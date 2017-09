Innsbruck – Heute Mittag dürfte Papst Franziskus im vatikanischen Bulletin die Ernennung des Grazer Bischofsvikars Hermann Glettler (52) zum neuen Bischof der Diözese Innsbruck bekannt geben. Die österreichische Bundesregierung hat naturgemäß keine Einwände „allgemeiner politischer Natur“ erhoben. Glettler ist bei seiner Ernennung bereits in Innsbruck, im Dom will er bereits kurz danach eine gemeinsame Andacht mit Gläubigen halten und sich am Nachmittag der Öffentlichkeit präsentieren. Am 2. Dezember soll die Weihe erfolgen.

Die Rom-kritische Pfarrerinitiative erwartet sich von Hermann Glettler mutige Vorschläge für die Erneuerung der Kirche und will die Zusammenarbeit mit dem neuen Bischof suchen. Gefordert wird einmal mehr eine Reform der Theologie des Amtes des Bischofs und des Priesters auf Grundlage eines evangelien- und zeitgemäßen Kirchen- und Gottesbildes, heißt es. (pn)