Von Philipp Schwartze

Mit schwungvollen Bewegungen mischt Alejandro Bolivar Flüssigkeiten, Eis und Früchte. In der Bar 5th Floor des Hotel Penz sorgt er mit seinem eleganten Auftritt – weißes Hemd, roter Frack und rote Krawatte – für anmutiges Staunen der Zuschauer. Über den Bartender aus der legendären Floridita-Bar in Havanna staunt auch sein Tiroler Gehilfe, Konstantin Karvounis (28). „Mit ihm hinter der Bar zu stehen und ihm zuzuschauen, ist eine Ehre“, sagt der Innsbrucker. Bei der „Havana Club Grand Prix Cocktail Competition“ in der Area47 wurde Karvounis Dritter, Bolivar saß in der Jury und bewertete die Jung-Bartender. Fünf Tage weilte der Kubaner daher in Tirol, den letzten Abend davon verbrachte er auf vertrautem Terrain, mit Daiquiri-Zutaten hinter einem Bartresen.

Hemingways Spezialwünsche

Obwohl die Geschichte zur Erfindung des auf Rum basierenden Cocktails nicht zu hundert Prozent geklärt scheint, gilt die El Floridita als „Wiege des Daiquiris“. Schon der legendäre US-Schriftsteller Ernest Hemingway, vielerorts gern gesehener Bargänger, der die Rum-Insel Kuba für mehr als 20 Jahre zu seiner Wahlheimat machte, soll über die Bar in Havannas Altstadt gesagt haben: „Meinen Daiquiri trinke ich in der Floridita.“

Bolivar, 15 Jahre lang Chefbartender in der Bar mit Hemingways Büste am Tresen, mixte in seinen 24 Jahren an den Cocktail-Shakern dieser Welt, von den USA bis Frankreich, von England bis Griechenland. Natürlich gut gekleidet, denn adrett sein gehört für ihn zu seinem Job dazu: „In guter Form und kreativ sein, die Techniken beherrschen und lang arbeiten“, erklärt der Kubaner, der 500 Rezepturen auswendig weiß, das A und O seines Berufs. Aber auch durch Kundenwünsche neue Variationen zu lernen, zeichne einen guten Barmann aus. Bolivar wurde noch von jenem Barkeeper unterrichtet, der Hemingway bediente. Der berühmte Schriftsteller hatte bei seinem Drink, dem Floridita Daiquiri, Spezialwünsche: Kein Zucker, dafür doppelt Limettensaft und doppelt Maraschino, fertig war der „Papa Doble“.

„Die Rezepte werden bei uns von Generation zu Generation weitergegeben. Auch mein Sohn wird Barkeeper“, freut sich Bolivar, der ursprünglich Ingenieur werden wollte. „Dann kam die Kubakrise und es gab keine guten Gehälter. Ich habe dann einen Bartender-Kurs gemacht.“ Selbst genießt er am liebsten den Daiquiri Mulata – mit einer Zigarre.