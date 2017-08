Innsbruck – Vieles neu lautet das Motto auf den Tiroler Landeslisten für die Nationalratswahl am 15. Oktober. Bis auf die FPÖ gehen alle anderen Parteien mit neuen Spitzenkandidaten in die Wahl, einige bekannte Mandatare scheiden aus dem Parlament aus.

ÖVP

Mit der im Rollstuhl sitzenden Ex-Stabhochspringerin Kira Grünberg als Frontfrau sorgte die ÖVP für die größte Überraschung bei der Listenerstellung. Die 24-Jährige, auch auf Platz zehn der Bundesliste platziert, ist das Aushängeschild der türkis gefärbten Schwarzen in Tirol – und nicht wie ursprünglich angenommen Umweltminister Andrä Rupprechter. Dieser hat sein Mandat allerdings auch so gut wie sicher, kandidiert er doch als Spitzenkandidat im Unterland (Kitzbühel und Kufstein). In den Wahlkreisen Unterland, Oberland und Innsbruck-Land/Schwaz hatte die ÖVP bei der letzten Nationalratswahl jeweils ein Direktmandat erreicht.

Sein Mandat ebenfalls fix dürfte Langzeitmandatar Hermann Gahr haben, der seit 1999 im Nationalrat sitzt. Der Bauernbündler rangiert erneut auf Platz eins im Wahlkreis Innsbruck-Land/Schwaz. Intakte Chancen auf ein Comeback im „Hohen Haus“ hat Wirtschaftsbund-Chef und Seilbahner-Obmann Franz Hörl. Der Zillertaler, der bereits von 2006 bis 2013 als Abgeordneter tätig war, kandidiert an zweiter Stelle der Landesliste.

Abg. Elisabeth Pfurtscheller ist erneut Spitzenkandidatin im Oberland. Im Unterland musste Nationalrat Josef Lettenbichler Rupprechter weichen und ist nun hinter der Bürgermeisterin von St. Ulrich am Pillersee, Brigitte Lackner, auf Platz drei gereiht

Nicht mehr kandidiert haben indes zwei prominente Tiroler Schwarze: Ex-Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle, 2013 noch Spitzenkandidat, und Ex-Generalsekretär Hannes Rauch. Die Listenerstellung ging in Tirol nicht ganz friktionsfrei über die Bühne: Vor allem im ÖAAB gärte es. Die auf Platz drei der Landesliste vorgesehene LAbg. Bettina Ellinger zog, so wie zwei weitere „AABlerinnen“, ihre Kandidatur zurück. Ihre Begründung war, dass die Arbeitnehmervertretung „nicht in einem der Bedeutung absolut angemessenen und notwendigen Maß platziert wurde“.

SPÖ

Mit einer neuen Spitzenkandidatin wartet indes auch die SPÖ auf. Frauenvorsitzende Selma Yildirim führt die Partei in die Wahl, Gisela Wurm scheidet nach insgesamt 22 Jahren Nationalrat aus dem Parlament aus. Abg. Max Unterrainer, auf Platz vier der Landesliste, rittert im Wahlkreis Innsbruck-Land/Schwaz um ein Direktmandat.

Grüne

Bei den Grünen verlässt Urgestein Georg Willi nach vier Jahren den Nationalrat. Der bisherige Verkehrssprecher geht im kommenden Frühjahr als Bürgermeisterkandidat in Innsbruck ins Rennen. Die Öko-Partei geht mit der bisherigen Nationalrätin Berivan Aslan als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf. Sie hatte im Jahr 2013 noch Platz zwei der Landesliste inne. Diesen nimmt nun der Osttiroler Thomas Haidenberger ein.

FPÖ

Keine größeren Veränderungen gibt es bei der FPÖ. Nationalrat Peter Wurm ist erneut Spitzenkandidat der Partei in Tirol. Hinter ihm auf der Landesliste rangiert der ehemalige freiheitliche Landesparteichef Gerald Hauser, der somit wohl auch von einer Verlängerung im Nationalrat ausgehen kann. Frauensprecherin Abg. Carmen Schimanek ist auf Platz zehn der Bundesliste gereiht und kann sich somit ebenfalls wieder berechtigte Hoffnungen auf den Einzug machen.

NEOS

Bei den NEOS hofft Landessprecher Dominik Oberhofer auf ein Nationalratsmandat. Er ist Spitzenkandidat der Pinken in Tirol und peilt rund sieben Prozent der Stimmen an, die für ein Grundmandat notwendig sind. Der frühere Haller Stadtrat und Rechtsanwalt Johannes Margreiter kandidiert auf Platz zwei der Landes- und Platz elf der Bundesliste.

Liste Peter Pilz

Für die Liste Peter Pilz geht die Wiesinger Gemeinderätin Maria Chelucci als Spitzenkandidatin ins Rennen. (APA)