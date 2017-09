Ulrike Marie Meinhof wird mit den Worten zitiert: „Protest ist, wenn ich sage, das und das paßt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, daß das, was mir nicht paßt, nicht länger geschieht.“ Was sagt uns das über das Selbstverständnis der RAF? Gegen wen oder was wollten sie sich wehren?

Alexander Straßner: Das hat die RAF immer präziser gefasst als gegen wen sie dann tatsächlich gekämpft hat. Wenn man es herunterbrechen will: Sie kämpfte gegen Kapitalismus – was immer sie darunter verstanden hat. Gegen die Verschwörung westlicher Länder zur Unterjochung des Rests der Welt. Für ein Proletariat, das es in der Form nicht gab. Und sie hat letztendlich für eine friedliche Weltgesellschaft gekämpft. Das waren zumindest die Ziele.

Die Taten der RAF waren aber auch stark selbstbezogen. Es ging bei der RAF auch darum, dass Personen, die ideologisch nicht sattelfest waren, einfach nur ihre physische Gewaltbereitschaft ausgelebt haben. Das mag bei Meinhof nicht zugetroffen haben, aber etwa bei Gudrun Ensslin, Brigitte Mohnhaupt und Andreas Baader. Gerade letzterer war überhaupt nicht ideologisch geprägt, sondern hatte schlicht und ergreifend keine Ahnung von dem, was er tat.

Bei den Taten standen also weniger die Politik oder die ideologischen Ziele im Vordergrund, sondern zumindest bei einigen Tätern die Persönlichkeit? Straßner: Aktuelle Untersuchungen weisen darauf hin, dass die „Rote Armee Fraktion“ weniger ein Produkt der radikalisierten Studentenbewegung war, sondern dass einige Mitglieder schon zuvor gewaltsam auffällig waren. Dass die Ideologie aus der Studentenbewegung – also Anti-Imperialismus, Anti-Kapitalismus – nur eine Projektionsfläche bot.

Die Mitglieder der RAF wuchsen in Deutschland auf, die Führungsköpfe der Gruppe wurden in ihrer Jugend als hochintelligent beschrieben. Wie kam es zu dieser Radikalisierung?

Straßner: Die Radikalisierung ist bei allen unterschiedlich verlaufen. Der Radikalisierungsprozess war bei Andreas Baader schon abgeschlossen. Bei anderen gab es ein „Erweckungserlebnis“, gerade bei den Akteuren des „Deutschen Herbstes“. Und zwar die Gefangennahme der ersten Generation der RAF und die vermeintliche Isolationshaft, der Ulrike Meinhof unterworfen gewesen sein soll. Die Vorstellung, dass der Staat die RAF tatsächlich „ausmerzen“ wolle. Manche waren auch Waisen, wie Peter-Jürgen Boock. Viele stammten aber auch aus wohlhabendem Elternhaus. Viele waren sehr intelligent. Das schließt einander auch nicht aus.

Im sogenannten „Deutschen Herbst“ 1977 erschütterte eine Serie von Anschlägen auf Größen von Politik und Wirtschaft Deutschland. Wie wurde das damals in der Bevölkerung aufgenommen? Wie hat die Gesellschaft reagiert?

Straßner: Die kurze Abfolge innerhalb weniger Monate – Buback, Ponto, Schleyer –, das war ein Schockerlebnis für die ganze Bevölkerung. Der Schock war nicht unbedingt die Gewalt, sondern dass der Widerstand von der jungen Generation ausging und vor allem aus der bürgerlichen Mitte kam. In der deutschen politischen Kultur war die Mittelschicht immer die tragende Säule des politischen Systems. Und plötzlich kommt aus diesen wohlhabenden, gut gebildeten Haushalten eine Widerstandsbewegung, die vor der Ermordung einzelner führender Industrieller nicht mehr zurückschreckt. Die ersten Taten der Baader-Meinhof-Gruppe waren ja von Banküberfällen geprägt und nicht von der Ermordung Einzelner. Das war also etwas gänzlich Neues – von der Brutalität abgesehen.

Wie groß war die Zahl der Sympathisanten und Unterstützer der RAF?

Straßner: Dazu gibt es unterschiedliche Schätzungen, das lässt sich schwer messen. Man geht davon aus, dass die Kommandoebene zu dieser Zeit rund 30 bis 50 Personen stark war. Dann gab es rund 200 sogenannte „illegale Militante“, die der Kommandoebene zuarbeitete. Und schließlich laut Bundeskriminalamt rund 2000 Menschen, die mit der Organisation sympathisierten und sich vorstellen konnten, den Mitgliedern eine Wohnung zur Verfügung zu stellen.

