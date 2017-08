Musik

Wiesenrock Festival in Wattens: Der letzte Tanz im Hauptschulhof

Nach zehn Jahren ist Schluss mit dem Wiesenrock: An diesem Freitag und Samstag bringen Acts wie Garish, Mother‘s Cake und Voodoo Jürgens den Hauptschulhof in Wattens ein letztes Mal zum Klingen. Wir berichten am Freitag via Live-Blog vom Festival.