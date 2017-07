Alpe Dias (Kappl): Die Milchkuhalm auf 2100 Metern mit 70 Milchkühen und 40 Almschweinen verarbeitet Oberntaler Almkäse und Almbutter und ist Mitglied bei der Genussregion Paznauner Almkäse, Einkehrmöglichkeit im Almstüberl — direkt bei der Alm, Parkmöglichkeit bei der Talstation der Bergbahnen Kappl — Auffahrt mit der Bergbahn auf 1830 Meter —, von dort Wanderweg bzw. Fahrweg auf die Alm — Gehzeit ist circa 45 Minuten. Am Weg zur Alm befindet sich der Sunny-Mountain-Erlebnispark, ein Streichelzoo und ein Almmuseum mit Einblick in das Almleben um die Zeit um 1960. Das historische Almensemble steht unter Denkmalschutz. (Tipp: Almwirtschaftsverband)

Schlickeralm (Fulpmes): Im Almgebiet weiden ca. 50 Milchkühe und 40 Jungrinder. Auf der Alm befindet sich eine eigene Sennerei, wo die täglich gewonnene Milch veredelt wird. Diese Produkte werden im Gastronomiebetrieb der Schlickeralm (1643 Meter) vermarktet. Start an der Talstation Schlick 2000 (Kreuzjochbahn) — Auffahrt mit der Gondelbahn bis zur Mittelstation Froneben — von dort aus kann die Schlickeralm entweder über die Forststraße oder den Scheibenweg+Erlebnisweg (Wandersteig) erreicht werden, beide führen am Panoramasee vorbei. Die Wege oder Steige sind nicht ausgezäunt, aber die Almen, durch die sie führen, sind Milchviehalmen. (Tipp: Almwirtschaftsverband)

Talrundweg (Kals Osttirol): Sieben offizielle Einstiegsstellen (an der Knopfbrücke nahe Arnig, in Lesach bei der Brücke, am Talschluss in der Fraktion Taurer vor dem Talschuss in das Dorfertal, in Großdorf/Tembler und in Kals/Glor), die zudem ausgewiesene Parkmöglichkeiten bieten, können einzelne Teilabschnitte erwandert werden. Insgesamt hat der Erlebnisweg ca. 20 Kilometer Streckenlänge, bei denen 624 Höhenmeter im Auf- und Abstieg zurückgelegt werden. (Tipp: Österreichische Wanderdörfer)