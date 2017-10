Innsbruck – Der sechsjährige Gabriel aus Söll und sein Papa waren sich einig: Die atemberaubenden Vorführungen der Segelkunstflieger, die Loopings und bunte Rauchschwaden in den blitzblauen Herbsthimmel zaubern, muss man einfach gesehen haben. Rund 30.000 weitere Besucher taten es den beiden am Nationalfeiertag gleich und bewiesen erneut: Die Tiroler fliegen auf das Flughafenfest in Innsbruck, das nach einjähriger, baustellenbedingter Pause seine elfte Auflage erlebte.

Besonders die am Vorfeld ausgestellten Flugzeuge und Helikopter – und die Chance, einen Blick ins Cockpit zu werfen oder gar darin Platz zu nehmen – zogen die Besucher in Scharen an. Das Bundesheer war unter anderem mit einem Eurofighter, einem Black Hawk-Helikopter oder einer Saab 105 vertreten. Für offene Münder sorgten die spektakulären Überflüge der Flying Bulls oder filigrane Modellkunstflüge. Vor dem Flughafen luden derweil Blaulichtorganisationen und das Bundesheer zur großen Leistungsschau.

Bürgernähe im Landhaus

Ähnlich das Bild auch bei den vielen anderen Veranstaltungen im Land, etwa dem Tag der offenen Tür im Landesgericht oder beim Landhaus: Sonnenschein, Besucheransturm und beste Stimmung zum Nationalfeiertag. Und während die Kinder draußen auf ein Panzerfahrzeug des Bundesheeres klettern konnten, oder einen aufblasbaren und einen echten Öamtc-Heli erforschen durften, ging es im Landhaus um Bürgernähe und Technik. Schon in der Früh waren die Schlangen vor den Büros der Landespolitiker groß. Landeshauptmann Günther Platter überließ dann auch schon Mal seinen Arbeitsplatz den Kindern.

„Die Menschen wollen eher den Landeshauptmann einmal kennenlernen, als etwas fragen oder anregen“, sagte Platter zu Mittag. Währenddessen eroberten die kleinsten Besucher auch den Sitzungssaal im Landhaus – und nahmen auf der Regierungsbank Platz.

Zahlreiche Institutionen des Landes präsentierten sich im und um das Landhaus, das im ersten Stock ganz im Zeichen der digitalen Zukunft stand. Virtuelle Realitäten mit 3-D-Brillen und Robotern sorgten für erstaunte „Ah’s“ und „Oh’s“ bei den Besuchern. Am Landhausplatz wurden unterdessen musikalische und lukullische Lekerbissen serviert. Ein echter Höhepunkt stand für den Abend mit dem von der TT präsentierten Songwriter-Shootingstar „Lemo“ noch bevor. (md, mw)