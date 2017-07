Innsbruck – Urlauber aus Deutschland und begeisterte Sportfans dürften das kommende Wochenende zum reisestärksten des Sommers machen. Während in Bayern und Badem-Württemberg die Ferien erst beginnen, gehen sie in Bremen und Niedersachsen bereits wieder zu Ende. Für Tirol bedeutet dies vor allem Staus und Verzögerungen auf den Straßen Richtung Süden. Betroffen seien laut Asfinag vor allem die Inntalautobahn (A12) im Unterland sowie die Brennerautobahn (A13) im gesamten Verlauf. „Am Samstag erreichen wir vermutlich den Höhepunkt. Vor allem zwischen späterem Vormittag und frühem Nachmittag“, erklärt Alexander Holzedl, Pressesprecher der Asfinag.

Als Hotspot dürfte sich die Mautstelle in Schönberg erweisen: Bis zu 3000 Fahrzeuge pro Stunde werden dort erwartet. „Für eine schnelle Abfertigung haben wir alle Fahrspuren besetzt. Zusätzliches Personal wird im Vorbereich der Mautstelle den Verkehr einweisen“, kündigt Holzedl an. Mit der Videomaut ließe sich die Wartezeit allerdings verkürzen. Diese funktioniert auf allen Fahrspuren der Mautstelle und ist im Vorfeld über www.asfinag.at zu erwerben.

Mit größeren Schwierigkeiten im Bereich von Baustellen sei indes nicht zu rechnen: „Wir planen die Baustellen naturgemäß so, dass sie keine Staubringer sind. Es sind immer zwei Fahrspuren verfügbar. So sollte also auch der Bereich vor der Europabrücke normal befahrbar sein.“

Rückkehrer nach Deutschland

Auch wer Richtung Norden unterwegs ist, sollte etwas mehr Zeit und gute Nerven miteinplanen: Die anhaltenden Grenzkontrollen dürften wieder Auswirkungen auf den Verkehrsfluss auf der A12 bei Kufstein, aber auch auf der A1 am Walserberg in Salzburg und auf der A8 bei Suben in Oberösterreich haben. Von der Autobahn abzufahren sei allerdings auch nicht immer sinnvoll, auch die Umfahrungsstrecken seien regelmäßig überlastet. Informationen über die aktuellen Wartezeiten stellte die Asfinag in Echtzeit über ihre Website bzw. die App zur Verfügung.

Sportliche Großevents im Osten

Österreichweit dürfte der Verkehr auch Richtung Osten stocken: Der Formel-1-Grand-Prix in Budapest und die Beachvolleyball-WM in Wien dürften vor allem am Samstag, am Sonntagvormittag und bei der Abreise der Zuschauer am Nachmittag entlang der Strecke Wien-Budapest (A4 und M1). Vorsicht für alle Formel-1-Fans: In Ungarn ist statt der Klebevignette bereits die E-Vignette im Einsatz, Diese kann beim ÖAMTC in Nickelsdorf, an Tankstellen in Ungarn sowie online unter www.tolltickets.com oder www.virpay.hu erworben werden.

Der ÖAMTC rät dringend, die Angaben auf der Vignette (Kennzeichen und Gültigkeitsdauer) auf Richtigkeit zu prüfen. In der Vergangenheit sei es bereits zu Tippfehlern bei der Eingabe ins System gekommen. Fahrzeuge wurden dann durch das digitale Überwachungssystem erfasst. Die Bußgeldbescheide im Nachhinein anzufechten kann mühsam sein.

Pausen können Leben retten – nicht nur das eigene

„Wer übermüdet fährt, gefährdet Leben“, lautet die klare Botschaft des ÖAMTC. Unfälle ließen sich durch regelmäßige Pausen leicht vermeiden. Sobald die Konzentration nachlässt, häufen sich Auffahrunfälle. Diese können kilometerlange Staus zur Folge haben. Der Körper sende jedenfalls rechtzeitig Signale: Ein steifer Nacken, ein gesteigertes Kälteempfinden, schwere Augenlider, Tunnelblick oder der oftmalige Wechsel der Sitzposition seien deutliche Anzeichen einer Übermüdung. (jazz)