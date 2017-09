Innsbruck – 710 Fans aus Indonesien oder 44 aus Saudi-Arabien, empörte Politiker anderer Parteien, die es gar nicht „like“ finden, dass sie plötzlich zu Unterstützern der politischen Facebook-Seite des ÖVP-Nationalratskandidaten geworden sind: Der Obmann der Jungen ÖVP (JVP) in Tirol sorgt zu Beginn des Intensiv-Wahlkampfs für Diskussionen. Einige der 6200 Fans haben sich in den vergangenen Stunden vertschüsst, weil ihnen Schrotts politische Seite gar nicht gefällt.

Der JVP-Chef sieht alles noch recht positiv: „Ich freue mich sehr, dass meine Kampagne auf Face­book beim politischen Mitbewerber so starke Beachtung findet. Um die Wähler über politische Themen und Inhalte zu informieren, sind soziale Medien und Internetblogs sehr wichtig geworden.“ Fehler? Nein, die habe er nicht gemacht. Ja, er habe auch Freunde im Ausland, aber niemals Facebook-Likes gekauft. „Und im Gegensatz zu meinen politischen Mitbewerbern kann ich nichts Schlechtes daran erkennen, wenn sich Menschen aus aller Welt für meine Heimat und für Österreich interessieren.“

So weit, so gut: Für SPÖ-Partei-Vize Georg Dornauer ist das lediglich ein durchsichtiger Versuch, sich aus dem ganzen Schlamassel zu retten: „Wir haben mehrere Fälle gefunden, bei denen Personen unfreiwillig zu Fans wurden, ohne jemals privat mit Dominik Schrott befreundet gewesen zu sein.“ Wahrscheinlicher sei, dass es sich hier zumindest zum Teil auch um so genannte „versteckte Likes“ handle. Liste-Fritz-Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider will sich von Dominik Schrott nicht für blöd verkaufen lassen. Wie er seine Seite umgewandelt habe, sei sie nicht benachrichtig worden. „Ich hab’ auch zwei Facebook-Profile, eine politische Seite und ein privates Profil. Viele wollen nicht auf einer politischen Seite in Erscheinung treten. Das ist vollkommen o. k. so und wird von mir auch respektiert.“

Für FPÖ-Chef Markus Abwerzger ist das Zukaufen von Fans einfach nur peinlich. „Ich finde es auch unangebracht, wenn persönliche Facebook-Freunde plötzlich auf seine Politikerseite transferiert werden, so wie ich. Ohne gefragt zu werden.“ Er habe sich von Schrott „entfreunden“ müssen. Abwerzger ist gelassen. „Ich habe ihn nur noch abonniert. Wobei gerade die SPÖ da keinen großen Wind machen soll, denn der Erste, der sich Fans in großer Zahl gekauft hat, war ja bekanntlich Ex-Bundeskanzler Werner Faymann.“ (pn)