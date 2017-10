Innsbruck - Der designierte Innsbrucker Bischof Hermann Glettler lässt mit einer besonderen Entscheidung aufhorchen: Die Bischofsweihe am 2. Dezember (12 Uhr) wird nicht im Dom zu St. Jakob, sondern in der Olympiahalle in Innsbruck stattfinden.

„Schon wenige Tage nach der Ernennung Gletters zum Bischof von Innsbruck wurde klar, dass das Interesse an der Bischofsweihe sehr groß ist. Auch Gäste aus der Steiermark werden für die Feierlichkeiten erwartet. Der Innsbrucker Dom stößt mit 750 Besucher an die Grenzen seiner Kapazität. Als einzige Möglichkeit bietet sich in Innsbruck die Olympiahalle an“, schreibt die Diözese in einer Mitteilung.

Bis zu knapp 4000 Menschen können demnach die Weihe vor Ort mitverfolgen. Die Kollekte (das Sammeln während der Messe) soll der neu errichteten Notschafstelle in Innsbruck und dem Caritas-Integrationshaus zukommen.

Glettler gab am Mittwoch auch seinen Wahlspruch bekannt. Dieser lautet: „euntes curate et praedicate - geht, heilt und verkündet.“ Glettler verstehe diesen Spruch als zukünftiges Motto für die Diözese Innsbruck. (TT.com)