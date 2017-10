Von Karin Leitner

und Serdar Sahin

Wien – Heute Mittag sitzen die sieben Männer und drei Frauen erstmals an einem Tisch. Eine Regierung wollen sie zimmern. Spätestens zu Weihnachten soll diese stehen, sagt Sebastian Kurz, der dem Fünfer-Team seiner Partei vorsteht, einmal mehr. Sein Gegenüber ist ein blaues Quintett – mit Heinz-Christian Strache an der Spitze.

Dass der ÖVP-Chef, der bei der Wahl Platz 1 errungen hat, mit dem FPÖ-Obmann, dessen Truppe wieder an dritter Stelle rangiert, verhandelt, überrascht nicht. Was vor der Wahl gemutmaßt worden war, hat sich nach dieser immer stärker manifestiert. In einem Vorfühlgespräch mit Strache habe er den Eindruck gewonnen, „dass ein starker Gestaltungswille vorhanden ist – und der Wille, eine Veränderung in Österreich gemeinsam zu bewirken“, sagt Kurz. „Drei Grundvoraussetzungen“ nennt er für einen Pakt mit den Freiheitlichen.

Eine ist sein Mantra aus dem Wahlkampf: „Ein neuer Stil.“ Respekt- und würdevoll sei miteinander umzugehen, auch im Parlament. Und: „Nicht mehr zeitgemäße Strukturen“ seien „aufzubrechen“. Begehrlichkeit Nummer 3: „Eine pro-europäische Haltung.“ Erneut lässt Kurz wissen, eine „subsidiäre“ Union haben zu wollen.

Aus der EU austreten möchte die FPÖ mittlerweile ja nicht mehr, sie ist aber nach wie vor mit rechtsextremen EU-Gegnern wie dem Front National verbrüdert. „Es gibt auch Trennendes“, sagt Kurz. „Es gibt inhaltlich aber auch einiges, das verbindet.“ Beide Parteien wollten Steuern reduzieren, „ähnliche Ansätze“ hätten sie „im Bereich der Migration“. Er zitiert eine Redensart: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“

Die FPÖ-Spitzen hören all das in Echtzeit. Sie verfolgen Kurz’ Pressekonferenz in der ÖVP-Zentrale via TV in ihrem Hauptquartier. Drei Stunden später – Strache hat bereits mit Kurz telefoniert – äußert sich der FPÖ-Frontmann zu dem Bevorstehenden. Eines richtet er – wohl mit Blick auf das Jahr 2000, den damaligen ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel und Jörg Haider – Kurz gleich aus: Billig sei seine Partei nicht zu haben. „Wir werden es der ÖVP nicht leicht machen“, sagt Strache. „Auf Augenhöhe, ohne Zeitruck, ohne Deadline“ sei zu verhandeln. Und: „Das muss nicht zwangsweise zu einem positiven Abschluss führen. Es gibt Schnittmengen, aber auch deutliche Unterschiede.“ Straches erstes Verlangen: ein Kassasturz. „Ehrlich und seriös“ habe die ÖVP mit der FPÖ umzugehen: „An Schmeicheleien sind wir nicht interessiert.“

Generalsekretär Herbert Kickl befindet, auf die Farbe von Kurz’ „neuer Volkspartei“ anspielend: „Ich bin neugierig, ob die Betonung auf neu oder auf VP liegt. Ob Türkis oder noch sehr viel Schwarz mit von der Partie ist.“

Kurz beteuert, „partnerschaftlich“ würden die Verhandlungen vonstattengehen – und in der Regierung werde es, was die Posten anlangt, halbe-halbe geben.

Für den Fall, dass ÖVP und FPÖ nicht zusammenkommen – gibt es einen „Plan B“? Den habe er, sagt Kurz: eine Minderheitsregierung. SPÖ-Chef Christian Kern hat ja angekündigt, eine solche allenfalls im Nationalrat zu unterstützen. Er ziele aber auf „eine stabile Regierung mit ordentlichen Mehrheiten im Hohen Haus“, fügt der ÖVP-Obmann an. Nicht auf eine, „die sich von Parlamentssitzung zu Parlamentssitzung hanteln muss“.

Diese Regierung sollen an Kurz’ Seite dessen Mitarbeiter Stefan Steiner, Wiens Parteiobmann Gernot Blümel, Generalsekretärin Elisabeth Köstinger und ÖVP-Vizechefin Bettina Glatz-Kremsner formen. Strache rückt mit seinem Vize Norbert Hofer, Kickl, Klubdirektor Norbert Nemeth und der Abgeordneten Anneliese Kitzmüller aus.

Kommentar von Bald-nicht-mehr-Kanzler Kern zum bevorstehenden Bund: „Was wir bekommen werden, ist eine ideologische Uraltkoalition der beiden rechtsgerichteten, rechtspopulistischen Parteien, die sich schon seit längerer Zeit inhaltlich und ideologisch angenähert haben.“