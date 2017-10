Von Monika Schramm

Innsbruck – Niederkaltenkirchen in Niederbayern. Niederbayern? Passau ist vielleicht vielen Tirolern ein Begriff – weil da der Inn in die Donau mündet und es immer wieder Hochwasser gibt. Straubing vielleicht auch noch – wegen des Gäubodenfests, nach der Münchner Wiesn eines der größten Volksfeste Bayerns. Bei Landshut wird es dann schon schwieriger. Ja genau, ein BMW-Werk gibt‘s da. Die Burg Trausnitz, und die Martinskirche mit dem höchsten Backsteinturm der Erde. Durch die Stadt in Ostbayern fließt die Isar, rund 71.000 Menschen leben dort. Ein beschaulicher Ort. Noch beschaulicher wird es außerhalb der Stadtmauern. Zwischen sanften Hügeln, Feldern und Wäldern liegt ein verschlafenes Dorf neben dem anderen. Die Zeit scheint ein bisschen still zustehen, im Südosten Bayerns. Und genau dort soll es liegen, dieses Niederkaltenkirchen. Mitten in der Provinz.

„Was ich an Niederbayern so schätze ist, dass es einfach so viel karger und bodenständiger ist. Nicht so viele Geranien am Fenster und so viele Hirsche im Vorgarten. Und es jodelt nicht so“, sagt Rita Falk. Sie hat Niederkaltenkirchen erfunden. Und den Franz Eberhofer. Den Polizisten aus dem 1000-Seelendorf irgendwo bei Landshut. Der auf dem Hof von der Oma und dem Papa im Saustall wohnt, mit seiner Immer-mal-wieder-Dauerfreundin Susi und mittlerweile Sohn Paul. Es eigentlich lieber ruhig angeht. Aber selbst den ausgefuchstesten Mörder fängt.

Franz sagt, was er denkt, manchmal ein bisschen zu direkt. Seinen Bruder Leopold nennt er nur „die alte Schleimsau“. Der Susi sagt er schon mal im Bett, dass sie „ganz schöne Dellen“ am Oberschenkel hat. Ein echter Niederbayer eben. „Die sind irgendwie so ganz bei sich. Sie sind direkt und vielleicht manchmal auch ein bisserl ... grober, sag ich einmal. Aber ein ganz sympathisches, bodenständiges Volk.“ Rita Falk weiß, wovon sie spricht. Schließlich war Landshut jahrelang ihr Zuhause und das ihrer Familie.

Hier hat sie Franz Eberhofer und Niederkaltenkirchen zum Leben erweckt. Wobei: „Niederkaltenkirchen ist überall“, sagt sie bei ihrer Lesung während des Krimifests Tirol im Treibhaus. Das zeige auch die Fanpost, die sie von überall her bekomme. Ihr Lieblingsbeispiel: „Ein Mann aus einem Dorf bei Hamburg hat mir geschrieben: ‚Liebe Frau Falk, ich wohne in Niederkaltenkirchen und mein Nachbar ist der Flötzinger.‘“ Der Flötzinger ist der „Heizungspfuscher“ von Niederkaltenkirchen und einer der besten Freunde vom Franz.

Neun Fälle hat der Eberhofer bislang gelöst. Und das mitten in der Provinz – mit einem zwischenzeitlichen Ausflug in die große weite Welt, also München. Dass Provinz für so manchen einen negativen Touch hat, kann Rita Falk nicht nachvollziehen. „Ich mag das, dass da die Uhren einfach ein bisserl langsamer sind. Dass die Leut‘ miteinander reden, dass sich alle kennen“, sagt sie. „Ich find‘, dass das Wort ‚Provinz‘ was sehr schönes, romantisches ist. Und ich find, Provinzkrimi ist überhaupt die schönste Bezeichnung, die es gibt für ein Buch. Punkt.“ Und dann lacht sie – wie so oft im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung Online – herzlich auf.

Die Herzlichkeit, die Liebe zum Detail findet sich auch in den Eberhofer-Krimis wieder. Und das heimelige Gefühl, dass dort im beschaulichen Niederkaltenkirchen ein bisschen die Zeit stehen geblieben ist. „Das ist halt da so. So, wie ich in die Küch‘ von meiner Oma reinkommen bin, dann hat die 1980 genauso ausgeschaut wie im Jahr 1960 und im Jahr 1990. Also es war halt immer dieselbe Küch‘, immer die gleiche Tapete. Ja gut, die ist ab und zu mal ausgewechselt worden, war deshalb aber auch nicht schöner.“

Im Buch erzählt der Franz die Geschichte. Wieviel Rita Falk denn aber in der Susi steckt? „Ich glaub‘, es steckt mehr Rita Falk im Franz als in der Susi. Wobei: Es steckt sehr viel Rita Falk in allen meinen Protagonisten.“ Sie gebe viel von sich preis. „Ich glaub, das ist vielleicht ein Grund, warum‘s so gut ankommt da draußen. Weil‘s aus der Seele raus g‘schrieben wurd‘.“

Alle ihre Protagonisten hat sie sehr lieb, sagt sie. Sogar den Leopold. Ein paar mal habe sie schon mit sich gehadert, ihn doch „auf die Seite zu räumen“. „Aber irgendwie würd‘ er mir dann doch auch fehlen.“ Für sie sind die Figuren lebendig. „Sie stehen mit mir unter der Dusche, sitzen mit uns am Frühstückstisch“, erzählt sie dem Publikum im Treibhaus. Sie redet mit ihnen – „und sie reden ja auch mit mir.“

So helfen ihr der Franz und der Birkenberger Rudi, sein „quasi bester Freund“, schon mal, wenn‘s beim Schreiben nicht so läuft. Hinter ihrem Schreibtisch steht der Kinoaufsteller von den beiden – also von den Darstellern Sebastian Bezzel und Simon Schwarz – in Lebensgröße. „Wenn ich dann mal so in den Bildschirm eineschau und mir fällt nichts ein, dann sagt der Franz oder der Rudi: ‚Jetzt komm, jetzt stell dich ned so an!‘“ Mit dem Input von Außen geht‘s dann wieder weiter, sagt sie.

Dem Eberhofer ist übrigens auch zu verdanken, dass im Februar sein neunter Fall in Buchform erscheint. „Kaiserschmarrndrama“ heißt der. Weil eigentlich wollte Rita Falk nach der „Weißwurstconnection“ Urlaub von Niederkaltenkirchen machen. „Aber nach ein paar Monaten saß der Franz plötzlich auf meinem Schreibtisch. Ich wurde praktisch zum Weiterschreiben genötigt.“

Und auch im Kino geht‘s weiter. Nächstes Jahr mit dem vierten Film „Sauerkrautkoma“. Der wird gerade gedreht. Für Fans also gleich die doppelte Chance für einen Besuch in Niederkaltenkirchen, irgendwo im niederbayerischen Nirvana. Die Autorin darf das übrigens ungestraft sagen: Sie ist selbst dort geboren und aufgewachsen.