Von Tamara Stocker

Los Angeles — Kevin Spacey (58) entschuldigt sich für einen sexuellen Übergriff auf einen Minderjährigen, an den er sich nicht mehr erinnern kann. Er sei wohl damals betrunken gewesen. Im selben Atemzug bekennt er sich zu seiner Homosexualität. Ein denkbar ungeschickter Schachzug des zweifachen Oscarpreisträgers.

Eigentlich ist ein Coming Out ein Befreiungsschlag. In Spaceys Fall war es eher ein Schlag ins Gesicht für die Homo-, Bi-, und Transsexuellen-Gemeinde sowie Opfer sexuellen Missbrauchs. Denn dass der 58-Jährige ausgerechnet die Vorwürfe gegen ihn nutzte, um sich als schwul zu outen, brachte das Fass für Einige zum Überlaufen. Kritikern zufolge wirkte es wie eine gezielte Taktik, um vom eigentlichen Thema abzulenken. Tatsächlich drehten sich viele Schlagzeilen in den USA sich am Montag um das Coming Out des Schauspielers.

Ehren-Emmy für Spacey zurückgezogen

Der Fokus müsse aber auf Anthony Rapp (46) und damit dem Opfer bleiben, schrieb Schauspielerin Rose McGowan auf Twitter. Rapp, bekannt etwa aus „Star Trek: Discovery" hatte Spacey Anfang der Woche beschuldigt, ihn 1986 nach einer Party in seinem Apartment in New York auf sein Bett gelegt zu haben und auf ihn gestiegen zu sein. „Er hat mich aufgehoben wie ein Bräutigam seine Braut und trug mich über die Türschwelle." Er habe sich aus der Umklammerung „herauswinden" können und die Wohnung verlassen. Es ist der Vorwurf eines sexuellen Übergriffs, wie ihnen derzeit auch Filmproduzent Harvey Weinstein ausgesetzt ist, dazu aber noch auf einen Minderjährigen. Rapp sei damals erst 14, Spacey dagegen 26 Jahre alt gewesen, sagte Rapp der Website „Buzzfeed".

Zu dieser Zeit stand Spacey gerade am Anfang seiner Karriere, trat auf Jack Lemmons Einladung hin im Broadway-Stück „Long Day's Journey Into Night" auf. Im selben Jahr erhielt er mit einem Gastauftritt in der Komödie „Heartburn" (dt. „Sodbrennen"; mit Meryl Streep und Jack Nicholson) auch seine erste Leinwandrolle. Zehn Jahre später erhielt er den Oscar als bester Nebendarsteller in „The Usual Suspects" (dt. „Die üblichen Verdächtigen") und 2000 als bester Schauspieler für „American Beauty". In diesem Jahr hätten ihm wohl Nominierungen für sein Mitwirken in „Baby Driver" sowie dem Biopic „All The Money In The World" gewunken.

Ob daraus was wird, ist fraglich. Am 20. November hätte Spacey in New York den International Emmy Founders Award für Verdienste um die Qualität von Fernseh-Produkten entgegenehmen sollen. Das hatte die International Academy of Television Arts & Sciences bereits im Juni verkündet. Doch aufgrund der nun aufgeworfenen Anschuldigungen wird das nicht passieren, der Preis wurde storniert. „Die Akademie gibt bekannt, dass man in Anbetracht der jüngsten Ereignisse davon absieht, Kevin Spacey mit dem Award zu ehren", hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Netflix denkt über Spin-Off nach

Aber nicht nur das. Keine 24 Stunden nach Spaceys Twitter-Posting verkündet Netflix das Aus seiner Erfolgsserie „House Of Cards", in der Spacey seit 2013 den zwielichtigen Politiker Frank Underwood mimt. Der Streamingdienst betont in einer Erklärung allerdings, die Entscheidung hätte nichts mit den Belästigungsvorwürfen zu tun und sei bereits vor Monaten gefallen.

