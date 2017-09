Zell am Ziller – Der raschen Reaktion eines Urlaubers (65) ist es zu verdanken, dass 21 Businsassen im Zillertal wohl einer Katastrophe entgingen. Denn es fehlten nur wenige Meter und der Reisebus wäre mehr als 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Am Ende gab es zehn Verletzte, viele standen unter Schock.

Die Reisegruppe aus Frankreich war kurz vor 15 Uhr auf der Zillertaler Höhenstraße von der Hirschbichlalm in Richtung Melchboden unterwegs. Kurz vor 15 Uhr sackte der Fahrer (75) plötzlich ohnmächtig zusammen. Er stürzte vom Sitz in den Mittelgang. Der Bus fuhr ungebremst weiter, touchierte den bergseitigen Hang. Ein 65-Jähriger, der in der ersten Reihe saß, leitete blitzschnell eine Vollbremsung ein. Da ragte der Bus bereits knapp bis zur Hälfte über den Straßenrand hinaus und drohte, über einen 100 Meter tiefen Abgrund abzustürzen. Der vordere Teil des Busses bohrte sich in eine hölzerne Leitschiene, wodurch die Bremsung begünstigt und wohl Schlimmeres verhindert wurde.

Sowohl der Busfahrer als auch neun Fahrgäste mussten ärztlich versorgt werden, vier davon im Krankenhaus Schwaz. Andere, die zum Teil einen Schock erlitten, wurden von Sanitätern vor Ort behandelt. Vier Rettungswagen standen im Einsatz, außerdem 25 Mann der Feuerwehren Zell und Mayrhofen. Die Bergung des Busses muss durch eine Spezialfirma erfolgen. Bis dahin bleibt die Zillertaler Höhenstraße gesperrt. (TT.com)