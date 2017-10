Von Anita Heubacher

Kufstein — Starker Regen beschert der grünen Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek eine Verschnaufpause in einem Café am Unteren Stadtplatz in Kufstein. Die halbe Stunde nutzt die Kandidatin für ein Interview mit der TT, bevor sie ihr Wahlkampftross zum Aufbruch mahnt. „Wir müssen zum Bahnhof." Mit dem Zug geht es von Kufstein nach Salzburg zu einer LeserInnendiskussion und abends wieder retour nach Tirol.

Eine gute Woche noch bis zur Wahl am 15. Oktober. Wie alle Spitzenkandidaten absolvierte auch die grüne Frontfrau eine Ochsentour quer durch Österreich. Betriebsbesichtungen, Straßenverteilaktion, Diskussionen. Lunacek verteilt „Wahlkampfzuckerln", echte, die süß schmecken und eines der grünen Give-aways im Wahlkampf sind. Auf Peter Pilz werde sie in Tirol weniger angesprochen als im Osten Österreichs, meint Lunacek. In Kufstein sind auch die Tiroler Spitzenkandidatin für die Nationalratswahlen, Berivan Aslan, und Bundesparteisprecherin und Tiroler Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe bei der Verteilaktion mit „Ulrike unterwegs".

Frau Lunacek, der Tiroler Landtag hat am Donnerstag über Olympia diskutiert. Die Grünen sind in Innsbruck dagegen, im Land dafür. Kann eine Umweltpartei überhaupt für Olympia sein?

Ulrike Lunacek: Bei den letzten Spielen in Innsbruck 1976 habe ich neben dem Schanzentisch Würstl verkauft. Es ist die grundsätzliche Frage, wofür Steuergeld eingesetzt wird. Bei Olympia stellt sich bei all den Auflagen des Olympischen Komitees auch die Frage, inwieweit eine ökologische Ausrichtung umsetzbar ist und ob es tatsächlich gelingt, Umweltschäden zu vermeiden.

Tirol hat selbst in der Fragestellung die Nachhaltigkeit verpackt und sich damit laut Landesregierung eine Selbstbindung auferlegt.

Lunacek: Es ist die Frage, wie viel solche Großereignisse wirklich bringen. Ob diese Konzepte für die jetzige Zeit noch passen, muss hinterfragt werden. Olympia hatte ich aber gar nicht so sehr auf dem Radar. Ich bin eine, die Sport prinzipiell sehr mag und ihn auch regelmäßig, wie das Schwimmen, betreibt. In der konkreten Frage wird es eine Volksbefragung geben und dort soll entschieden werden.

Dann kommen wir zum Wahlkampffinale. Die Schwächung der SPÖ könnte die Stärkung der Grünen zur Folge haben. Sehen Sie das auch so?

Lunacek: Das, was jetzt ans Tageslicht kommt, ist ein Tiefpunkt der politischen Kultur. Eigentlich ist es eine Unkultur, dass hier aus dem Inneren einer Partei, der SPÖ, antisemitische und rassistische Hetze betrieben wird, um dem Gegner zu schaden. Wenn sich nun auch noch herausstellen sollte, dass die ÖVP viel Geld angeboten hat, um Informationen über die SPÖ zu bekommen, ist das abzulehnen. Das sind alles Dinge, die nach der Wahl in einem Untersuchungsausschuss geklärt werden sollten.

Dennoch könnten die Grünen profitieren.

Lunacek: Jede Schadenfreude ist mir hier fern. Das richtet einen so großen Schaden an, dass es mir lieber wäre, es wäre nicht geschehen.

Auf Ihrem letzten Plakat warnen Sie wieder vor Blau. Nun steht Sebastian Kurz beispielsweise in der Flüchtlingspolitik der FPÖ um nichts nach. Ginge denn Kurz-NEOS-Grün für Sie?

Lunacek: Dafür müssten sich die Mehrheiten ausgehen. Das werden wir am 15. Oktober sehen. Die Linie, die Sebastian Kurz mit Innenminister Wolfgang Sobotka fährt, die in Richtung Schwarz-Blau und Sozialabbau geht, das geht mit den Grünen nicht. Wenn es mit uns mögliche Mehrheiten gibt, werden wir Sondierungsgespräche führen, weil es zentral ist, wer in der nächsten Bundesregierung sitzt.

In Tirol sitzen die Grünen seit 2013 in der Landesregierung. Das hat ihnen in Umfragen nicht geschadet. Droht eine mögliche grüne Wahlniederlage im Bund auf Bundesparteichefin und LHStv. Ingrid Felipe in Tirol zurückzufallen?

Lunacek: Die Ingrid ist wie ich seit Mai, Juni an der Spitze der Grünen. Ich glaube, die Wähler unterscheiden sehr wohl zwischen der Bundes- und der Landesebene. Ingrid Felipe und ihr Team haben in Tirol ganz tolle Arbeit geleistet. Da ist vieles gelungen, wie beispielsweise das Tirolticket.

Auch wenn der Wähler zwischen den Ebenen entscheidet, ist sie doch eine Personalunion zwischen Bund und Land.

Lunacek: Der Wähler unterscheidet trotzdem. Die ÖVP hat zwei Gesichter, eines davon kommt aus der christlich-sozialen Tradition heraus, dem der Schutz der Schöpfung ebenso am Herzen liegt wie die Solidarität mit Flüchtlingen. Das lässt die Koalitionen in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich mit der ÖVP funktionieren. Aber mit einer neoliberalen ÖVP, der so genannten neuen ÖVP, geht das nicht.

Wird die Doppelspitze bei den Grünen auch nach der Wahl bleiben?

Lunacek: Ich werde grüne Klubobfrau im Nationalrat werden und wenn es Regierungsverhandlungen gibt, auch diese machen. Es ist derzeit so geplant, dass Ingrid Parteichefin bleibt.

In Tirol stehen Nationalrats-, Landtags- und Innsbrucker Gemeinderatswahlen an. Was, wenn sich eine Negativspirale einschleicht?

Lunacek: Wir kämpfen um jede Stimme. Wer starke Grüne will, muss uns wählen und nicht aus Taktik eine andere Partei.