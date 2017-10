Imst – Wo ist Christina S.? Seit Wochen beschäftigt diese Frage die Polizei: Die 18-jährige Imsterin bat vor genau einem Monat ihren Großvater, bei dem sie lebte, sie zum Imster Bahnhof zu bringen – sie wollte nach Innsbruck fahren. Seither fehlt von der Abgängigen jede Spur. Dem Bezirkspolizeikommandanten Hubert Juen geht der Fall sehr nahe: „Für den Aufenthaltsort von Christina gibt es bis dato keinen einzigen Hinweis.“ Man habe alle Spuren, die nur möglich sind, verfolgt. Die Ergebnisse werfen Fragen auf, die Ermittler sehen Ungereimtheiten. Zum Beispiel beim VVT-Ticket, das Christina unmittelbar vor der Reise löste. Juen: „Wir sind zu 99 Prozent sicher, dass die Abgängige nicht nach Innsbruck, sondern nach Ischgl fuhr. Wir befragten die Bevölkerung sogar mit Foto, dort kennt sie aber niemand.“ Trotzdem gibt diese falsche Angabe zum Reiseziel der Polizei Hoffnung, dass kein Gewaltverbrechen im Spiel ist, sondern dies eher auf ein Ausreißen der Volljährigen hinweist.

Und wenn dem so wäre, drängt sich die nächste Frage auf: Warum informiert die Abgängige niemanden, obwohl ihr klar sein muss, dass sich einige Menschen große Sorgen machen? Juen: „Ihr Handy ist ausgeschaltet. Kurz vor ihrem Verschwinden sandte sie einer Freundin aus Landeck eine Videobotschaft. Allerdings können selbst die Experten diese nicht öffnen. Es könnte also sein, dass der Inhalt über den Aufenthaltsort aufklärt. Nachdem Christina wahrscheinlich nicht weiß, dass diese Info nicht geöffnet werden kann, meint sie vielleicht, sie habe die Menschen ohnehin über ihr Verbleiben informiert.“

Auch die Kontobewegungen sind für die Ermittler schwer zu deuten: Zwei Tage vor dem Verschwinden hob Christina 400 Euro ab. „Seither wurde das Konto nicht mehr angetastet“, weiß Juen. Die Polizei bittet die Bevölkerung weiter um Hinweise, auch wenn sie unbedeutend erscheinen.

Dass Menschen als abgängig gemeldet werden, ist für die Exekutive Alltag: „Allein 2016 haben wir 546 Vermisstenfälle bearbeitet“, sagt Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes: „In zehn Fällen aus dem Vorjahr ist bis heute unklar, wo sich die Abgängigen aufhalten. Alle anderen sind zurückgekehrt oder wurden aufgefunden.“ Insgesamt sind seit den 70er-Jahren 117 Tiroler spurlos verschwunden.

Heuer gingen 499 Vermisstenanzeigen bei der Polizei ein, davon sind noch 27 Fälle offen. Kein Anstieg gegenüber dem Vorjahr, „viele Fälle sind einfach nur relativ frisch“, erläutert Pupp: „Es dauert halt manchmal, bis das Schicksal der Betroffenen geklärt werden kann.“

Oft geht es aber auch ganz schnell: wie etwa bei jenen Jugendlichen, die es pro Jahr auf 30 Vermisstenanzeigen und mehr bringen. „Meist leben sie in betreuten Wohneinrichtungen“, erklärt Pupp: „Wenn sie am Abend nicht heimkehren, melden das die Trägerorganisationen der Einrichtungen aus rechtlichen Gründen sofort der Polizei.“ Aber fast immer tauchen die Jugendlichen oft schon am nächsten Morgen wieder auf.

Jahrzehnte kann es hingegen dauern, wenn Menschen in den Bergen verschwinden. „Allein am Mont Blanc sind vier Tiroler verschollen“, weiß Pupp. Eine abgelegene Schlucht oder eine Gletscherspalte kann nach einem Unfall zum ewigen Grab werden. Die Gletscherschmelze sorgte aber gerade in den vergangenen Jahren dafür, dass die Schicksale von mehreren Vermissten geklärt werden konnten – „die sterblichen Überreste aperten aus“.

Es kommt auch immer wieder vor, dass es Hinweise auf ein Verbrechen gibt. Das war bei Larissa aus Reutte so, die im September 2013 nach einem fröhlichen Ausgeh-Abend in Innsbruck spurlos verschwand. Wochen später wurde die Leiche der 21-Jährigen im Inn gefunden. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Freund die Außerfernerin getötet.

Auch beim Verschwinden der Lettin Tabita Cirvele schließt die Polizei ein Verbrechen nicht mehr aus. Die 48-Jährige lebte bis September 2016 mit ihrem deutschen Ehemann in Reutte. Auch von Jennifer V. aus Wörgl fehlte zwei Monate lang jede Spur. Anfang April wurde die Leiche der zweifachen Mutter aus dem Inn geborgen. Ihr Schwiegervater befindet sich seit Mai als Mordverdächtiger in U-Haft. (huda, tom)