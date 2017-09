Von Kathrin Siller

Innsbruck – Eine Mietwohnung in Tirol zu finden, gleicht der Nadelsuche im Heuhaufen. Zahlreiche Leser haben sich in den vergangenen Wochen an die TT-Ombudsmänner mit der Frage gewandt, wie sie eine neue Bleibe finden können. Und was sie tun müssen, wenn’s schnell gehen soll. Wer über ein höheres Einkommen verfügt, der wird meist relativ rasch fündig. Der große Rest steht dabei häufig wie der Ochs vorm Berg.

„Die Suche hat sich nämlich total verlagert“, berichtet Ingmar Schwabl, Geschäftsführer des Tiroler Sparkassen Real Service (SReal). „Früher hat man die Zeitung aufgeschlagen oder sich unter Bekannten umgehört, heute findet man die Angebote vor allem im Internet.“ Das macht die Suche einerseits übersichtlicher, hat andererseits aber Folgen für Menschen, die entweder über eine eingeschränkte Medienkompetenz verfügen oder keinen Internetzugang haben, klagt Helmut Kunwald, Berater beim Verein Dowas. Etwa 1000 Menschen suchen dort jährlich um Unterstützung bei der Wohnungssuche an.

Von heute auf morgen kann aber auch er keine Wohnung aus dem Hut zaubern. „Je nach Dringlichkeit reagieren wir unterschiedlich. Die Palette reicht von einer sechsköpfigen Familie, die beengt in einer 30-Quadratmeter-Wohnung wohnt bis zum akut Wohnungslosen.“ Der Verein steht in Kontakt mit Immobilienbüros oder Vermietern. „Und läuft bei jemanden der Mietvertrag aus, nehmen wir Kontakt zum Vermieter auf und schauen, ob er vielleicht in der Wohnung bleiben kann.“ Die Berater bereiten die Klienten außerdem auf Besichtigungen vor (z. B. was Vermieter gerne wissen möchten) oder helfen bei der Beschaffung der Mietkosten.

„Ein Stolperstein ist die Kaution, mehrere tausend Euro haben viele einfach nicht parat“, weiß Kunwald. Nicht zu vergessen die Vermittlungsgebühr, die seit dem neuen Mindestsicherungsgesetz nicht mehr übernommen wird. Gekürzt wurden auch die Mietkostenzuschüsse.

Auf umliegende Gemeinden auszuweichen, macht oft wenig Sinn, weil es dort nicht unbedingt leichter ist und die Mietkostenzuschüsse teils noch geringer ausfallen. Beispiel: Eine Garçonnière wird in Innsbruck bis 512 Euro Monatsmiete gefördert, in Imst sind es nur bis 320 Euro. „Wohnraum wird nun eben als Ware am freien Markt gehandelt“, macht Kunwald das Dilemma deutlich.

Im Gegensatz zu den Wohnungen am freien Markt stehen die 16.500 günstigen Stadtwohnungen. Der Run darauf ist groß (gerade auf Kleinwohnungen) und schnell geht es auch hier nicht. „Sechs Monate Wartezeit sind die unterste Grenze, es kann aber auch fünf Jahre dauern“, sagt Christian Zabernig. Um überhaupt anspruchsberechtigt zu sein, muss der Antragsteller entweder die letzten fünf Jahre in Innsbruck gelebt haben, sechs Jahre dort gearbeitet oder insgesamt 15 Jahre seines Lebens in der Stadt gewohnt haben.

Zusätzliche Vormerkgründe sind eine zu kleine Wohnung im Verhältnis zur Familiengröße, zu hohe Mietkosten (wenn die Miete 40 Prozent des Einkommens übersteigt), ein drohender Räumungstermin oder wenn die Wohnung aufgrund von Behinderung oder Krankheit nicht mehr geeignet ist.

„Derzeit stehen 1600 Bürger auf der Warteliste, weitere 480 wollen ihre Wohnung tauschen, z. B. eine alleinstehende Witwe, der ihre 3-Zimmer-Wohnung zu groß geworden ist.“ Für die Reihung werden dann Punkte vergeben, wobei familiäre, persönliche und wohnliche Verhältnisse berücksichtigt werden. Die Miete einer Stadtwohnung fällt viel günstiger aus. 450 Euro Monatsmiete sind etwa für eine 50-Quadratmeter-Wohnung zu berappen, am freien Markt sind es gut und gerne 860 Euro.

Schwabl von SReal rät dazu, sich bei einem Immobilienbüro erfassen zu lassen – und zwar rechtzeitig. Kosten entstünden erst nach Mietvertragsabschluss (das Vermittlungshonorar zahlt dann aber der Mieter): „Der Kunde wird mit Wunsch-Immobilie und Budget registriert und informiert, bevor die Wohnung auf die offiziellen Plattformen kommt.“

Sein Kollege Elmar Michael rät dazu, bei einer Besichtigkeit pünktlich zu sein und auf etwaige Fragen des Vermieters antworten zu können (z. B. ob man die Kaution aufbringen kann). Sein Eindruck: Haustier-Besitzer haben bei der Wohnungssuche mehr Schwierigkeiten. Viele Vermieter hätten da Bedenken.

Besonders angespannt ist der Wohnungsmarkt am Beginn des Uni-Semesters. Denn gerade Mehrzimmer-Wohnungen werden gerne als Wohngemeinschaften an Studenten vermietet. Für den Vermieter schaut da – bei 300 Euro Mieteinnahmen pro Zimmer – einfach am meisten heraus.