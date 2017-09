Innsbruck – Zum krönenden Abschluss der jährlich stattfindenden europäischen Mobilitätswochen heißt es am Freitag auch in Tirol wieder „Nimm autofrei!“. Rekordverdächtige 103 Gemeinden nehmen heuer am internationalen Aktionstag teil, der in Österreich vom Klimabündnis mit Unterstützung des Umweltministeriums organisiert wird. Mit lukrativen Angeboten im öffentlichen Verkehr und spaßigen Aktionen soll das Bewusstsein für umweltfreundliche Mobilität geschärft werden, aber nicht nur das: „Klimafreundliche Mobilitätsformen wie zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren steigern die Fitness, das eigene Wohlbefinden und sind gut für das Klima im Land“, verspricht Andrä Stigger von Klimabündnis Tirol.

Blühende Welten, E-Mobilität und gratis Fahrten mit den Öffis

In vielen der teilnehmenden Gemeinden verwandeln sich am Freitag graue Verkehrszonen in bunte Lebensräume. Vielerorts darf man den Stadtbus kostenlos nutzen, am besten also gleich bei der jeweiligen Gemeinde informieren. Die Kleinen dürfen den Asphalt als Leinwand nutzen und ihrer Kreativität mit viel Farbe freien Lauf lassen. Im Rahmen des Wettbewerbs „Blühende Straßen“ prämiert das Klimabündnis dann die buntesten Straßen Österreichs.

Ob Fahrrad, Auto oder Roller – elektrobetriebene Fahrzeuge dürfen nicht nur bestaunt, sondern auch getestet werden. Fahrradwerkstätte werden eingerichtet, um defekte Drahtesel wieder verkehrstauglich zu machen.

„Bahn frei“ heißt es in Innsbruck für alle Radler. Um 17 Uhr startet die erste Fahrradparade am Landhausplatz und führt über sechs Kilometer auf freien Straßen durch die Landeshauptstadt. Mitmachen darf jeder, „je bunter desto besser“, so der Aufruf der Veranstalter (Klimabündnis Tirol, innsbruck-tirol sports und Stadt Innsbruck). Die bunte Parade ist Teil des Trendsport-Festivals „Freestyle am Landhausplatz“ und hält auch eine Radlwerkstatt und Jam Sessions parat.

Ein alternatives Fortbewegungsmittel steht in Wattens zwischen 14 Uhr bis 17 Uhr im Mittelpunkt: Im Ortszentrum verspricht das „5. Wattner Bobby-Car-Rennen“ jede Menge Spaß – teilnehmen darf jeder zwischen 3 und 99 Jahren.

In Bad Häring zeigt Bike-Trial-Profi Stefan Eberharter den Kindern der Volksschule coole Tricks und wertvolle Tipps zum Thema Radfahren.

„Freie Fahrt“ heißt es auch bei der großen Öffiticket-Aktion: Am Freitag und Samstag dürfen alle Jahresticket-Besitzer (Tirolticket, Regioticket, SchulPlus-Tickets und LehrPlus-Tickets, Jahres-Ticket SeniorIn und Semester-Ticket) bis zu vier Freunde kostenlos in Bus, Bahn oder Tram mitnehmen. Mit der Aktion soll die Lust auf die umweltfreundlicheren, öffentlichen Verkehrsmittel geweckt werden, so die stellvertretende Landeshauptfrau Ingrid Felipe: „Einfach einsteigen und testen. Öffi-Fahren befreit von Parkplatzsorgen, Stau und ist außerdem umweltfreundlich.“ Die Aktion wird gemeinsam vom Land Tirol, dem Verkehrsverbund Tirol (VVT), den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), den Innsbrucker Verkehrsbetrieben (IVB), dem Klimabündnis Tirol und den Verkehrsunternehmen des Landes Tirol durchgeführt.

Nähere Infos zum Programm der einzelnen Gemeinden gibt es unter www.mobilitaetswoche.at bzw. bei allen teilnehmenden Gemeinden. (TT.com)