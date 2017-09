Von Alexandra Plank

Innsbruck — „Wir schaffen es nicht." Zu diesem Resümee gelangte der Geschäftsführer der Innsbrucker Bar Erlkönig nach einer kurzen Periode, in der man das Rauchverbot vorweggenommen hatte. Matthias Eder, der die Bar nun führt, gibt dafür mehrere Gründe an. „Die Gruppen, bei denen Raucher dabei waren, sind nicht mehr gekommen und die Nichtraucher trinken dann halt auch nur ein Pago und keinen Gin Tonic." Er wolle keine genauen Zahlen nennen, aber der Umsatzeinbruch sei dramatisch gewesen. Wenn das Verbot im Mai tatsächlich komme, herrsche wenigstens Waffengleichheit. „Dann müssen alle Raucher vor der Türe rauchen", so der Barbetreiber.

Dass das ein Vielfaches an Lärmbelästigung für die Anrainer bedeute, habe sich offenbar auch noch nie jemand überlegt. „Wir sind nicht in einer Wohngegend, aber für die Bewohner der Altstadt wird das ein Desaster. Es ist ja nicht so lange her, da haben Bewohner Wasser auf die Nachtschwärmer geschüttet", erinnert sich Eder. Er stelle sich allerdings auf den Standpunkt, dass ihn die Raucher auf öffentlichen Flächen nichts angehen würden. „Wenn die Politiker uns zwingen, sie vor die Tür zu schicken, dann ist das nicht meine Verantwortung."

Peter Trost, Geschäftsführer der Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer, kann sich nur darüber wundern, dass in der Gastronomie ein absolutes Rauchverbot gelten soll, wohingegen in Krankenhäusern weiterhin Raucherräume erlaubt sein werden.

In der Hotellerie sei es so geregelt, dass Raucherbereiche definiert werden, dort aber nichts konsumiert werden darf.

Das Ende für 500 Shisha-Bars Innsbruck — Manuel Müller, Betreiber einer Shisha-Bar in Mariahilf, ist sauer auf die Politik, richtig sauer. „Ich hoffe, dass die Nationalratswahlen eine neue Konstellation und das Ende des unsinnigen Rauchverbotes in der Gastronomie bringen", sagt der Unternehmer. Ansonsten seien die rund 500 Shisha-Bars, die es derzeit in Österreich gibt, gezwungen, zuzusperren. „Diese Bars boomen und werden meist von jungen Unternehmern am Rand der Stadt betrieben. Dass man dort Shishas rauchen kann, lockt die Gäste an", erzählt er. Nicht nur Einheimische, auch Touristen würden die entspannte Atmosphäre ein- bis zweimal die Woche genießen. Er selbst sei Nichtraucher, wolle sich aber nicht vorschreiben lassen, ob Leute bei ihm rauchen dürfen oder nicht. „In anderen Ländern wurde das Rauchverbot auf Zigaretten beschränkt. In Italien und Deutschland darf man weiterhin Wasserpfeifen in Shisha-Bars rauchen." Müller erklärt, dass die Politiker, wenn es ihnen mit der Gesundheitsvorsorge ernst sei, die Tabaktrafiken schließen müssten. „Shishas enthalten keinen Teer, nur Nikotin", so Müller. Im Ernstfall werde er nach München auswandern müssen.

Provinz wird es hart treffen

Die Gewerbeordnung sei indes an die künftigen neuen Gegebenheiten angepasst worden. Bisher hatten die Bürgermeister die Möglichkeit, bei Lärm­erregung die Sperrstunde vorzuverlegen. Dies werde nach Inkrafttreten des Rauchverbotes nicht mehr so einfach möglich sein. Nachdem viele weiter rauchen werden, dann halt im Freien, rechnet auch Trost mit einer erheblichen Mehrbelastung für die Anrainer. Er geht auch davon aus, dass vor allem kleine Betriebe den Rückgang nicht verkraften werden. Vor allem für Lokale in der Peripherie sei das eine Katastrophe. „Es ist klar, dass Menschen in Lokalen, in denen sie essen, keinen Rauch wollen. Am sinnvollsten wäre halt doch, wieder Raucherbereiche zu definieren", so der Wirtschaftskämmerer. Gänzlich unbegreiflich ist ihm, dass Lokale, die auf gepflegten Zigarrenkonsum setzen, ebenso betroffen sind. „Den Raucher sehe ich mir an, der eine Zigarre im Freien im Winter genießen kann", so Trost. Manuel Müller, Betreiber einer Shisha-Bar sagt lakonisch: „Ein absolutes Rauchverbot ist eine super Idee in einem Land, in dem einmal pro Jahr von Montag bis Mittwoch Sommer ist."

Klaus Plank, Gastronom in der Altstadt, führt seine Rössl-Bar rauchfrei. Da der Betrieb mit den Frühstücksgästen beginnt, sei es von Vorteil, wenn nichts verraucht ist. Die Lärmbelästigung werde Thema: „Raucher stehen draußen nicht allein herum." Auch Stefan Eigentler vom La Habana in der Rathauspassage hat den Rauch verbannt. Sein Lokal ist jetzt auf Wein spezialisiert. „Wir liegen zentral, dennoch haben wir einen Rückgang von bis zu 15 Prozent der Umsätze verzeichnet. Gastronomen in der Provinz können nicht auf Raucher verzichten, sonst sind sie tot." Zwar werde das generelle Verbot Chancengleichheit herstellen, aber die Raucher werden ihr Ausgehverhalten reduzieren.

Seitens der Stadt erklärt Thomas Jenny, Referatsleiter für Verkehrs- und Sicherheitsstrafen, dass die Belastung für die Anrainer sicher steigen werde. Er gehe aber davon aus, dass sich das Rauchbedürfnis reduziere, wenn das Verbot gilt. Jenny gibt an, dass Lärmbelästigung zuerst beim Verursacher, dem Raucher, zu ahnden sein wird. „Das beginnt bei 50 Euro und kann bis zu 700 Euro gehen."