Der gesamte Sympathisantenkreis war vermutlich größer. Jeder von uns lebt in der kapitalistischen Ordnung, die einem keine andere Wahl lässt, als jahrzehntelang zu arbeiten, möglicherweise noch in einem Büro, um dann am Ende vom Herzinfarkt heimgesucht zu werden – und das ist dann der Sinn des Lebens. Terrorismus ist jedoch kein Weg, diese Verhältnisse zu ändern.

Der Staat bildete eine Sonderkommission, um mit der Situation umzugehen. Notstandsgesetze wurden erlassen. Kritiker sagten, der Staat habe die Krise benützt, um einem Polizeistaat ein Stück weit näher zu kommen. Wie ordnen Sie das ein?

Straßner: Es gab tatsächlich juristisch fragwürdige Regelungen. Es gab die Diskussion, ob eine „Lex RAF“ Einzug gehalten habe. Für mich ist das jedoch eine Scheindiskussion. Das eigentliche Problem, das man auch heute sieht, ist, dass Demokratien in der Auseinandersetzung mit dem Terrorismus immer in die gleiche Falle tappen, vielleicht auch hineintappen müssen. Es gibt kein historisches Beispiel für eine terroristische Bewegung, die mit Erfolg eine Demokratie überwunden hätte. Insofern könnte man Terrorismus auf ganz andere Art und Weise bekämpfen. An seine Wurzeln herangehen, soziale Ungleichheit beseitigen. Das zu sagen, kann ich mir allerdings leisten, weil ich Wissenschaftler bin.

Wenn ich Politiker bin, und die Bevölkerung schreit auf, weil es Terrorismus gibt, und die Bevölkerung hat Angst – selbst wenn diese unbegründet ist –, dann müssen Politiker natürlich etwas tun. Dadurch entsteht dann wiederum bei der Bevölkerung der Eindruck, es bestehe tatsächlich eine große Bedrohung. Und das steigert wiederum die Angst. Das ist ein Teufelskreis. 1977 entstand das Gefühl, es existiere eine existenzielle Bedrohung für unser Gemeinwesen und das politische System der Bundesrepublik – was aber überhaupt nicht der Fall war. Man hat symbolisch völlig über die Stränge geschlagen.

Ist Unruhe und Angst zu erzeugen nicht auch ein Ziel von Terroristen? Straßner: Man muss sich vor Augen führen, dass Terroristen immer wenige sind. Terrorismus ist das Mittel derjenigen, die politisch schwach sind. Wenn sie politisch stärker wären, würden sie entweder die Streitkräfte des Gegners angreifen oder eine politische Partei gründen, um irgendwann die Macht übernehmen zu können. Terroristen sind jedoch politisch isoliert. Man sollte Terrorismus deshalb nicht als existenzielle Bedrohung wahrnehmen. Die Wahrscheinlichkeit, im Straßenverkehr oder im Zug ums Leben zu kommen, ist um ein Vielfaches höher als Opfer eines terroristischen Anschlags zu werden. Insofern ist Angst vor Terrorismus unbegründet.

Welche Spuren haben diese Anschlagsserie, der „Deutsche Herbst“, und dieser Bedrohungszustand in der Gesellschaft hinterlassen? Inwiefern hat das Deutschland geprägt? Straßner: Wenn ich mit meinen Eltern über den „Deutschen Herbst“ spreche, sagen sie: Das Dramatische war nicht die Entführung von Schleyer, auch nicht die Ermordung von Buback, Ponto oder die Entführung der „Landshut“ [Flugzeug der Lufthansa, Anm.]. Das Dramatische war, dass die Regierung über die „Tagesschau“ [Nachrichtensendung, Anm.], die damals die ganze Republik gesehen hat, mit den Schleyer-Entführern kommuniziert hat. Das war der beste Krimi, den man sich vorstellen kann. Medial transportiert, aber authentisch. Alle saßen gebannt vor dem Fernseher. Das hat natürlich das Anliegen der Terroristen befördert. Margret Thatcher hat einmal gesagt: „Aufmerksamkeit ist der Sauerstoff, den Terroristen brauchen“. Letztendlich tun wir so Terroristen immer einen Gefallen.

