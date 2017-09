Kufstein

Spektakulärer Einsatz: Männer nach Schlägerei in Kufstein gestellt

In Kufstein nahm die Polizei am Donnerstag drei mutmaßliche Schläger fest, die nach einer Rauferei in der Stadt geflüchtet waren. Die spektakuläre Amtshandlung wurde von zahlreichen Passanten beobachtet.