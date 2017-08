Sie müssen sich immer wieder von Anhängern oder gar Parteimitgliedern distanzieren, die durch rechte oder sogar rechtsextreme Kommentare auffallen. Greifen Sie zu wenig durch?

Markus Abwerzger: Man muss die Fälle differenziert betrachten. Zu behaupten, wie das die Grünen machen, wir hätten ein Extremismusproblem, ist falsch. Mit solchen Aktionen wie der ,Sauschädelaffäre' in Schwaz habe ich natürlich keine Freude. Involviert war aber kein FPÖ-Parteimitglied, sondern, wenn überhaupt, ein Mitglied des RFJ (Ring freiheitlicher Jugend). Ich gehe davon aus, dass die Sache geklärt wird. Sollte es ein RFJ-Mitglied gewesen sein, sind die Konsequenzen zu ziehen.

Nach einem Grillfest des RFJ landete ein Sauschädel im Garten des türkischen Vereins ATIB. Das war aber nicht die einzige Geschichte. Gerade auf Ihrer Seite lassen sich Hassposter offenbar besonders gerne aus. Die ÖVP hat Sie aufgefordert, endlich tätig zu werden.

Abwerzger: Zurufe von außen, von der ÖVP oder von den Grünen, halte ich für entbehrlich. Bei rechtsextremen Äußerungen bin ich spaßbefreit, auch wenn sie als Satire gemeint sind. Ich habe den betroffenen Funktionär aus der Partei entfernt und zwar bevor die Medien von den Glückwünschen zu Hitlers Geburtstag Wind bekommen haben.

Die SPÖ überlegt eine Anzeige, weil wiederum auf Ihrem Profil roten Funktionären angedroht wurde, sie aus dem vierten Stock zu werfen, ihnen ins Gesicht zu spucken etc.

Abwerzger: Ich habe mittlerweile 33.000 Follower auf Facebook, Landeshauptmann Platter rund 5300. Ich erreiche mit meiner Seite bis zu 200.000 Leute in der Woche. Wir haben in Spitzenzeiten 4- bis 5000 Kommentare. Wir haben drei Administratoren angestellt, die beauftragt sind, Hasspostings zu löschen. Es gelingt nicht immer, diese sofort zu registrieren. Ich bin bereits mehrmals bei der Staatsanwaltschaft und bei der Rechtsanwaltskammer wegen angeblicher Hasspostings auf meiner Facebookseite angezeigt worden. Alle Verfahren wurden eingestellt.

Sind es nicht gerade auch die Hasspostings, weswegen die FPÖ für nicht regierungstauglich gehalten wird? Auch weil etwaige Koalitionspartner Angst haben, sich diesen Mob miteinzukaufen?

Abwerzger: Die Kommentare unter der Gürtellinie nehme ich sicher nicht in Schutz, wenn sie strafrechtlich relevant sind, gehören sie auch verfolgt. Aber das hat doch nichts mit dem zu tun, was Politiker der FPÖ verkörpern. Es hat doch das eine mit dem anderen nichts zu tun. Wenn beispielsweise Sebastian Kurz (Bundesparteichef der ÖVP) zum Flüchtlingsthema etwas postet, geht es genauso zu.

Letztes Jahr im Sommergespräch haben Sie erklärt, Soziallandesrat werden zu wollen. Gilt das noch?

Abwerzger: Ich könnte mir die Sozialagenden sehr, sehr gut vorstellen. Andere Agenden übrigens auch.

Welche?

Abwerzger: Über die Möglichkeit einer Regierungsbeteiligung wird nach dem 25. Februar entschieden, wenn Tirol gewählt hat. Derzeit sehe ich eine ÖVP, die am Status quo festhalten will. Der Reformwille fehlt.

Inhaltlich oder in Bezug auf die Regierungsbeteiligung der Grünen?

Abwerzger: Es hat ein paar Schlüsselerlebnisse gegeben, wie zum Beispiel die Wortmeldung von ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf im letzten Landtag. Einige ÖVP-Granden leben die Überheblichkeit und Arroganz und glauben wirklich, ihnen gehört Tirol. Für uns ist ganz klar, Tirol gehört nicht der ÖVP, sondern den Tirolerinnen und Tirolern. Ich glaube auch, dass wir der ÖVP als Koalitionspartner zu teuer sind.

Sie haben, als die FPÖ im Umfragehoch war, drei Landesräte gefordert. Den Grünen und auch der SPÖ hatte die ÖVP zwei zugestanden. Meinen Sie das damit?

Abwerzger: Nicht unbedingt. Wir haben bei manchen Themen null Toleranz. Zum Beispiel beim Thema Sicherheit, da hilft kein Ankündigungslandeshauptmann Platter. Im Bereich der direkten Demokratie oder in der Finanztransparenz des Landes. Da glaube ich nicht, dass die ÖVP etwas ändern will. Das klingt zwar abgehoben, aber ich glaube nicht, dass die ÖVP reif ist für eine Koalition mit der FPÖ. Die ÖVP mit 40 Prozent wird sich auch nicht ändern. Wer Schwarz-Grün II verhindern will, muss FPÖ wählen.

Das klingt nach Strategiewechsel. Bis dato hat die FPÖ vorzugsweise die Grünen hart attackiert und die ÖVP außen vor gelassen.

Abwerzger: Nein. Wir haben die ÖVP ebenso kritisiert. Unser langfristiges Ziel ist, die Dominanz der ÖVP zu brechen. Das wird sich bis 2018 nicht ausgehen, aber 2023 schon.

Was ist das Ziel bei den Landtagswahlen 2018?

Abwerzger: Deutlich dazuzugewinnen und die Nummer 2 in Tirol zu werden.

Wer säße denn im Falle von Schwarz-Blau neben Ihnen als Soziallandesrat noch in der Regierung? Die Personaldecke ist da eher dünn.

Abwerzger: Wir haben genügend hervorragend geeignete Kandidaten. Ich habe die FPÖ verjüngt und erneuert. Wir sind jetzt gut aufgestellt.

Für die Nationalratswahlen im Oktober schaut es für die FPÖ nicht mehr ganz so gut aus. Wie sehr wird sich denn das Ergebnis vom 15. Oktober auf die Landtagswahl auswirken?

Abwerzger: Wichtig ist, dass wir ein deutliches Plus bei der Nationalratswahl erzielen. Ob wir Erster, Zweiter oder Dritter werden, ist nicht so entscheidend, es kommt auf den Zuwachs an. Wenn das gelingt, ist das ein sehr positives Signal für die Landtagswahlen. Eine Partei, die nicht in der Landesregierung vertreten ist, ist mehr vom Bundestrend abhängig.

Im Bund fordert die FPÖ die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft bei den Kammern. Wie erklären Sie das denn Ihren Wählern oder Ihren AK-Funktionären?

Abwerzger: Wir wollen eine Volksabstimmung über das Ende der Zwangsmitgliedschaften bei den Kammern. Das reicht von Arbeiter-, Wirtschaftskammer bis hin zum ORF. Ein gutes Angebot, eine gute Kammer wird auch ihre Mitglieder haben. Der Arbeitnehmerflügel in unserer Partei kann mit der Forderung leben. Natürlich hat es intern Diskussionen darüber gegeben. Aber ich glaube, eine Arbeiterkammer würde auch nach einer solchen Volksabstimmung weiterhin existieren.

Das Gespräch führte Anita Heubacher