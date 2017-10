Innsbruck, Villach — Gut Ding braucht Weile. Dabei sah es am Donnerstag in Villach speziell im ersten Drittel danach aus, als wären die Innsbrucker Haie in ihrem Auswärtsphlegma gefangen. Nur Torhüter Patrik Nechvatal, der zuletzt gegen Salzburg patzte, lief gleich zur Bestform auf.

Es schwante Böses, als Jeremie Blain nach 22 Minuten die Scheibe bei einer vermeintlichen Rettungstat via Nechvatals Rücken im eigenen Kasten zum 0:1-Rückstand versenkte — ein Treffer, der VSV-Angreifer Stebih gutgeschrieben wurde. Die Haie ließen in weiterer Folge und in einem überlegen geführten Mitteldrittel viele Überzahl-Spiele ungenutzt verstreichen.

Gut Ding braucht aber eben Weile. Nach 42 Minuten war es im Powerplay endlich so weit: Der dänische Neuzugang Martin Poulsen drückte die Scheibe mit seinem ersten Saisontreffer zum verdienten 1:1-Ausgleich über die Linie. Bei einem Stangenschuss von Hunter Bishop lag sogar die Führung in der Luft, ehe die Adler im Finish in Patrik Nechvatal erneut ihren Meister fanden.

Der Haie-Goalie war bei Villacher Großchancen auch in der Verlängerung als bester Innsbrucker mehrmals auf dem Posten, ehe Verteidiger Sacha Guimond die Scheibe in der 63. Minute zum 2:1-Siegtreffer unterbrachte. Daran änderte auch der Videobeweis nichts mehr. Für Guimond, der hierbei einen üblen Stockstich kassierte, ging es anschließend blutüberströmt in die Klinik. Innsbrucks Torschützen (Poulsen, Guimond) dienten neben den vielen Feinmechanikern im Haifischbecken gewissermaßen als Beweis, dass der dritte Auswärtserfolg in dieser Saison ein Arbeitssieg war.

„Man muss den Hut ziehen vor Patrik Nechvatal. Er hat in ganz großer Form zurückgeschlagen“, lobte HCI-Headcoach Rob Pallin seinen Schlussmann und in der Folge sein ganzes Team: „Es war ein großer Sieg, weil die Mannschaft stark ins Spiel zurückgekommen ist.“ In Zagreb will man am Freitag mit einer ähnlichen Arbeitsmoral gleich nachlegen. (lex)