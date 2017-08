Von Serdar Sahin

Wien – Umgeht die SPÖ mit Parteichef Christian Kerns Personenkomitee die Transparenzregeln des Parteienfinanzierungsgesetzes? Bei dieser Frage scheiden sich die Geister. Geht es nach dem Organisator und SPÖ-Bundesrat Reinhard Todt, handelt es sich dabei um einen unabhängigen Verein, der Unterstützer für Kern sucht.

Wer in diesem Komitee sitzt, will Todt auf TT-Anfrage nicht verraten – zumindest vorerst nicht. Die Personen sollen Ende August vorgestellt werden. „Wir sind gerade dabei, Menschen anzusprechen, die Kern unterstützen wollen“, sagt Todt. Und Wahlkampf sollen sie auch nicht machen, versichert er. Fließen Spenden zur SPÖ? „Nein, wir nehmen keine Spenden. Diese sind bei der SPÖ abzuliefern.“ Und was ist mit der Offenlegung der Spenden für den Verein? Darüber will Todt demnächst mit sieben weiteren Mitgliedern des Vorstandes reden.

Vor allem die ÖVP drängt seit Tagen die SPÖ dazu, die Gelder offenzulegen. Sie wirft den Sozialdemokraten vor, das Parteienfinanzierungsgesetz umgehen zu wollen.

Dass Personenkomitees durch formal von der Partei getrennte Vereine organisiert werden, ist nicht neu: 2013 setzten sowohl ÖVP-Spitzenkandidat Michael Spindelegger als auch Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll auf solche Konstruktionen. Während Spindeleggers „Einsatz für Österreich“ wenig in Erscheinung getreten ist, hat Prölls „Initiative Niederösterreich“ sogar Plakatwerbung geschaltet.

Das Pikante dabei: Das Transparenzgesetz in der heutigen Form wurde 2012 beschlossen. Darin wird geregelt, dass jede Partei im Wahlkampf maximal sieben Millionen Euro für Werbung ausgeben darf.

Die ÖVP verzichtet heuer jedenfalls auf ein externes Komitee. „Das gibt es nicht; und es wird kein Personenkomitee geben“, heißt es dazu aus der ÖVP-Zentrale gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Der Grünen-Mandatar Dieter Brosz, der das Parteienfinanzierungsgesetz mitverhandelt hat, sagt, dass auch nahestehende Organisationen vom Gesetz umfasst seien. Für ihn gelten deshalb die Transparenzregeln für den Unterstützer-Verein von Kern.

Die Kritik der ÖVP an Kern kann er aber nicht nachvollziehen: „Ich sehe nicht, was da bei ÖVP-Chef Sebastian Kurz anders ist. Die Spenden an Sebastian Kurz fließen ja erst recht nicht an die Partei, der hat das noch ,unabhängiger‘ aufgestellt“, moniert Brosz. „Im Prinzip ist es das gleiche Muster. All diese Organisationen, die eindeutig im Wahlkampf für einen Kandidaten tätig sind, müssten der Partei zugerechnet werden.“

Deshalb fordert Brosz, den Begriff „der nahestehenden Organisationen“ im Gesetz zu präzisieren. Das Problem dabei: Die Organisationen müssten eine strukturelle Verbindung haben – also im Parteistatut erwähnt sein. Sei das nicht gegeben, dann würden sie auch nicht als nahestehend gewertet, erklärt Brosz.

Was sagt der auf Parteienfinanzierung spezialisierte Politologe Hubert Sickinger dazu? Ob mit diesen Vereinen die Rechenschaftspflicht umgangen wird, hängt für ihn davon ab, ob teure Aktivitäten gesetzt werden. Historisch seien die Personenkomitees nämlich eher „Wahlkampffolklore“ gewesen. „Das kann sich natürlich ändern, wenn man Personenkomitees nützt, um Spenden und Wahlkampfausgaben von der Partei wegzubekommen.“