Innsbruck — Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (VP) soll für die Tiroler VP den Nationalratswahlkampf koordinieren. Spitzenkandidatin am 15. Oktober ist jedoch die 24-jährige Quereinsteigerin Kira Grünberg. ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz und LH Günther Platter präsentierten die seit 2015 querschnittgelähmte ehemalige Stabhochspringerin am Freitag auch als neue Behindertensprecherin der Partei. Auf der Bundesliste ist Grünberg auf Platz zehn gereiht. „Sie wird fix im Nationalrat sein", sagte Kurz. Rupprechter bewirbt sich im Wahlkreis Unterland um ein Mandat.

Grünberg bezeichnet es als Ehre, für die ÖVP zu kandidieren. Rupprechter sieht das ebenfalls „sehr positiv". Das sei mit Kurz und Platter so abgesprochen. „Wenn sich eine so positiv wirkende junge Frau für uns engagieren möchte, dann finde ich das super." Bei einer neuerlichen Regierungsbeteiligung würde er gerne seine Arbeit als Minister fortsetzen. „Aber diese Entscheidung trifft der Parteichef." Grünberg bleibt parteifrei, bereits 2013 führte mit Ex-Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle ein Parteifreier die Tiroler ÖVP in die Wahl.

Auch Peter Pilz, der sich von den Grünen losgesagt hat, stellte weitere Kandidaten für seine Wahlliste vor. Seine bisherigen Parteifreunde und Nationalratskollegen Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl treten für ihn an. Daniela Holzinger (SPÖ) gesellt sich ebenfalls zur „Bürgerinitiative", die ein zweistelliges Wahlresultat erhofft. Wer auf seiner Liste wo gereiht ist, will Pilz Ende kommender Woche sagen.

Kaum war die Pressekonferenz mit ÖVP-Chef und Außenminister Sebastian Kurz, der designierten Tiroler ÖVP-Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl Kira Grünberg (24) und LH Günther Platter gestern vorbei, gab es schon den ersten Kommentar: von Franz Hörl.

Hinter der in Kematen lebenden Grünberg kandidiert der Wirtschaftsbundobmann auf dem zweiten Platz der Landesliste und kann mit dem von ihm geforderten Mandat im Nationalrat rechnen. Schließlich holte Kurz die nach einem Trainingsunfall querschnittgelähmte Sportlerin auch auf seine Bundesliste. Und bei Zugewinnen ist ein zweites Mandat im Landeswahlkreis Tirol drinnen. Dazu noch drei in den Bezirkswahlkreisen. Hörl bezeichnete die Landesliste als attraktives Angebot von „neuen und bewährten Kräften". Besonders erfreut ist er darüber, dass es letztlich noch gelungen sei, die Wirtschaft in einem „der Bedeutung absolut angemessenen und notwendigen Maß" zu platzieren.

Doch zurück zur ÖVP neu von Sebastian Kurz. „Wir hatten beide die gleiche Idee", antwortete Kurz auf die Frage, ob er in die Erstellung der Tiroler Kandidatenliste eingegriffen habe. Mit der Quereinsteigerin löst die Tiroler VP aber das Dilemma zwischen Wirtschafts- und Bauernbund. Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter wird Spitzenkandidat im Wahlkreis Unterland, „aber das Sprachrohr und die Lokomotive für die Wahlbewegung", sagte Platter. Selbstbewusst und offen sei Grünberg und sie könne Menschen begeistern, fügte Kurz hinzu. Rupprechter freut sich über die Zusammenarbeit mit Grünberg. „Wir zeigen auch, dass wir neue Wege gehen."

Fixe Zusagen gibt es von Kurz keine, doch intern soll ausgemacht sein, dass Rupprechter ein Ministerticket erhält, sollte die ÖVP nach dem 15. Oktober wieder in der Bundesregierung vertreten sein. Dass es strategische Überlegungen gegeben habe, wiesen Kurz und Platter von sich, „natürlich benötigt es einen guten Mix".

Das Vorzugsstimmensystem könnte schließlich alles auf den Kopf stellen, Kurz findet es aber gut, dass für die Kandidaten gelaufen wird. Bauern-, Wirtschafts- und Arbeitnehmerbund stehen schon in den Startlöchern. Und wer läuft wird die Landesspitzenkandidatin Kira Grünberg? „Selbstverständlich werden wir für sie die Werbetrommel rühren", meinte Platter.

Dass es kein ÖVP-Parteibuch für ihre Kandidatur brauche, habe ihr die Entscheidung erleichtert. „Auch das ist ein Stück Barrierefreiheit", meinte Grünberg schmunzelnd. Politisch gab es von ihr natürlich noch keine Ansagen, vielmehr will sich Grünberg als Behindertensprecherin dafür einsetzen, Menschen mit Behinderung eine starke Stimme zu geben. Weil Behinderung im Kopf anfange, Barrierefreiheit beginne im Denken. „Es muss selbstverständlich sein, dass Menschen mit Behinderungen auch beruflich ihren Platz erhalten."

Beim Land Tirol kann Grünberg sofort aktiv werden, wird doch die Behinderteneinstellungspflicht nicht erfüllt. Auch der Bund hinkt nach. Platter und Kurz versprechen hier Abhilfe, „nach einem Jahr werden wir Bilanz ziehen", verspricht der Landeshauptmann.

Die weiteren Plätze auf der VP-Liste: LA Bettina Ellinger (AAB), BM Bernhard Webhofer aus Gaimberg (Bauernbund), Wirtschaftskammervizepräsidentin Barbara Thaler und der Chef der Jungen Volkspartei Dominik Schrott. (pn)