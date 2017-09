Paris, Wien - Im Zusammenhang mit dem Ausstoß von Feinstaub durch Dieselmotoren gibt es jährlich rund 10.000 Todesfälle in Europa, heißt es in einer neuen Studie des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse (IIASA), die am Montag im britischen Fachblatt „Environmental Research Letters“ veröffentlicht wurde. Etwa 4.750 dieser Todesfälle könnten verhindert werden, wenn die manipulierten Diesel-Modelle tatsächlich nur so viel Feinstaub ausstoßen würden wie unter Laborbedingungen, wird in der Studie festgehalten.

Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) ist trotz der aktuellen Debatte klar gegen ein Verbot von Dieselmotoren. Nur mit Anreizen könne man Abgase verringern. „Über Verbote einzelner Technologien zu diskutieren, ist der falsche Weg. Ein Diesel-Verbot wird es mit mir daher nicht geben“, schreibt der Minister in einer Aussendung. Ein Neuzulassungsverbot für Pkw und Lieferwagen mit Verbrennungsmotor ab 2030 fordert hingegen Grünen-Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek.

Leichtfried schreibt, „jeder Österreicher, der möchte, soll ab 2030 seinen Alltag mit einem abgasfreien Auto bewältigen können. Ziel ist, dass dann freiwillig nur mehr Neuwagen angemeldet werden, die keine Schadstoffe ausstoßen.“ Dafür starte er einen „Aktionsplan für sauberen Verkehr 2030“.

Grüne orten „Kuschelkurs mit Autolobby“

Lunacek schreibt mit Bezug auf die heute vorgestellte Studie, die Bundesregierung, „namentlich Verkehrsminister Jörg Leichtfried“, sollte ihren „Kuschelkurs mit der Autolobby unverzüglich beenden“. Umstiegsprämien würden nur dazu führen, dass Autobesitzer „ihren Diesel durch einen neueren, ähnlich schmutzigen ersetzen“, das als Öko-Prämie zu „beschönigen“ sei verfehlt.

Sie fordert bei dem für den 26. September geplanten Diesel-Gipfel eine Hardware-Nachrüstung für Diesel-Fahrzeuge und eine „angemessene“ Aufwandsentschädigung. Auch müsse es „zivilrechtliche und strafrechtliche Maßnahmen der Republik gegen die Verursacher der tödlichen Abgas-Mehrbelastung“ geben.

Weitere Studie widerlegt angeblichen CO2-Vorteil bei Diesel

Eine weitere – ebenfalls am Montag veröffentlichte – Studie der europäischen Umweltschutzorganisation Transport & Environment zeigt, dass Diesel-Fahrzeuge während ihrer gesamten Lebensdauer spürbar mehr klimaschädliches CO2 als Benziner produzieren. Insgesamt gehe es um über 3,6 Tonnen Kohlendioxid, teilte die Organisation mit.

Gründe seien höhere Fahrleistungen wegen des günstigeren Kraftstoffs, die energieintensivere Produktion des Dieselkraftstoffs, die aufwendigere Produktion der Dieselmotoren sowie höhere Emissionen des beigemischten Biodiesels. Bisher lagen bei Dieselkritik vor allem die NOx-Werte im Fokus.

Die Organisation widersprach damit der Einschätzung der Autoindustrie, Diesel-Autos würden für die Einhaltung der Klimaziele benötigt. Tatsächlich seien die Unterschiede beim CO2-Ausstoß von Dieselfahrzeugen und Benzinern zu vernachlässigen. Hybridfahrzeuge dagegen stießen 20 bis 25 Prozent weniger Kohlendioxid aus.

Deutsche Autobauer wollen am Diesel festhalten

Die deutschen Autobauer wollen am Diesel vorerst festhalten. Für die Klimaziele 2020 sei dieser Antrieb unverzichtbar und klar notwendig, sagte etwa BMW-Chef Harald Krüger erst kürzlich. Laut Transport & Environment hat der Diesel in Europa einen Anteil von rund 50 Prozent. (TT.com, APA)