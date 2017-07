Innsbruck – Sie soll dem illegalen Welpenhandel einen Riegel vorschieben und unnötiges Tierleid verhindern: Die mit 1. Juli in Kraft getretene Novelle des Tierschutzgesetze sorgt derzeit allerdings für viel Geheule und Gejammer bei den Zweibeinern. Denn künftig sind Vergabe und Verkauf von Tieren im Internet für behördlich nicht bewilligte Personen und Institutionen illegal. Bei Missachtung drohen immerhin Strafen von bis zu 3750 Euro, im Wiederholungsfall sogar bis zu 7500 Euro. Bei Tierschützern und Mitgliedern vieler Vermittlungsseiten auf Facebook läuten nun die Alarmglocken lauter, als die angebotenen Hunde bellen können: Es hagelt Kritik am neuen Gesetz aus allen Richtungen, in Wien kündigen Tierschutzorganisationen bereits Demos an.

Erste Konsequenzen der neuen Paragraphen sind auch in den Tiroler Tierheimen spürbar: Ohne das private Vermittlungs-Engagement der verunsicherten Tierfreunde platzen die Heime aus allen Nähten. „Vor allem Leute, die Hunde vergeben wollen, rufen uns in letzter Zeit vermehrt an. Wir stellen diese Tiere dann in unserer Vergabeliste online, im Heim aufnehmen können wir sie allerdings nicht“, berichtet Melanie Mazurides über die Situation im Tierheim Mentlberg. Vermehrte Anfragen von irritierten (Noch-)Tierbesitzern bestätigt auch der Obmann des Tierschutzvereins für Tirol, Dr. Christoph Lauscher: „Wir versuchen natürlich, auch den kleinen gemeinnützigen Vereinen, die sich sonst für die Suche nach einem neuen zu Hause einsetzen, Hilfestellung zu geben. Unsere Möglichkeiten sind aber auch begrenzt.“

Viel Lärm um nichts?

Die Misere rund um das öffentliche Vergabeverbot beruhe auf einem Missverständnis, betont der Tiroler Tierschutzombudsmann Dr. Martin Janovsky, der zudem vor einer Panikmache warnt. Die Intention, die hinter der Novelle steht, sei grundsätzlich eine Gute Sache. Den Behörden sei es nun möglich, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Personen und Institutionen Tiere handeln. Nur so könne man eine artgerechte Haltung garantieren und den Missständen der vergangenen Jahren einen Riegel vorschieben. Gemeint sei dabei vor allem der illegale Handel mit Hundewelpen aus Südost-Europa, Afrika oder Spanien, wo die Tiere unter qualvollen Bedingungen massenhaft gezüchtet und nach Österreich verkauft würden.

Übergangsfrist bis Juli 2018

Dass organisierte Tierfreunde nun nicht mehr via Facebook nach einem neuen zu Hause für Bello oder Mimi suchen dürfen, ist nur bedingt richtig. Das neue Gesetz erlaubt Vereinen und Organisationen, die eine gemeldete Betriebsstätte in Österreich haben, weiterhin Vierbeiner öffentlich (also auch im Internet) zu vermitteln. Wer allerdings kein eigenes Tierheim betreibt, muss die Haltung der Fellnasen und Samtpfoten von der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde bewilligen lassen. “Für die Erteilung einer solchen Bewilligung benötigen sie eine Betriebsstätte – also Räumlichkeiten – in Österreich, in der die Tiere artgerecht gehalten werden“, heißt es aus dem zuständigen Ministerium für Frauen und Gesundheit.

Allerdings haben die Betroffenen dafür noch bis 1. Juli 2018 Zeit. Bis dahin soll es noch Anpassungen in der Tierhaltungsgewerbeordnung bzw. der Tierheimverordnung geben, um die Rahmenbedingungen für gemeinnützige Organisationen zu erleichtern, kündigt das Ministerium in einer Presseaussendung an. Erste Gesprächen mit Involvierten und Partnern seien bereits am Laufen, „auch mit Online-Plattformen sind Gespräche geplant, um gemeinsam für alle Betroffenen bestmögliche Lösungen zu finden, um ihre Tiere weiterhin vermitteln zu können“. Janovsky zeigt sich zuversichtlich: „Während der Übergangsfrist muss sich keiner Sorgen machen. Ich bin sicher, die Novelle wird mit der Zeit ihre volle Wirkung entfalten.“ (jazz)