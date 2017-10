Von Layal Abou Rahal, AFP

Bagdad – Gut drei Jahre nach der Ausrufung ihres „Kalifats“ in Syrien und dem Irak steht die Jihadistenmiliz IS (Daesh) vor dem Verlust ihrer letzten Bastionen. Im Juli hat sie bereits ihre irakische Hochburg Mossul verloren, nun wurde sie aus der Stadt Hawija vertrieben, in Kürze dürfte auch ihre syrische Hauptstadt Raqqa fallen.

Nur noch einige Gebiete an der irakisch-syrischen Grenze bleiben ihr. Doch was wird aus den Jihadisten nach der finalen Niederlage?

Getötet, gefangen oder hingerichtet. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht 2014 zählte die IS-Miliz nach US-Angaben zehntausende Kämpfer, darunter etwa 40.000 Ausländer. Die Heftigkeit der Kämpfe in Ramadi, Mossul oder Raqqa lässt auf eine hohe Opferzahl schließen, und nach jedem Sieg über die Extremistengruppe melden die Sieger, dass Hunderte Jihadisten getötet worden seien.

In Mossul oder Raqqa haben Journalisten Leichen getöteter IS-Kämpfer gesehen, doch waren es nicht mehr als einige Dutzend. Genaue Zahlen zu den Toten bei den Gefechten gibt es nicht, und auch die Zahl der gefangenen Jihadisten ist nicht bekannt. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat den irakischen Regierungstruppen wiederholt vorgeworfen, gefangene IS-Anhänger hingerichtet zu haben.

Untergetaucht in der Bevölkerung. Viele Jihadisten sind nach verlorener Schlacht in der Bevölkerung untergetaucht, um dem Tod oder der Gefangennahme zu entgehen. Andere sind in den Untergrund gegangen, um neue Zellen zu bilden, Kämpfer zu rekrutieren und weitere Anschläge zu planen, wie der Jihadisten-Spezialist Aymenn Jawad al-Tamimi sagt. Besonders in der Altstadt von Mossul sollen sich noch viele IS-Kämpfer verstecken.

Um zu verhindern, dass sich die Jihadisten unter die Flüchtlinge mischen, werden diese genau kontrolliert. Die irakische Armee verwendet dafür Datenbanken sowie Informanten vor Ort. Allerdings dürfte ein Teil der Jihadisten den Kontrollen entgehen, da die Bevölkerung sie deckt - aus Angst vor Vergeltung oder aus Sympathie.

Abgesetzt ins Ausland. Für Ausländer ist es wegen ihres Aussehens, ihrer Sprache und ihren mangelnden Kontakte vor Ort zumeist unmöglich, sich unbemerkt unter die Zivilbevölkerung zu mischen. Anders als früher, da den IS-Anhängern eine Abwendung vom „Kalifat“ verboten war, erlaubt die IS-Führung ihnen inzwischen, die Gebiete unter ihrer Kontrolle zu verlassen, wie Charlie Winter erklärt, der in London zur IS-Propaganda forscht.

Viele IS-Kämpfer versuchen, mit Hilfe von Schmugglern über die Grenze in die Türkei zu gelangen. Auch wenn ihnen bei einer Rückkehr in ihre Heimat Gefängnis droht, kehrten bereits in den vergangenen Jahren viele ausländische IS-Anhänger in ihre Herkunftsländer zurück - viele davon desillusioniert von der harten Wirklichkeit im Herrschaftsgebiet des IS.

Kampf bis zum Tod. Für viele ausländische Jihadisten ist eine Rückkehr in die Heimat aber keine Option – sei es, weil der Fluchtweg versperrt ist, sei es, weil sie es aus ideologischen Gründen vorziehen, bis zum Tod zu kämpfen. Bei vielen Selbstmordattentätern handle es sich um ausländische IS-Anhänger, sagt der irakische Sicherheitsexperte Hisham al-Hashimi. Auch dem harten Kern der IS-Miliz sollen viele Ausländer angehören.

In den vergangenen Monaten haben sich viele der verbliebenen IS-Kämpfer in die syrischen Städte Mayadin und Bukamal an der Grenze zum Irak zurückgezogen. Angesichts der hohen Zahl von Kämpfern und des Ausbaus der Verteidigungsstellungen wird dort mit erbitterten Gefechten gerechnet. Für die letzten IS-Anhänger wird es wohl ein Kampf bis auf den Tod sein.