Diese Situation hat die Bundesrepublik tatsächlich verändert. Sie hat uns erwachsen werden lassen in der Auseinandersetzung mit dem Terrorismus. Sie hat uns unsere Verletzlichkeit vor Augen geführt. Sie hätte uns auch vor Augen führen sollen, dass Terrorismus immer das Ergebnis von sozialen Ungleichgewichten ist. Terrorismus ist nicht nur das, was einzelne verrückte Individuen machen, die ihre Gewalt ausleben wollen. Er hat immer auch mit den Strukturen zu tun, in denen er stattfindet. Was ich damit sagen will: Man muss sich auch überlegen, inwiefern unser System dafür Voraussetzungen bietet. Es gibt einen Grund, wenn sich intelligente junge Menschen nicht in Parteien engagieren, in Verbände eintreten oder sozial tätig werden. Sondern wenn sie sich einer Terror-Organisation anschließen. Und das, wie Ulrike Marie Meinhof in dem anfangs genannten Zitat, als alternativlos ansehen.

Auch heute gibt es wieder Terroranschläge in Europa. In Deutschland gab es Anschläge in Berlin, Ansbach und Würzburg. Gibt es Parallelen zwischen dem radikalislamistischen Terror von heute und dem linksextremistischen Terrorismus von damals?

Straßner: Wenn es Parallelen gibt, dann dass es wieder das Ergebnis von sozialen Ungleichgewichten ist. Ansonsten gibt es fast nur Unterschiede. Die Motivation ist eine andere. Die gesellschaftliche und kulturelle Herkunft der Attentäter ist anders. Die Ziele sind anders.

Was gleich geblieben ist, ist die mediale Aufgeregtheit. Was heute passiert: Niedrigst ausgebildete Menschen nehmen einen Hammer in die Hand, gehen in die Fußgängerzone und greifen damit Menschen an und schreien „Allahu akbar“. Und schon gibt es ein Riesen-Laufband bei allen Nachrichtensendern und eine Sondersendung. Wenn sie das nicht geschrien hätten, hätte das niemanden interessiert. Mittlerweile ist das eine vollkommen irrationale Berichterstattung geworden, die die Gesellschaft hysterisiert.

Die RAF erklärte sich erst 1998 für aufgelöst. In dem Schreiben erklären die Autoren ihren Weg des gewaltsamen Widerstands für gescheitert. War das das Ende des Linksterrorismus in Deutschland? Wie gefährlich ist die extreme Linke heute?

Straßner: Das Ende des Linksterrorismus war eigentlich schon 1977. Damit war die RAF tot. Sie hatte keines ihrer Ziele erreicht, ihre führenden Mitglieder verloren, ihr Aktivismus war auf ganzer Ebene gescheitert. Ganz abgesehen davon, dass es am Ende nur mehr darum ging, die Stammheimer Gefangenen herauszuholen, und keine ideologischen Botschaften mehr transportiert wurden. Später, um 1982/83, entstand aus der Friedensbewegung nochmals ein hochmilitanter Kern, der genügend Anknüpfungspunkte zur RAF sah, um unter diesem Namen weiterzumachen. Insofern war der Schlusspunkt des Linksterrorismus der RAF eher 1977 als 1998.

Ob damit das endgültige Ende des Linksterrorismus erreicht ist, wage ich allerdings zu bezweifeln. Es gab Nachfolgeorganisationen, die aber allesamt Totgeburten waren. Seit 2005/06 wird in der linken autonomen Szene wieder darüber diskutiert, ob Anschläge gegen Personen wieder gerechtfertigt sind, um die Vermögens- und Gerechtigkeitsverhältnisse in der Bundesrepublik zu verändern. Und gerade bei den Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel [in Hamburg, Anm.] hat sich zumindest wieder ein hochmobilisierbares Aggressionspotenzial gezeigt. 1998 hat sich die straff organisierte Form des Linksterrorismus aufgelöst.

Heute ist der Linksterrorismus diffuser und weniger schlagkräftig. Es gibt auch heute Anschläge auf die Deutsche Bahn, auf Kommunikationswege oder die Telekom. Es gibt Anschläge auf sogenannte „Nobelkarossen“, auf die Reichen der Gesellschaft. Aber auch Mittelklassewagen von kleineren Familien werden mittlerweile abgefackelt. Der Linksterrorismus ist in einem nebulösen Zustand. Die Gewaltzahlen steigen aber.

Das Gespräch führte Matthias Sauermann