Stockholm – Die Welt hat ein Antibiotika-Problem. Die Medikamente können vielen Erregern nichts mehr anhaben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält das für eine der größten Bedrohungen überhaupt. Neue Antibiotika werden dringend gebraucht. Um sie zu entwickeln, muss man das Innenleben der Erreger extrem genau kennen. Forscher und Pharmafirmen setzen dabei auch auf die sogenannte Kryo-Elektronenmikroskopie (Kryo-EM).

Sie macht es unter anderem möglich, in Bakterien und Viren die besten Angriffspunkte für Wirkstoffe zu finden. Für die Entwicklung der Kryo-EM gibt es in diesem Jahr den Nobelpreis für Chemie. Er geht an Jacques Dubochet (Schweiz), den gebürtigen Deutschen Joachim Frank (USA) und Richard Henderson (Großbritannien).

Medikamente am Computer designen

Wissenschaftler nutzen die Kryo-EM bereits, um gezielt Medikamente am Computer zu entwerfen, wie Holger Stark vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie sagt. Beispiel Antibiotika: Mit dem Verfahren können Forscher genau klären, wie Wirkstoffe bei Bakterien die Ribosomen – die lebenswichtigen Proteinfabriken – stören, um die Erreger auszuschalten.

„Dann kann man Medikamente so designen, dass sie stärker binden“, sagt Oliver Daumke vom Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin. So könne man Arzneien optimieren und neue Wirkstoffe entwickeln. Zudem könnten Medikamente verträglicher werden: Steigt der Effekt, kann man die Dosis senken – was die Nebenwirkungen minimiert.

Auch die Pharma-Branche ist an der neuen Methode dran. „Bayer forscht an der Möglichkeit zur Anwendung der Kryo-EM im Prozess der Wirkstofffindung“, sagt ein Firmen-Sprecher. Man halte die Technik für „sehr vielversprechend“. Nobeljuror Peter Somfai sieht gar eine „neue Medizin auf einem komplett anderen Level“.

Alzheimer-Forschung und Krebs-Therapie

Dieter Willbold, der an der Universität Düsseldorf und am Forschungszentrum Jülich forscht, will mit Kryo-EM die Entstehung der Alzheimer-Krankheit klären. Gerade veröffentlichte der Strukturbiologe im Fachblatt Science die Struktur des Proteins Amyloid beta (Ab), das sich im Gehirn von Alzheimer-Patienten ablagert.

„Wir zeigen erstmals, wie sich Ab-Moleküle zusammenlagern und wachsen“, sagt Willbold. Anhand der Struktur könne man erklären, warum familiär vorbelastete Menschen anfälliger für die Demenzform sind. „Nun können wir Moleküle entwerfen, die die Struktur von Amyloid beta ändern“, hofft er. „Wir wissen nicht, ob das klappt, aber wir haben zum ersten Mal überhaupt die Möglichkeit dazu.“

Max-Planck-Forscher Stark untersucht mit Kryo-EM ein Krebsmittel, das einen Teil der zellulären Müllabfuhr hemmt. „Wenn die Entsorgung lahmgelegt ist, erstickt die Zelle an ihrem eigenen Müll“, sagt er.

Das ist erst der Anfang

Bis solche Medikamente auf den Markt kommen, dürften noch viele Jahre vergehen. Auf Kryo-EM basierende Erfolge gibt es aber schon jetzt – im vergangenen Jahr zum Beispiel wurde die Feinstruktur des Zika-Virus damit entschlüsselt. Mit dem Virus hatten sich 2015/16 allein in Brasilien geschätzt 1,5 Millionen Menschen infiziert. „Jetzt haben wir eine neue Sicht darauf, wie man es angreifen kann“, sagte Nobeljuror Somfai.

Klar ist: Das ist erst der Anfang. Die Nobel-Jury drückt es so aus: „Der Biochemie steht eine explosive Entwicklung bevor und es ist alles bereit für eine aufregende Zukunft.“ (dpa)