte allerdings auch damit zu tun haben, dass aufgrund der Turbulenzen und den schlechten Referenzen der Trump-Kandidaten viele gut Qualifizierte schlicht und einfach nicht für die Administration arbeiten wollen. Trump schlug darüber hinaus ein Budget vor, in dem dramatische Kürzungen vorgesehen wären. Ökonom Jospeh Stiglitz kommentierte: "Trump geht mit einen Vorschlaghammer auf das los, was vom Amerikanischen Traum bleibt."

Skandal um Entlassung des FBI-Direktors

Ungemach droht dem Präsidenten auch von anderer Seite: In der Russland-Affäre beschäftigt sich nun auch ein unabhängiger Sonderermittler mit der Causa. Dieser soll nicht nur Treffen und Gespräche zwischen Mitgliedern des Trump-Teams und Russland unter die Lupe nehmen, sondern auch den größten Skandal aus der noch jungen Präsidentschaft Trumps: Die Causa James Comey.

Der ehemalige FBI-Direktor war von Trump gefeuert worden. Erst war die Behandlung Hillary Clintons im Wahlkampf als Grund angegeben worden. Dann gab Trump in einem TV-Interview freimütig zu, dass der eigentliche Grund die Ermittlungen in der Causa Russland der Grund waren. James Comey sagte später, der Präsident habe zuvor darum gebeten, die Ermittlungen einzustellen. Kritiker vermuten, Trump könnte dadurch die Ermittlungen der Justiz behindert und sich strafbar gemacht haben.

Der erste Antrag zur Amtsenthebung Trumps wurde von einem Demokraten bereits eingebracht. Noch halten seine Wähler Umfragen zufolge aber noch zu ihrem Präsidenten. Trumps Strategie, kritische Berichte als "Fake News", Falschnachrichten, zu bezeichnen, trägt Früchte. So glaubt eine Mehrheit der Trump-Fans einer Umfrage zufolge nicht, dass Trump Jr. sich im Wahlkampf mit einer russischen Anwältin getroffen habe. Obwohl der älteste Sohn Trumps das Treffen selbst bestätigte. Die Republikaner im Kongress lassen Trump deshalb noch nicht fallen. Folgen neue Ermittlungsergebnisse und fallen die Umfragewerte, könnte sich der Wind drehen. Bis dahin ringt Trump mit seinen Kollegen im Senat - und mit sich selbst.