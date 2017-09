Von Monika Schramm

Innsbruck – Es rauscht und kracht in der Telefonleitung: „Ich weiß nicht, ob das jetzt schon vom Hurrikan ist oder nur normaler Wind“, sagt Florian Dürager im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Es ist Samstagmittag in Florida. Der 22-Jährige hat eine nervenaufreibende Woche hinter sich.

Der junge Oberndorfer lebt seit drei Jahren in dem US-Sonnenstaat. Seit vergangenem November sind auch seine Eltern dort. Herbert und Christine Salzmann haben in Fort Myers Beach das Restaurant „Edelweißburger“ eröffnet. „Aber es schaut so aus, als hätten wir das nach „Irma“ nicht mehr“, sagt Florian Dürager. Denn der Hurrikan soll nun genau dort, an der Westküste Floridas vor Fort Myers, auf Land treffen.

Die Eltern sind gerade auf dreiwöchigem Heimaturlaub. „Die beiden sind sehr, sehr besorgt um mich. Sie können kaum noch schlafen.“ Denn auch ihre Existenz steht auf dem Spiel.

Der 22-Jährige, der bei einer Holzfirma arbeitet, beginnt Anfang der Woche, das Strandrestaurant sturmsicher zu machen. „Holzbretter für die Fenster waren schon da schwer zu bekommen.“ Trotzdem bleiben die Menschen ruhig. „Die kennen das, haben schon viele Stürme erlebt. Die müssen mindestens einmal im Jahr alles verbarrikadieren.“ Aber dieser Hurrikan ist anders. Er dürfte einer der gewaltigsten aller Zeiten werden. Am Mittwochabend ist klar: Fort Myers Beach wird evakuiert. Dürager macht sich auf den Weg nach Norden.

„Auf den Straßen herrscht komplettes Chaos“

Für die erste Etappe – rund 540 Kilometer – braucht der 22-Jährige rund neun Stunden. Sonst sind es viereinhalb Stunden. „Auf den Straßen herrscht komplettes Chaos. Schon am Donnerstag war das Benzin an manchen Tankstellen knapp.“ Einmal steht er zwei Stunden in der Schlange, um einmal vollzutanken. Und selbst in den ganz großen Supermärkten sind die Regale mit Trinkwasser leer.

Langsam arbeitet sich Dürager mit seinem Arbeitskollegen weiter den Bundesstaat hinauf. Übernachtet wird im VW-Bus. „Es sind zwar überall Shelter, also Unterkünfte für Betroffene, offen. Aber die sind sofort voll.“ Ebenso die Hotels, die Gouverneur Rick Scott gebeten hat, die Preise für Evakuierte zu senken. „Die Hilfe ist sehr groß, alles ist gut organsiert.“ Auch die einzelnen Countys – vergleichbar mit den Bezirken – helfen, wo es geht. „Wir sind wirklich gut informiert, man merkt, die haben Erfahrung damit.“ Trotzdem: „Es wird immer wieder betont: Das ist ein Sturm, den Florida so noch nicht gesehen hat.“

Dementsprechend groß ist auch die Anspannung, die für Dürager bei Stopps an Rastplätzen unter den Menschen zu spüren ist. „Dieser Hurrikan kann Existenzen zerstören.“ Der 22-Jährige selbst macht sich große Sorgen um das Restaurant seiner Eltern. „Am Mittwochabend, als wir die Insel verlassen haben, ist mal der Punkt gekommen, wo ich kurz nicht mehr weiter wusste. Die Ungewissheit ist das Schlimmste.“ Die bleibt. Aber: „Wenn der Hurrikan kommt und alles niederreißt, dann kann man auch nichts machen – und baut halt alles wieder auf.“

Bis nach Destin, ganz oben im Nordwesten, soll es noch gehen. „Wir hoffen, dass wir da in Sicherheit sind. Und dann warten wir ab, wie sich alles entwickelt.“ Sobald „Irma“ weitergezogen ist und es sicher ist, will Dürager wieder zurück nach Fort Myers Beach. Spätestens am Dienstag, hofft er. „Ich will gleich runter und schauen, was der Sturm angerichtet hat.“