Innsbruck — Wie erwartet, stimmte der Innsbrucker Gemeinderat am späten Donnerstagabend für die Einführung eines Nächtigungsverbotes. Für das umstrittene Schlafverbot sprach sich eine Mehrheit aus Für Innsbruck, ÖVP, FPÖ und Seniorenbund aus. Dagegen: Grüne, SPÖ, GR Elfriede Moser und Pirat. Die ortspolizeiliche Verordnung tritt ab der Kundmachung auf öffentlichen Plätzen in der Altstadt, der nördlichen Maria-Theresien-Straße sowie auf diversen Straßenzügen im Innenstadtbereich in Kraft. (mami)