Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Es ist ausgerechnet die Traumfabrik, die jetzt viele wachrüttelt: Dem Beispiel der zahlreichen Darstellerinnen, die offen darüber sprechen, vom US-Filmproduzenten Harvey Weinstein sexuell missbraucht worden zu sein, folgen immer mehr von sexueller Gewalt betroffene Frauen auch in Europa. Viele finden dadurch den Mut, ihre eigenen, oft jahrelang verschwiegenen Erfahrungen publik zu machen: „Me too“, „auch ich“. In immer mehr Ländern rückt ihr Leid in den Mittelpunkt, wird über Konsequenzen, strengere Gesetze diskutiert.

„Ein Fall wie dieser kann dazu beitragen, zu sensibilisieren und zu enttabuisieren“, sagt Katharina Raffl, Gleichbehandlungsbeauftragte für Westösterreich. Für ein verändertes gesamtgesellschaftliches Bewusstsein sei das sehr wichtig. Und: „Die Opfer erkennen: Sie sind nicht alleine davon betroffen. Das kann sie stärken und ihnen Mut machen.“

Das ist offensichtlich dringend nötig, wie Doris Stauder von „Frauen gegen Vergewaltigung“ bestätigt. Denn viele Frauen entscheiden sich dagegen, vor Gericht zu gehen. „Die Erfahrung zeigt leider, dass die wenigsten Anzeigen zu einer Verurteilung des Täters führen.“ Oft steht Aussage gegen Aussage und es gibt zu wenige Beweise. Viele fürchten auch, bei einem Freispruch mit einer Verleumdungsklage rechnen zu müssen. Stauder: „Aber es gibt auch andere, die sagen ,Egal, wie das ausgeht, ich muss da etwas tun. Vielleicht verhindere ich dadurch einen weiteren Übergriff.‘ “

Der Verein, eine von nur fünf Fachberatungsstellen in Österreich, bietet im Auftrag des Justizministeriums kostenlose Beratung und Prozessbegleitung an. 2016 haben sich 204 Personen an die Einrichtung gewandt, 34 nahmen dieses Angebot in Anspruch. „Das ist leider nicht einmal die Hälfte.“ Beraten werden auch Bezugspersonen – immer mehr suchen professionelle Hilfe.

Während in Tirol die Zahlen der Verfahren wegen sexueller Gewaltdelikte 2016 etwa gleich blieben, kam es laut Staatsanwalt Hansjörg Mayr bei den Verfahren wegen sexueller Belästigung zu einem deutlichen Anstieg von etwa 30 Prozent. Grund dafür ist der Zusatz zu Paragraf 218, verharmlosend und ins Lächerliche gezogen häufig „Po-Grapsch-Paragraf“ genannt.

Mayr: „Verfahren wegen sexueller Gewaltdelikte sind häufiger als andere von Beweisschwierigkeiten geprägt. Weil diese für eine Anklage nicht ausreichen, kommt es öfter als in anderen Ermittlungsverfahren zu einer Einstellung.“ Die Staatsanwaltschaft muss ein Verfahren einstellen, wenn ein Schuldspruch unwahrscheinlicher ist als ein Freispruch. Bei Vorfällen zwischen Ehe- oder Lebenspartnern komme es oft vor, dass das Opfer im weiteren Verfahren keine Angaben mehr machen will und von seinem Recht, als Angehöriger die Aussage zu verweigern, Gebrauch macht. „Dann sind auch die bisherigen Aussagen zu ignorieren, und es liegt gar kein Beweismittel mehr vor.“

Die Freispruchquote ist knapp 30 Prozent höher als in anderen Verfahren. Bei Verfahren wegen sexueller Belästigung liegt sie bei 50 Prozent. Mayr rät deshalb zu möglichst zeitnahen gynäkologischen Untersuchungen und Spurensicherung der Beweisfindung. Tatsächlich wenden sich viele Frauen erst mit einiger Verzögerung an die Polizei. Der Staatsanwalt bedauert, dass es für die Strafjustiz schwierig sei, dem Interesse von Tatopfern, die Schuld des Täters gerichtlich festzustellen, gerecht zu werden. Der Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ müsse aber auch hier gelten.

Gleichbehandlungsbeauftragte Raffl geht von einer sehr hohen Dunkelziffer bei sexueller Gewalt aus: „Die Angst vor den Folgen ist sehr groß.“

3 Fragen an Gleichbehandlungsbeauftragte Katharina Raffl

Was bedeutet sexuelle Belästigung im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes?

Raffl: Ein Verhalten, das die Würde einer Person verletzt, das von ihr als unerwünscht, unangebracht oder anstößig empfunden wird und ein feindseliges oder demütigendes Umfeld schafft. Sie kann sehr vielfältig und für Außenstehende subtil erscheinend auftreten. Es muss auch kein absichtliches Vorgehen seitens der belästigenden Person vorliegen. In aller Regel geht es dabei nicht um Sexualität, Liebe und Erotik, sondern um sexuell gefärbte Machtausübung. Am Arbeitsplatz handelt es sich zumeist um die Demonstration von Macht und das Ausnützen einer Überlegenheitsposition.

Welche Erscheinungsformen gibt es?

Raffl: Sie reichen vom Erzählen freizügiger Witz­e über anzügliche Bemerkungen, einschlägige Nachrichten per SMS und vermeintlich zufällige Körperberührungen bis hin zu strafrechtlich relevanten Übergriffen.

Was bedeutet das für die Opfer?

Raffl: Die Verletzung der persönlichen Integrität, tiefe Verunsicherungen, Konzentrationsschwierigkeiten aus Angst vor einer Wiederholung, Verlust des Selbstwertgefühls, gesundheitliche Beschwerden und psychische Beeinträchtigungen wie depressive Verstimmungen und sich wiederholt aufdrängende Erinnerungen, das posttraumatische Belastungssyndrom. All das wirkt sich nicht nur negativ auf die Arbeitsleistung aus, sondern auch auf das familiäre und soziale Umfeld. In manchen Fällen sind die Beeinträchtigungen so schwerwiegend, dass dauernde Arbeitsunfähigkeit die Folge ist.