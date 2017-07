Von Tamara Stocker

Los Angeles — Der 20. Juli war für Linkin-Park-Sänger Chester Bennington nicht irgendein Datum. An diesem Tag wäre sein Freund Chris Cornell 53 Jahre alt geworden. Der Frontmann der Grunge-Band Soundgarden nahm sich am 18. Mai das Leben. Die beiden standen sich sehr nahe. Offenbar konnte Bennington den Tod seines Freundes nicht überwinden. Auf den Tag genau neun Wochen später, am 20. Juli, setzte auch er seinem Dasein ein Ende. Er erhängte sich in seinem Schlafzimmer.

Die Freundschaft der beiden begann 2007 auf einer gemeinsamen Tour ihrer Bands. Bennington war auch Taufpate von Cornells elfjährigem Sohn. Nach Cornells Suizid hatte Bennington auf Instagram einen Trauerbrief verfasst. „Ich kann mir keine Welt ohne dich vorstellen und bete, dass du in deinem nächsten Leben Frieden findest", schrieb er über den Verlust seines Freundes. Auf der Beerdigung ehrte er Cornell mit einer Version von Leonard Cohens „Hallelujah".

Bennington wollte nach außen stark sein

Für Cornells Ehefrau ist die Nachricht vom Tod Benningtons ein harter Schlag. „Gerade als ich dachte, mein Herz könnte nicht noch mehr gebrochen werden... Ich liebe dich T.", schrieb sie auf Twitter. Nach dem Tod seines Freundes sei Bennington nicht mehr derselbe gewesen, heißt es nun aus seinem engeren Umfeld. Aber Chester wollte stark sein. Familie und Freunde davon überzeugen, dass es ihm trotz des schweren Verlustes gut ginge. Er weiter machen kann.

Just when I thought my heart couldn't break any more.....I love you T

— Vicky Cornell (@vickycornell) 20. Juli 2017

Darum wurde die aktuell laufende Welttournee seiner Band Linkin Park auch nicht verschoben. Einen Tag nach Cornells Tod erschien das Album „One More Light". Der siebte Longplayer ist gespickt mit elektronisch plätschernden Popsongs, die nicht mehr viel mit den harten Klängen ihres im Jahr 2000 veröffentlichen Debüts „Hybrid Theory" zu tun hatten. Dafür musste die Band allerhand Kritik der Fans einstecken. Dabei hatte Linkin Park noch nie Berührungsängste mit neuen Genres. Das neue Sound-Kapitel tat dem Erfolg auch keinen Abbruch, „One More Light" schoss auf Anhieb auf Platz eins der US-Charts. Es ist eines der persönlichsten Alben der Band, in denen es um Dinge geht, „die sonst nur meine Ehefrau und engste Freunde wissen", sagte Bennington.

Die zweite Singleauskopplung „Talking To Myself" erscheint am kommenden Dienstag. Es ist wohl ein trauriger Zufall, dass das dazugehörige Musikvideo nur Stunden vor der Todesnachricht Benngintons auf YouTube veröffentlicht wurde. Bisher haben es knapp acht Millionen Menschen angesehen.

Reaktionen Die Musikwelt und Fans trauern um eine Legende: http://bit.ly/2vI9RPk

Das Leid mit der Musik verarbeiten

Das Video zeigt Zusammenschnitte von Live-Aufnahmen der jüngsten Tour durch Europa. Viele Aufnahmen kommen Chester Bennington nah — vor Tausenden auf der Bühne oder backstage. Das macht das Video ungewollt zum filmischen Nachruf. Es ist eine Hommage, die Linkin Park an sich selbst richtet.

Zudem ist „Talking To Myself" wohl auch der rockigste Track des neuen Albums. Einer, der noch am ehesten an die Anfangszeiten der Rockband erinnert. Es ist ein Song über Ausweglosigkeit, geschrieben aus der Sicht von Benningtons Frau Talinda Bentley. Er singt darüber, wie sie den Kampf ihres Mannes mit den Depressionen erlebt und über ihr eigenes Mitleiden. „Sag mir, was ich tun muss / Ich dringe einfach nicht zu dir durch", heißt es darin. Und: „All die Mauern, die du um dich baust ... / All die Arten, auf die ich dich verliere".

Innere Zerrissenheit, Selbstzweifel, Depressionen: All dieses Leid findet sich von Anfang an in Benningtons Texten. Denn in seinen 41 Lebensjahren hat der Musiker einiges erlebt. Wenn man so will, mehr Schlechtes als Schönes. Als er elf Jahre alt war, ließen sich seine Eltern scheiden. Er begann, alle möglichen Drogen zu nehmen. Opiate, Kokain, Crystal Meth, LSD. Später dann der Alkohol. Vor einigen Jahren sagte er, dass er in seiner Kindheit von einem Freund seiner Eltern sexuell missbraucht wurde. Auch äußerte er sich öffentlich zu seinen Selbstmordgedanken.

Im Jahr 2011 wollte er sein Suchtproblem hinter sich lassen. „Ich trinke nicht mehr. Ich entscheide mich, nüchtern zu sein. Ich habe die letzten sechs Jahre getrunken und ich will diese Person nicht mehr sein."

Shinoda: „Egal wie es ausgeht. Ich bin da."

Erst vor wenigen Wochen gab er dem Männermagazin GQ ein Interview. Bennington zeigte sich zuversichtlich, sagte, dass er „seine Dämonen im Griff habe". Er sprach ganz offen über die persönlichen Probleme, die ihn sein ganzes Leben begleitet hatten. „Wenn ich ehrlich bin, hat Linkin Park mein Leben gerettet. Ich hatte nie eine richtige Familie, die Band hat mir zum ersten mal so ein Gefühl vermittelt."

GQ-Interview Vor wenigen Wochen gab das Linkin-Park-Gespann Bennington/Shinoda dem Männermagazin ein Interview. >> http://bit.ly/2tNIdyV

Allen voran Band-Kollege Mike Shinoda nahm in Benningtons Leben einen ganz besonderen Platz ein. Die beiden verband seit 17 Jahren eine innige Freundschaft. Shinoda hatte es nicht leicht, seinen Freund leiden zu sehen. „Ich kann nur mein eigenes Leben führen, nicht seines. Aber ich stehe hinter ihm, ganz egal wie es ausgeht. Ich bin da. Das ist die Hauptsache, die wir ihm als beste Freunde immer versichert haben", sagte er der GQ.

„Meine Liebe zu den Jungs ist unbeschreiblich, es ist schon lange nicht mehr rational. So wie es in einer echten Familie im Grunde sein sollte", beschrieb Bennington die Beziehung zu seinen fünf Bandkollegen. Heute sei er endlich angekommen, sagte er. Dass er offensichtlich nicht glücklich war, aufjeden Fall nicht gesund, zeigt sein plötzlicher Tod. Vermutlich hat er mit seinen intimen Texten, seiner Musik viele gerettet — nur leider nicht sich selbst.