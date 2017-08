Innsbruck – „Instant Payment“, Das ist das neue „Zauberwort im Zahlungsverkehr. Eine Anfrage der Tiroler Tageszeitung bei Tirols Banken zeigt: Nahezu alle Institute arbeiten derzeit intensiv an der Umsetzung einer Echtzeit­überweisung. Damit soll es ab Ende des Jahres möglich sein, Bargeld – bis zu 15.000 Euro – innerhalb von zehn Sekunden an einen Empfänger zu übermitteln und das nicht nur buchungstechnisch, sondern über das überwiesene Geld kann sofort verfügt werden. Die Bankenbranche reagiert damit auch auf eine Reihe neuer Angebote von Online-Bezahldiensten wie Paypal und anderer Fintechs. Möglich macht die Echtzeitüberweisung auch ein ab November einheitlicher, europaweit gültiger Rechtsrahmen.

Zum Start wird die Echtzeitüberweisung meist nur innerhalb der jeweiligen Bankengruppe angeboten. So wird auch der Sparkassensektor und die Erste Gruppe bereits ab November „Instant Payment“ für die Kunden anbieten. „Im ersten Schritt ist der Sparkassensektor und die Erste Gruppe mittels Instant Payment erreichbar. Aktiv werden Instant-Überweisungen in der Filiale gleich vom Start weg möglich sein“, erklärt die Sparkasse Schwaz.

Noch nicht klar ist, was der neue Service kosten wird, denn die Umsetzung der Echtzeitüberweisung würde noch ziemlich kostenintensiv sein. So erklärten alle befragten Institute, dass die Preisgestaltung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht „final“ beantwortet werden könne. Die Raiffeisen Landesbank Tirol (RLB), die im November mit „Instant Payment“ starten will, erklärt: „Bei Raiffeisen werden unterschiedliche Verrechnungsmodelle angeboten werden. Abhängig vom jeweiligen Kontomodell ist die Nutzung in der Kontopauschale integriert oder wird einzeln verrechnet.“ Weitere Nutzungsmöglichkeiten würden derzeit geprüft. Bei der Entwicklung arbeite man mit innovativen heimischen Anbietern sowie Fintechs zusammen, so Monika Mimm, Leiterin des Produktmanagements in der RLB Tirol. Alle Institute arbeiten auch an der Implementation von „Instant Payment“ in bestehende Angebote, wie Online-Banking, Smartphone-App oder Kreditkarten. So erklärt die Bawag PSK: „Die angestrebte Lösung soll jedenfalls in das BAWAG P.S.K. eBanking bzw. in die eBanking App integriert werden.“

Aktuell werden zwei „Instant-Payment-Strukturen“ in der EU aufgebaut: Zum einen gibt es das „Target Instant Payment Settlement“ (TIPS), ein Projekt der Europäischen Zentralbank (EZB), an dem sich jede Bank beteiligen kann. Zum anderen es gibt das System „RT1“ der Bankenvereinigung „EBA Clearing“, das bereits im November 2017 kommen soll. Dazu Hypo Tirol Bank: „Welche sich schlussendlich durchsetzen wird, kann man seriöserweise zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.“ Die Hypo arbeite gemeinsam mit dem Allgemeinen Rechenzentrum (ARZ) an diesem Thema. Man sei der Meinung, dass sich letztlich eher die TIPS-Lösung der EZB durchsetzen wird, da diese das Einrechnen bei der Kontoreserve biete, die privat organisierte Unternehmung „EBA“ hingegen nicht. Zwar gehe auch die Hypo davon aus, dass „Instant Payment“ von Kunden vorausgesetzt werden wird, es stelle sich aber die Frage, wie oft eine Privatperson eine Überweisung binnen 10 Sekunden benötige. Vorteile sieht die Hypo für Firmen, zum Beispiel bei Gehaltszahlungen großer Unternehmen an die Mitarbeiter. (hu)