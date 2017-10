Innsbruck – Letzte Chance auf einen goldenen Oktobertag: Am Donnerstag strahlt die Sonne meist ungetrübt über Tirol. Bestes Ausflugswetter am Nationalfeiertag – und das sollte unbedingt genutzt werden. Denn schon am Freitag lässt es eine Kaltfront spürbar abkühlen. Spätestens in der Nacht auf Montag bekommen viele Täler den ersten Hauch vom Winter zu spüren und zu sehen.

Am Feiertag zeigt sich der Oktober aber noch einmal von seiner allerbesten Seite. Abgesehen von ein paar Schleierwolken dominiert die Sonne. Mit Höchstwerten von 18 bis 21 Grad wird es dazu angenehm warm. Nur auf den Bergen wird es sehr windig.

Am Freitag folgt der abrupte Wetterwechsel: Eine Kaltfront bringt von Norden her dichte Wolken mit teils kräftigen Regenschauern nach Österreich. Dazu weht stürmischer Nordwestwind in den Alpen. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend auf unter 1500 Meter, in der Nacht auf Samstag auf 900 bis 1300 Meter. „Am meisten und weitesten herab schneit es entlang der Alpennordseite“, sagt Ubimet-Meteorologe Manfred Spatzierer. Bevor der Regen Tirol erreicht, steigen die Temperaturen auf bis zu 16 Grad.

Kälteeinruch und Schnee bis in die Täler

Meist trüb verläuft der Samstag. Dazu regnet es, oberhalb von 1000 bis 1300 Metern fällt noch mehr Schnee. Mehr als 10 Grad werden in Tirol eher selten gemessen.

Turbulent der Sonntag: Schon am Vormittag setzt entlang und nördlich der Alpen mitunter starker Regen ein. Dazu ist verbreitet mit Sturmböen zu rechnen. Auf den Bergen gibt es blizzardähnliche Verhältnisse mit Orkanböen.

Zudem wird es tagsüber immer kälter: Bis zum Abend sinkt die Schneefallgrenze bereits bis gegen 800 Meter. In der Nacht auf Montag stellenweise sogar bis gegen 500 Meter. „Damit zeichnet sich der erste Wintereinbruch bis in viele Täler ab“, sagt Spatzierer. „Somit ist es nun höchste Zeit auf Winterreifen umzusteigen.“ Maximal 4 bis 10 Grad in Tirol, wobei es tagsüber kälter wird.

Tiefer Winter beim Ski-Weltcup in Sölden

-8 Grad, Wolken und immer wieder Schneefall: Am Starthaus zum Skirennen in Sölden ist es schon am Samstag tiefster Winter. Ab Mittag kann sich ab und zu die Sonne durchkämpfen.

Für Sonntag wird es laut Ubimet kräftig schneien, dazu stürmt es. Im Startbereich auf rund 3000 Metern gehen die Temperaturen nach und nach auf -9 bis -11 Grad zurück.

Winterlich geht es nach derzeitigen Prognosen auch in der kommenden Woche weiter. Schneefall bis in die Täler und frostige Temperaturen sagen die Prognosen derzeit voraus. (TT.com)