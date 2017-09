Von Serdar Sahin

Linz — Sachlich, unaufgeregt und kultiviert: So ist die erste und einzige Konfrontation der drei Kanzlerkandidaten Christian Kern (SPÖ), Sebastian Kurz (ÖVP) und Heinz-Christian Strache (FPÖ) gestern im Linzer Design Center über die Bühne gegangen. Organisiert wurde die Veranstaltung von den Bundesländerzeitungen.

Den Beginn machte eine kurze persönliche Rückblende der drei: Kern erzählt, dass „das Prinzip Verantwortung etwas ist, was mich zeit meines Lebens begleitet hat. Alles, was ich in meinem Leben erreicht habe, hat damit zu tun, dass meine Eltern sehr fleißig waren." Der SPÖ-Chef wiederholt das, was bereits in einer TV-Kampagne zu sehen ist. „Meine Eltern haben immer viel gearbeitet, Geld war immer relativ knapp zu Hause."

Dass sein Vater arbeitslos gewesen ist, habe die ganze Familie geprägt, sagt Kurz. „Das war keine angenehme Situation." Heute sei sein Vater 67 Jahre alt und arbeite immer noch. „Mein Vater will so lange arbeiten, bis er ein Enkelkind bekommt. Vielleicht muss er noch ein wenig arbeiten."

Strache wird auf seine Zeit als Fußballer angesprochen. Sein Talent als Fußballer sei nie groß gewesen. „Ich bin oft als rechter Flügelspieler eingesetzt worden und ich habe eins gezeigt, ich konnte auch von der linken Seite überraschen und Tore schießen." Das sorgt für Gelächter im Publikum.

Die gesamte Konfrontation zum Nachschauen



In der übrigen Zeit der insgesamt eineinhalb Stunden dauernden Debatte rattern Kern, Kurz und Strache ihre Wahlprogramme herunter. Inhaltlich geht es dabei um die Themen Flüchtlinge und Zuwanderung, Umweltschutz sowie Bildung, Wirtschaft und Steuern. Kurz, der derzeit in allen Umfragen führt, fordert erneut stärkere Grenzkontrollen und Deutsch vor Schulbeginn. Dem pflichtet Strache bei.

Dennoch kann sich der FPÖ-Chef die eine oder andere Spitze gegen seinen Gegner von der ÖVP nicht verkneifen. Er wollte schon eine Vermisstenanzeige für Kurz aufgeben, meint Strache. Das sorgt erneut für Gelächter bei den 1000 Besuchern. „Es sind ja einige Konfrontationen abgesagt worden", erklärt der Freiheitliche.

„Ich sehe, Kurz wird jetzt ein Fan von mir"



Dass sich die Begehren der ÖVP und der FPÖ überschneiden, amüsiert Strache: „Ich sehe, Kurz wird jetzt ein Fan von mir. Er übernimmt unsere richtigen Vorschläge", meint er in Richtung des Außenministers. „Ich freue mich über jeden Verbündeten, wenn es ehrlich ist." Kurz sei aber seit Jahren „wie ein Soletti" immer bei allen Fehlentscheidungen der bisherigen Regierung dabeigewesen. Ihm fehle daher der Glaube an die Umsetzung, sagt Strache.

Das will Kurz so nicht stehen lassen: „Sie ärgern sich, wenn jemand anderer Meinung ist, das verstehe ich ja, aber Sie ärgern sich ja sogar, wenn jemand Ihrer Meinung ist", erwidert der ÖVP-Chef. Kern meint dazu trocken: „Eheprobleme sollte man im Wohnzimmer und nicht auf dem offenen Balkon besprechen."

Die Kandidaten werden aufgefordert, eine einzige Maßnahme zu nennen, die die Verwaltung effizienter machen würde. Kurz findet, dass die 21 Sozialversicherungsträger zusammengelegt gehören. „Das ist eine konkrete Maßnahme, wo man im System sparen kann und nicht beim Menschen." Der ÖVP-Chef spricht auch die Kürzung der Familienbeihilfe für im EU-Ausland lebende Kinder an.

Kern sieht bei der Forschungsförderung Potenzial. Den Bundesstaat müsse man „radikal reformieren". Der Bundeskanzler betonte zudem vor allem das Thema Verteilungsgerechtigkeit und forderte von Kurz, das Thema Bildung nicht nur unter dem Aspekt der Migration zu behandeln.

Auch Strache ist für die Indexierung der Familienbeihilfe. „Die Kinder, die hier leben, sollen Kinder- und Familienbeihilfe erhalten und die, die nicht in Österreich leben, nach dem Herkunftslandprinzip. Da gehen Hunderte Millionen Euro verloren."

Keine Festlegung bei Koalitionsvarianten



Was mögliche Koalitionen nach der Wahl angeht, wollen sich weder Kern noch Kurz und Strache festlegen. Umfragen seien Umfragen, die Entscheidung treffe der Wähler am 15. Oktober, auch sei nicht klar, wer danach in den Parteien an der Spitze stehe, hieß es unisono.

„Ich könnte jetzt vor Rot-Blau warnen. Ich erspare Ihnen das", meint Kurz. „Der Erste sollte den Regierungsauftrag bekommen und schauen, mit welcher Partei das Meiste umsetzbar ist. Sollten wir gewinnen, werden wir es so handhaben. Wir werden niemanden ausschließen." Eine Präferenz ließ der ÖVP-Spitzenkandidat doch durchklingen. Kurz wünscht sich ein möglichst „klares Votum" der Wähler. Das wäre besser als das bisherige Modell von „zwei nahezu gleich großen Parteien, die einander blockieren".

Den Eindruck, dass er mit Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil von der SPÖ besser könne als mit Kern, kommentiert Kurz folgendermaßen: „Es wäre uncharmant, das zu sagen. Was stimmt, ist, dass ich mit Herrn Doskozil in der Frage der Migration besser zusammengearbeitet habe." In der Frage der Schließung der Mittelmeerroute — Stichwort „Vollholler"-Sager von Kern — fühlte sich Kurz vom eigenen Regierungschef nämlich zurückgerufen und behindert. Kerns Replik: „Ich habe gegen niemanden etwas, der die Mittelmeerroute schließen möchte. Macht's es einfach."

Der Bundeskanzler erwartet angesichts der nahezu deckungsgleichen Wahlprogramme von ÖVP und FPÖ nach dem 15. Oktober ein „schnelles Ergebnis" in Richtung einer Schwarz-Blauen Koalition. Strache ließ erwartungsgemäß offen, unter wem er lieber Vizekanzler wäre. Vor dem Votum der Wähler wolle er sich dazu keine Ansagen anmaßen. Die FPÖ sei bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen, zu befürchten sei aber eine Fortsetzung von Schwarz-Rot, sagt Strache.