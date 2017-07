Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Die Tiroler dürfen auf ihre Krankenanstalten stolz sein. Trotzdem kommt es hin wieder zu ernüchternden Fehlleistungen. In einem nun durch das Landesgericht entschiedenen Fall erlebte eine Tiroler Tumorpatientin ihr blaues Wunder. Die Frau hatte sich 2008 an einen Arzt gewandt, da sie unter Atemproblemen im Nasenbereich gelitten hatte. Der sie darauf am einstigen BKH Hall behandelnde Mediziner hatte die alarmierende Computertomografie (CT) der Patientin aber offenbar gar nicht angesehen. Denn trotz eines offensichtlichen drei mal drei Zentimeter großen Tumors am Nasenboden verschrieb er Nasenspray und eine Kortisonsalbe. Nicht einmal die in solchen Fällen übliche Nasen-Endoskopie war durchgeführt worden.

Kein Wunder, dass die Geplagte 2011 in Innsbruck an der HNO-Klinik vorstellig werden musste. Dort wurde der weiter gewachsene Tumor dann zwar diagnostiziert, eine Behandlung nach den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgte jedoch nicht mal ansatzweise.

Die Patientin wurde nämlich weder korrekt über nachfolgende Eingriffe aufgeklärt, noch wurde weiters richtig vorgegangen. Von einer gemeinsamen Operation mit der Mund-, Kiefer- und Gesichts­chirurgie wurde abgesehen, auch von der Entnahme einer Probe. Bei der OP wurde dann durch den HNO-Chirurgen weder eine Schnelldiagnostik des Geschwürs durchgeführt, noch wurde untersucht, ob die Entfernung des Tumors im Gesunden erfolgte.

Wäre dies jedoch erfolgt, wäre der Tumor gleich zur Gänze zu entfernen gewesen. Und zuletzt hätte man laut Sachverständigem schon im Zuge des Heilungsverlaufs „an das Vorliegen eines Resttumors denken müssen“. Für das Landesgericht eine Behandlung, die „nicht den Regeln und Standards der ärztlichen Kunst und dem Stand der medizinischen Wissenschaft“ entsprach.

Die Folgen waren für die Patientin bitter. Sie reichen von Nachoperationen bis zum teilweisen Verlust des Geruchsinns, einer Mittelohrschwerhörigkeit oder verminderter Gaumenbeweglichkeit mit Sprach- und Schluckstörungen.

Nachdem es über die Ärzte-Schiedsstelle zu keiner Entschädigung gekommen war, musste Anwalt und Medizinrechtler Thomas Juen Klage am Landesgericht einbringen. Nach einem dreijährigen Verfahren wurde der Fall voll zu Gunsten der Patientin entschieden.

Den langen Atem für das Verfahren sicherte übrigens die AK Tirol, die im Fall einer Klagsabweisung für die Kosten geradegestanden wäre. So erhielt die Frau nun aber von der Haftpflichtversicherung des Erstarztes und den Tirol Kliniken nicht nur 80.000 Euro an Entschädigungen. Juen: „Es war ein steiniger Weg. Erfreulich, dass aufgrund der Schwere der Dauerschäden nun auch die Haftung für künftige Schäden ausgesprochen wurde.“