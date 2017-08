Wien — Mit 2. August sind die erneuerbaren Umweltressourcen für das gesamte Jahr bereits aufgebraucht. Ab dem sogenannten „Welterschöpfungstag" (Earth Overshoot Day) lebt die Weltbevölkerung bis Jahresende von den Vorräten der Zukunft. Diese alarmierende Nachricht basiert auf Berechnungen des Global Footprint Networks. Dem internationalen Think Tank zum Thema Nachhaltigkeit gehört die Österreichische Plattform Footprint ebenso an, wie große heimische Umwelt-NGOs, darunter Global 2000, WWF, Greenpeace, Klimabündnis Österreich oder das Umweltbundesamt. „Angeblich wird bereits viel für Nachhaltigkeit unternommen, doch die Tatsache, dass der Overshootday nicht in Richtung Jahresende wandert, zeigt einmal mehr, dass alle bisherigen Maßnahmen zu kurz gegriffen haben", bringt Wolfgang Pekny, Geschäftsführer von Footprint, auf den Punkt. Im vergangenen Jahr wurde der Welterschöpfungstag am 8. August ausgerufen. 2015 fiel er auf den 19. August. Vor 30 Jahren war es der 19. Dezember.

Drei Planeten für weltweiten Wohlstand

Während Milliarden Menschen in bitterer Armut einen sehr kleinen ökologischen Fußabdruck haben, verursachen die „reichen Länder" — dazu zählen auch die europäischen — 60 Prozent des weltweiten ökologischen Fußabdrucks allein durch ihren CO2-Ausstoß, sagen die Umweltorganisationen.

Was ist der ökologischer Fußabdruck? Jene Fläche, die ein Mensch benötigt, um seinen Lebensstil bzw. -standard dauerhaft zu ermöglichen, wird als „ökologischer Fußabdruck" bezeichnet. Die Summe setzt sich dabei aus verschiedenen Faktoren zusammen, etwa dem von Waren, Energie und Dienstleistungen in einem Jahr. Die Berechnungsmethode wurde Anfang der 90er von William Rees und Mathis Wachernagel entwickelt. Sie fußt auf dem Prinzip, dass Lebensmittel und Waren einen bestimmten Teil von Naturflächen in Anspruch nehmen, um überhaupt entstehen zu können. Heute wird der Begriff gerne auch metaphorisch im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit verwendet. Den persönlichen Erschöpfungstag berrechnen: www.my.footprint.at Den persönlichen ökologischen Fußabdruck berechnen: www.mein-fussabdruck.at

„Würden alle Menschen so leben wollen wie wir, bräuchte es drei Planeten, um die Ressourcen bereit zu stellen. Wir müssen also bei uns anfangen, den Fußabdruck zu verkleinern" sind sich die Umweltorganisationen WWF und GLOBAL 2000 einig. „Dem Weltklimavertrag von Paris und den UNO-Nachhaltigkeitszielen zum Trotz belasten die globale Industrie und immer mehr KonsumentInnen die Atmosphäre mit Treibhausgasen, schwinden die Wälder schneller, als sie sich regenerieren können, zappeln Fische häufiger in den Netzen als sie nachwachsen können, vernichtet industrielle Landwirtschaft die fruchtbaren Böden, frisst immer mehr Vieh den Armen das Brot von Teller", zeichnet Wolfgang Pekny, Geschäftsführer der Plattform Footprint ein düsteres Bild.

Österreich noch nicht zukunftsfähig

Auch in Österreich gäbe es laut WWF noch großes Verbesserungspotential: So sollte der Energieverbrauch systematisch halbiert werden und ein 100-prozentiger Umstieg auf erneuerbare Energie erfolgen. „Das wichtigste Instrument dabei ist ein wirksames CO2-Preissignal. Und umweltschädliche Subventionen wie etwa für den Flugverkehr oder für Dieseltreibstoff müssen endlich gestoppt werden", fordert Jurrien Westerhof vom WWF Österreich.

Auch im Bereich der Verbauungen fordern die Umweltorganisationen nachhaltigere Ansätze: täglich würden laut eigenen Angaben 15 Hektar an wertvollen Flächen verbaut. Das entspreche dem sechsfachen Wert dessen, was die österreichische Nachhaltigkeitsstrategie vorsieht (2,5 Hektar). Durch die Verbauung könnte der Boden kein CO2 und Wasser mehr speichern, wodurch beispielsweise die Hochwassergefahr steige.

Maßnahmenkatalog zum Klimaschutz

Die Plattform Footprint fordert die neue Bundesregierung schon jetzt auf, dem verbindlichen Klimaschutzgesetz der UN oberste Priorität einzuräumen. Es gelte Treibhausgasemissionen zu reduzieren, „daneben braucht es die Einführung der lange diskutierten Ökologisierung des Steuersystems, Kostenwahrheit bei allen umweltbelastenden Aktivitäten, die Streichung irriger Subventionen für Fleisch und tierische Produkte, die Elektrifizierung der Mobilität, eine massive Dämm-Offensive im Wohnbau, sowie einen besseren Schutz von Biodiversität und fruchtbaren Flächen", heißt es in der Meldung zum Welterschöpfungstag. Außerdem sei dafür Sorge zu tragen, dass der „volkswirtschaftlich gewonnene Mehrwert für alle Menschen nutzbar wird." (jazz)