New York, Brüssel – Im Konflikt um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm setzen US-Präsident Donald Trump und die EU vorerst weiter auf wirtschaftlichen Druck. Trump verkündete am Donnerstag eine Serie von Sanktionen gegen Unternehmen, die Geschäfte mit dem ostasiatischen Land machen. Parallel dazu beschloss einigten sich die EU-Länder am Donnerstag auf neue Strafmaßnahmen gegen Nordkorea.

Vor zwei Tagen hatte Trump noch mit der völligen Vernichtung Nordkoreas durch einen US-Militärangriff gedroht. Nun unterzeichnete er eine Verordnung, die Sanktionen gegen Unternehmen und Institutionen erlaubt, welche „bedeutsamen Handel in Waren, Dienstleistungen und Technologie“ mit Nordkorea betreiben, wie er am Rande der UN-Generaldebatte in New York mitteilte. Bestraft werden können auch ausländische Banken, die Transaktionen mit Nordkorea tätigen oder ermöglichen. Die US-Konten dieser Institutionen können gesperrt werden.

Die neuen US-Strafmaßnahmen zielen auch auf die Verkehrsverbindungen ab, die Nordkorea für den internationalen Handel nutzt. So wird allen Schiffen und Flugzeugen, die in Nordkorea waren, für das folgende halbe Jahr die Reise in die Vereinigen Staaten untersagt.

Trump bewertete es auch als großen Fortschritt, dass die chinesische Zentralbank inzwischen begonnen habe, ihre Transaktionen mit dem Nachbarland zurückzufahren. Er dankte dem chinesischen Staatschef Xi Jinping für diesen „kühnen Schritt“. China spielt als der mit Abstand größte Handelspartner Nordkoreas eine Schlüsselrolle in den Bemühungen, das Land zum Einlenken zu bewegen.

Insider aus der chinesischen Zentralbank bestätigten am Donnerstag, dass die Geschäftsbanken angewiesen worden seien, alle UN-Sanktionen strikt einzuhalten, keine neuen Geschäfte mit Nordkorea mehr zu beginnen und schon laufende Kredite zurückzufahren.

China fordert Aufgabe des Atomprogramms

China hat Nordkorea erneut dazu aufgefordert, das Atomprogramm aufzugeben. Außenminister Wang Yi sagte am Donnerstag bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York: „Wir rufen Nordkorea dazu auf, nicht weiter in die eingeschlagene gefährliche Richtung zu gehen.“ China setze sich weiter für eine entnuklearisierte koreanische Halbinsel ein und fordere alle Beteiligten auf, dazu konstruktiv beizutragen. Der einzige Weg zu diesem Ziel sei politischer Dialog.

Die Botschafter der EU-Mitgliedstaaten einigten sich unterdessen in Brüssel ebenfalls auf eine Reihe weiterer Strafmaßnahmen. Dazu gehören nach Angaben von Diplomaten ein vollständiges Verbot von Investitionen und Ölexporten sowie die Belegung weiterer nordkoreanischer Vertreter mit Einreise- und Vermögenssperren.

Die internationale Gemeinschaft hatte bereits vergangene Woche als Reaktion auf den jüngsten nordkoreanischen Atomwaffentest weiter an der Sanktionsschraube gedreht. Der UN-Sicherheitsrat beschloss unter anderem ein Verbot von Textilimporten aus Nordkorea, ein Gasembargo sowie Beschränkungen bei Öllieferungen.

Trump-Rede erntet Kritik

In seiner ersten Rede vor der UN-Vollversammlung am Dienstag hatte Trump jedoch gemahnt, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichten. Er drohte, die USA würden Nordkorea notfalls mit einem Militärangriff „völlig zerstören“.

Diese Drohung löste heftige Reaktionen aus. Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho bezeichnete Trumps Rede am Donnerstag als „Hundegebell“. Russlands Außenminister Sergej Lawrow wandte sich in einer Rede vor der UN-Vollversammlung gegen die „militärische Hysterie“. Diese sei im Nordkorea-Konflikt „nicht nur eine Sackgasse, sie ist ein Desaster“. Auch der chinesische Außenminister Wang Yi mahnte, Verhandlungen seien „die einzige Lösung“.

Kritik rief Trumps Rede aber auch unter den Verbündeten hervor. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte der Deutschen Welle: „Ich bin gegen eine solche Drohung“. Sie halte „jede Art von militärischer Lösung für absolut unangemessen“. In dieser Frage gebe es „einen klaren Dissens“ mit Trump.

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel stellte einen Zusammenhang mit Trumps gleichzeitiger Drohung her, das Atom-Abkommen mit dem Iran aufzukündigen. Sollten die USA aus der Vereinbarung mit dem Iran aussteigen, hätte dies „verheerende Signalwirkung“ für den Nordkorea-Konflikt, erklärte Gabriel während seines Besuchs in New York im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Nordkorea hatte die Weltgemeinschaft in den vergangenen Wochen nicht nur mit seinem sechsten Atomwaffentest, sondern auch mit Raketentests in Unruhe versetzt. Der Konflikt mit dem ostasiatischen Land steht deshalb im Zentrum des derzeitigen einwöchigen Treffens von Staatenlenkern aus aller Welt am UN-Hauptquartier in New York. (APA/AFP/dpa)