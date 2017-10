Von Tamara Stocker

Innsbruck — Seine Erwartungen hat er bereits übertroffen. „Nur zum Spaß" hat sich Maximilian Brunner (25) bei der RTL-Show „Ninja Warrior Germany" als einer von 13.000 beworben. Dann wurde daraus ganz schnell Ernst. Mittlerweile steht der Schwazer im Finale und kämpft heute Abend um den Titel und 200.000 Euro.

Mit dem Geld würde sich der 25-Jährige den Traum vom Eigenheim für seine kleine Familie erfüllen. Bevor es aber so weit kommt, muss er den härtesten Hindernisparcours der Welt in Angriff nehmen. Konkurrenzdenken gebe es unter den 27 Finalisten aber nicht. Das ist es auch, was die Show so besonders macht. „Hier heißt es nicht jeder gegen jeden, sondern alle gegen einen — den Parcours", beschreibt Max Brunner die Atmosphäre vor dem finalen Lauf. Dieser besteht aus vier Abschnitten und insgesamt 19 Hindernissen. Am Ende wartet der „Mount Midoriyama". Eine allerletzte Prüfung, bei der Athlet ein 22 Meter langes Seil in 30 Sekunden hochklettern muss.

Die Show der wenigen Gewinner



Wer im Parcours am weitesten kommt, erhält immerhin den Titel „Last Man Standing". In der vergangenen Staffel war dies Oliver Edelmann (23) gelungen, der es auch heuer ins Finale geschafft hat. Im Gespräch mit TT-Online bleibt Brunner realistisch: „Wenn ich den ersten Abschnitt überstehe, bin ich zufrieden." Tatsächlich ist es seit dem Start des TV-Formats vor 20 Jahren weltweit erst neun Athleten gelungen, den kompletten Parcours zu durchlaufen. In Amerika dauerte es ganze sieben Staffeln, bis Isaac Caldiero sich 2015 zum ersten Sieger kürte:

Respekt vor "der Wand"

Der erste Abschnitt besteht aus neun Hindernissen. Dabei sind nicht nur Kraft, Ausdauer und Konzentration, sondern vor allem Schnelligkeit gefragt — denn das Finale ist auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Fast alle Hindernisse sind neu — lediglich mit „der Wand" ist Brunner bereits vertraut. In der Vorrunde benötigte er mehr als einen Versuch, um die 4,25 Meter hohe Wand hochzusprinten. Im Finale muss er dies unter erschwerten Bedingungen schaffen. Aber der 1,86 Meter große Tiroler hat sich gut vorbereitet: „Vor dem Finale war ich eine Runde joggen und kam an einem Skaterpark vorbei. Da habe ich dann ein paarmal versucht, eine Halfpipe hochzulaufen."

Apropos Vorbereitung: Die verlief ganz nach dem Motto „nach dem Lauf ist vor dem Lauf". Zwischen Halbfinale und Finale gab es für die Athleten nur einen Tag zum Regenerieren. Am Tag der Aufzeichnung (das Finale ist keine Live-Sendung, Anm.) hatte Brunner noch mit den Nachwehen des Halbfinal-Parcours zu kämpfen: „Ich hatte höllischen Muskelkater. Gott sei Dank hat mich eine Physiotherapeutin ordentlich durchgeknetet — dann ging's wieder halbwegs."

Bisher ist es für den Tiroler aber auch ohne viel Training tadellos gelaufen. Noch hat sich der 25-Jährige keinen Fehler geleistet. Und auch, wenn er einen entspannten Eindruck macht, steigt die Anspannung von Mal zu Mal. „Natürlich wächst da auch der Ehrgeiz enorm mit", gibt er zu. Was ihm bisher am meisten abverlangt hat? „Die Interviews danach", kommt es grinsend und wie aus der Pistole geschossen. Die Parcours haben dem Co-Piloten sprichwörtlich die Puste geraubt. „Jedes Hindernis einzeln zu machen wäre überhaupt kein Problem. Das Schwierige ist, alles am Stück zu meistern — das geht an die körperliche und mentale Substanz."

Kondition und Körperkontrolle sind neben der (Griff-)Kraft eine Grundvoraussetzung, um es bei „Ninja Warrior" weit zu schaffen. Dass Max Brunner das alles mitbringt, hat er längst bewiesen. Im Finale will er deshalb nichts anders machen als zuvor — lediglich seine Kleiderwahl hat der 25-Jährige noch einmal überdenkt. „Die Lederhose bleibt heute im Schrank", verrät er. „Die saß dann doch ein bisserl zu eng." Bleibt zu hoffen, dass der Tiroler damit keinen Glücksbringer eingebüßt hat.