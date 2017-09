Innsbruck – Nach einem massiven Hangrutsch sind die Sanierungsmaßnahmen der Brennerbundesstraße bei Matreiwald (Gemeinde Mühlbachl) am Montag angelaufen. Drainagen, Beton-Anker und -Spritzen werden oberhalb der B182 gesetzt, um den angebrochenen Hang zu stabilisieren. Das teilte das Land Tirol in einer Aussendung mit. Auf der Nord-Süd-Route im Wipptal sind der Brenner und Innsbruck derzeit nur über die Brennerautobahn (A13) erreichbar.

„Der Hangriss ist rund 100 Meter breit und eher seicht. Das ist die gute Nachricht. Allerdings müssen zuerst alle Wasser aus dem Hang bekommen werden und der Hang trocknen. Erst dann ist die Gefahr weiterer Rutschungen gebannt und kann die Brennerbundesstraße saniert werden“, erklärt Landesgeologe Gunther Heißel die Wetterabhängigkeit der Maßnahmen. Die Dauer der Sperre ist daher nicht abschätzbar, es soll sich aber um mehrere Wochen handeln.

„Die Brennerautobahn ist nicht in Gefahr. Das haben unsere Messungen der vergangenen Tage am betroffenen Hang bestätigt“, wird Bertram Grießer, Leiter der Autobahnmeisterei Plon, in der Aussendung zitiert.

Gesperrt bleibt auch die Ellbögener Landesstraße (L38). Zwischen der Kreuzung Richtung Pfons in Matrei und der Kreuzung nach Patsch gilt ab sofort ein verschärftes Fahrverbot, von dem nur die Anrainer ausgenommen sind, weist David Gstraunthaler vom Verkehrsreferat der BH Innsbruck hin. Denn auch die Ellbögener Landesstraße ist mittlerweile an zwölf Stellen durch Naturereignisse wie Hangrutschungen oder Fahrbahnabsenkung stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Dauer der Sperre der L38 ist derzeit ebenso nicht absehbar. (TT.com)