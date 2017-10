Von Alexandra Plank und Marco Witting

Innsbruck — Ab heute ist es also so weit, das so genannte Burka-Verbot tritt in Österreich in Kraft. Tatsächlich beschränkt sich das Verbot nicht auf die Kleidung von Musliminnen, sondern bezieht sich auf jede Verhüllung des Gesichts (Details unten).

Kontrollieren muss das Verbot die Polizei. Und Landespolizeidirektor Helmut Tomac sieht ein Thema, das „mit vielen Emotionen" behaftet ist. Er erwartet zudem „einige komplexe Amtshandlungen". Ob die Polizei am Anfang mit besonderem Fingerspitzengefühl ans Werk gehen wird? Tomac: „Wir werden da sicher, wie wir es auch bei Änderungen im Straßenverkehr gemacht haben, eine gewisse Einschleifphase haben." Klar sei aber auch: Wenn sich jemand dem Verhüllungsverbot widersetzt, „dann ist das Gesetz zu vollziehen". In der üblichen Vorgehensweise, wie Tomac betont. Dann werde die Frau mit auf die Dienststelle genommen und „dann in aller Sensibilität von einer Beamtin der gesetzmäßige Zustand hergestellt". Wie viele Organstrafmandate zu erwarten seien, auf solche Mutmaßungen wollte sich der Landespolizeidirektor nicht einlassen. Es gebe aber Regionen, die sicher touristisch stärker betroffen seien als Tirol.

Im Nachbar-Bundesland Salzburg ist vorwiegend der Pinzgau rund um Zell am See mit arabischen Touristen betroffen. Einheimische und Gäste reagieren gelassen:

"Maximal 100 Burka-Trägerinnen in Tirol"



Gerhard Hetfleisch, Geschäftsführer des Zentrums für MigrantInnen, erklärt, dass dieses Verbot Tiroler Migrantinnen praktisch nicht betrifft. „Wir haben pro Jahr Kontakt mit 3000 Personen. In den vergangenen 20 Jahren war noch keine einzige Burka-Trägerin darunter." Er schätzt, dass maximal 100 Migrantinnen tirolweit die Burka tragen. Als größeres Problem sieht er das Tragen des Kopftuchs, das ständig zunimmt. „Hier sollte man Migrantinnen so weit wie möglich stärken, wenn sie es nicht tragen wollen. Ich sehe das Kopftuch problematisch, wenn es als Zeichen politischer Theologie verwendet wird." Im November gibt es im Landhaus eine Enquete zur Rolle der Religion bei der Integration. Für Hetfleisch ist ausschlaggebend, „inwieweit die Religionen gewillt sind, Agnostiker und Atheisten zu akzeptieren."

Das Verhüllungsverbot sieht er als „Ablenkungsmanöver", da sonst die Frauenrechte auf der Agenda auch nicht ganz oben stehen. Zudem vermutet er, dass das Verbot sich vor allem gegen die Bürger wendet. „Es geht darum, alle, die politisch aktiv sind, besser unter Kontrolle zu haben", so Hetfleisch.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz war als Integrationsminister maßgeblich am Zustandekommen des Verhüllungsverbots beteiligt. Auch die SPÖ verteidigte ihre Zustimmung. Kritik gab es aus der Opposition, von Frauen- und Menschenrechtsaktivisten sowie von Religionsvertretern. In der Tourismusbranche sieht man das Verbot zwiespältig.