Innsbruck – Fast schon monatlich kocht die Diskussion hoch, der Personalmangel bei der Polizei ist ein Dauerthema. Die 40-Stunden-Woche gibt es ohnehin nicht, mit den Journaldiensten klettert die Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden. Dann kommen noch die Überstunden hinzu, weil Personal knapp ist und die polizeilichen Aufgaben stets mehr werden. So haben die rund 2000 Tiroler Exekutivbeamten im Vorjahr 408.000 Überstunden geleistet. Im Jahr zuvor waren es noch 447.000, 2014 hingegen lediglich 378.000. Wobei 2015 ein Ausnahmejahr war.

Als Spitzenreiter in den Tiroler Polizeiinspektionen sticht das Stadtpolizeikommando Innsbruck mit 90.000 Mehrdienststunden hervor. Die Volksanwaltschaft hat in ihrem Jahresbericht 2017 bereits auf die angespannte Situation in der Landeshauptstadt hingewiesen. In der Polizeiinspektion Reichenau waren vor zwei Jahren vier Planstellen nicht besetzt. Die Experten der Volksanwaltschaft hatten insgesamt 47 Polizeidienststellen besucht. In den Gesprächen mit den Betroffenen wurden sie auf die hohe Arbeitsbelastung hingewiesen. „In den meisten Fällen war dies auf eine personelle Unterbesetzung der Dienststelle zurückzuführen. In der Polizeiinspektion Reichenau lag die Zahl der im Jahr 2015 geleisteten Überstunden zwei Drittel über dem Durchschnitt der Landespolizeidirektion Tirol“, lautete schließlich das Resümee der Volksanwaltschaft. Im Bereich des Stadtpolizeikommandos gab es im Vorjahr noch sechs offene Planstellen.

Die Belastung für die Polizisten nimmt auch wegen Karenzierungen, Dienstzuteilungen an andere Wachzimmer und herabgesetzter Wochenarbeitszeiten zu. 73 Beamte versahen im Vorjahr Dienst bei einer anderen Polizeiinspektion,102 hatten ihre Arbeitszeit reduziert und 45, die meisten davon Polizistinnen, waren in Karenz. Und wie sieht es generell mit neuen Polizisten in Tirol aus? Laut Landespolizeidirektion wurden Ende Juni 58 junge Männer und Frauen in den Polizeidienst in Tirol aufgenommen, weitere 100 kommen heuer noch hinzu. 230 Männer und Frauen absolvieren derzeit ihre Ausbildung, 47 beendeten sie 2017. Bis Ende Jänner 2018 werden weitere 109 Polizisten ihren Dienst in einer Polizeiinspektion antreten. (pn)