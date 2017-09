Von Wolfgang Müller

Innsbruck — Nach Steyr führt die nächste Cup-Dienstreise des FC Wacker heute in den Südwesten Niederösterreichs. Im Mostviertel, speziell in Amstetten, hängen die Pokaltrauben bekanntlich hoch. Davon konnten vermeintliche Favoriten in den letzten Jahren ein Lied singen. Altach, Mattersburg und Lustenau wurden bezwungen, Rapid wurde vom starken Ostligisten gleich zweimal in die Verlängerung gezwungen. Auf der heurigen Abschussliste steht bereits Erste-Liga-Tabellenführer Wr. Neustadt. Klar, dass die Schwarzgrünen gewarnt und darauf eingestellt sind, dass die Partie ab 19.30 Uhr mit Sicherheit kein Honiglecken, sondern ein Kraftakt wird.

„Das Pokalspiel in Amstetten sehe ich ähnlich schwer wie ein Auswärtsspiel in der Sky Go Erste Liga", ist auch Karl Daxbacher bewusst, dass seine Schwarzgrünen voll gefordert sind. Dass im Pokal in wenigen Runden viel möglich ist, weiß der FCW-Coach aus Erfahrung. Mit den damaligen Zweitligisten St. Pölten und LASK erreichte er Finale und Halbfinale, als Co-Trainer beim SC Krems gewann er 1988 sogar den ÖFB-Cup im Endspiel gegen den FC Tirol unter Ernst Happel. „Ich schätze Amstetten stärker als Steyr ein, das wird ein schweres Spiel", warnt auch Roman Kerschbaum, der einige Amstettner Kicker aus gemeinsamen Akademiezeiten kennt.

Rotation ist beim FC Wacker zwar ein Thema, aber kaum praktizierbar, weil die junge Garde Raphael Galle, Stefan Pribanovic, Philipp Riegler, Jeffrey Egbe ebenso ausfällt wie Christoph Freitag. Die zweite Cuprunde ist wenigstens kein Minusgeschäft. Gab es für den 4:1-Sieg in Steyr mickrige 1000 Euro, erhalten die Tiroler 6500 Euro als Gastmannschaft für die zweite Runde. Im Achtelfinale werden 10.000 Euro bzw. 15.000 Euro (Gastmannschaft) ausgeschüttet.