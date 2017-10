Von Gabriele Starck

Berlin – Ergebnisoffen diskutieren. Soll heißen, dass es nicht heißt, dass die Sondierungsgespräche zu etwas führen müssen und schon gar nicht zu Jamaika. FDP, Grüne, vor allem aber die CSU betonen das seit vier Wochen immer wieder, repetieren es regelmäßig, um ja den anderen nicht zu signalisieren, man sei um jeden Preis zu haben oder gar schon eingekauft.

Zurückhaltend mit derartigen Zweckpessimismen ist bislang nur die CDU, die weitaus stärkste der vier Parteien. Sie versucht, Zuversicht zu zeigen. „Es gibt auf meiner Seite durchaus die Bereitschaft, kreativ auch nachzudenken“, meinte die Kanzlerin am Freitag in ihrem typischen Merkel-Sprech. Sie hat auch keine Wahl nach der Wahl. Etwas anderes als ein Dreierbündnis, das wegen der CSU sogar ein Viererbündnis ist, geht sich nicht aus. Mit ganz links (Die Linke) und ganz rechts (AfD) will man nicht.

So ist Angela Merkel dazu verdammt, die Ungleichen ins Boot zu bekommen. Ansonsten ist der Führungsanspruch, die Kanzlerschaft weg. Die SPD wird nach ihrer historischen Niederlage am 24. September nicht als Notnagel herhalten. Sie will und wird sich in der Opposition regenerieren – müssen. Und Neuwahlen könnte sich die CDU im Moment nicht leisten, das weiß die Partei, die vor vier Wochen schwere Einbußen hinnehmen musste.

In der Zwickmühle sind auch FDP und Grüne. Sie wollen mitregieren, doch eine inhaltlich so inhomogene Koalition birgt große Risiken, die eigenen Wählerinnen und Wähler zu verprellen. Wie sehr kann man sich zurücknehmen, Kompromisse eingehen, ohne seine Grundsätze zu verraten? Und so haben Gelb, Grün und Bayerisch-Schwarz viele rote Linien gezogen, über die sie keinesfalls springen wollen – es aber letztlich doch werden müssen. Denn verweigern hieße schuld an Neuwahlen zu sein. Diesen Stempel will sich auch niemand aufdrücken lassen.

Aber so richtig diskutiert hat man derweil ohnehin noch nicht. Die erste Sondierungsrunde vergangene Woche war mehr ein Herantasten an die anderen und Präsentieren der eigenen Vorstellungen. Und das in aller deutschen Gründlichkeit. Beim ersten Zusammentreffen des Quartetts Freitagabend wurden zu zwölf Themenblöcken von allen vier Parteien je dreiminütige Referate gehalten. Nach fünf Stunden war die Monstersitzung beendet und das Kleeblatt, wie es FDP-Chef Christian Lindner nannte, in der Sache nicht unbedingt weitergekommen.

Wenig verwunderlich, muss hier in einen Guss gebracht werden, was so gar nicht zusammenpasst. So zeigten sich die Grünen entsetzt, dass es ausgerechnet beim Klimaschutz, der durch den Pariser Klimavertrag eigentlich festgeschrieben ist, unüberwindbare Differenzen zu geben scheint. Die CSU wiederum zeigte sich erfreut, dass die Grünen keine Steuererhöhungen gefordert hatten. Bei den mehr als gut gefüllten Kassen in Deutschland keine große Überraschung.

Zählt man allerdings zusammen, welche Investitionsziele die einzelnen Parteien haben – von Digitalisierung des ländlichen Raums (CSU) bis zur Wiederinstandsetzung der kommunalen Infrastruktur (Grüne) – dann reicht auch die gute Konjunktur nicht aus, um das alles zu finanzieren.

Um nicht länger drumrumzureden, soll es schon nächste Woche ans Eingemachte gehen. Nach dem Motto, besser gleich die harten Brocken auf den Tisch, geht es am Dienstag um Haushalt, Steuern und Europa. Am Donnerstag folgt Klima, Umwelt und Migration. Dann könnte sich schon abzeichnen, ob es zu einem gemeinsamen Ganzen reichen wird.