Netflix und die „House Of Cards"-Produktionsfirma Media Rights Capital erklärten laut „New York Times", sie seien „zutiefst beunruhigt" von den Nachrichten über Spacey. Vertreter beider Unternehmen hätten in Baltimore die Crew und die Schauspieler der Serie getroffen, um ihnen Unterstützung zuzusichern: „Wie vorher geplant, arbeitet Kevin Spacey derzeit nicht am Set." Ob er überhaupt Teil der sechsten Staffel, die 2018 erscheint, sein soll, ist fraglich.

Stattdessen macht sich der Streamingdienst offenbar Gedanken über ein Spin-Off seines einstigen Zugpferds. Wie „Variety" berichtet, ist Netflix schon dabei, Ideen zu entwickeln. Dabei verfolgt der Streaminganbieter offenbar, ähnlich wie HBO bei „Game of Thrones", die Entwicklung verschiedener Spin-off-Ideen. Eine davon setzt Doug Stamper (Michael Kelly) in den Fokus, den engsten politischen Verbündeten Underwoods. Offiziell dazu äußern wollte sich Netflix noch nicht.

„Nicht unter dem Regenbogen verstecken"

Das Wort ergriffen haben indes zahlreiche Kollegen, Fans und prominente Vertreter der LGBT-Community. „Kevin Spacey hat gerade etwas erfunden, das vorher nicht existierte: Einen schlechten Zeitpunkt für ein Coming Out", twitterte etwa der Comedian Billy Eichner.

Schauspieler Zachary Quinto („Star Trek") bezeichnete Spaceys Aussage als „tieftraurig und beunruhigend". „Er hat sich nicht aus Stolz, schwul zu sein, geoutet, sondern als kalkulierte Manipulation, um von den schwerwiegenden Vorwürfen von sexueller Nötigung eines Minderjährigen abzulenken."

Comedian Wanda Sykes, die sich 2008 als lesbisch geoutet hatte, fügte hinzu: „Man kann nicht ,wählen', sich unter dem Regenbogen zu verstecken" (Regenbogenflaggen sind internationales Symbol der LGBT-Bewegung).

Für Autor Dan Savage, einen der bekanntesten LGBT-Aktivisten in den USA, war die Sache klar: „Es gibt kein Niveau an Trunkenheit oder Verschlossenheit, das einen Übergriff auf ein 14 Jahre altes Kind entschuldigt oder wegdiskutiert."

Rose McGowan, deren Tweets für den Fall von Harvey Weinstein gesorgt hatten, schickte ein zynisches Abschiedsgedicht in den Cyberspace: „Bye Bye, Spacey. Goodbye. Jetzt bist du dran, zu weinen. Und darum sagen wir Auf Wiedersehen."

Der Twitter-User Jeff Black fasste den allgemeinen Tenor des Shitstorms so zusammen: „Keinen stört es, dass Kevin Spacey schwul ist — das haben die meisten in Hollywood eh gewusst. Stören tut uns, dass er pädophil sein könnte."

Kim Richards, Chef des Film- und Musikstudios Allied Artists, stand Spacey als einer der wenigen zur Seite: Affekthandlungen unter Alkoholeinfluss seien ein Zeichen für „übermäßige Hingabe", schrieb er. Es dauerte nicht lang, ehe Richards von der Twitter-Gemeinde als „Verteidiger eines Vergewaltigers" kritisiert wurde, der einen mutmaßlichen Pädophilen in Schutz nehme.

War es also ein Akt der Verzweiflung oder gar die desaströse Entscheidung von Spaceys Management, Sprechern oder PR-Beratern? Wollte Spacey die Deutungshoheit über die Geschichte an sich ziehen und davon ablenken, dass er mutmaßlich Sex mit einem 14-Jährigen haben wollte? Oder „ermutigte" ihn der Vorwurf schlicht dazu, auch „andere Dinge über sein Leben anzusprechen", wie er selbst schrieb?

Bruder berichtet über gewalttätigen Vater und Missbrauch

Ein dunkles Kapitel seines Lebens ließ der Schauspieler bisher unkommentiert. Nach den Belästigungsvorwürfen wandte sich jetzt Spaceys älterer Bruder Randall Fowler an die Öffentlichkeit. Der heute 62-Jährige berichtet in einem Exklusiv-Interview mit der „Daily Mail" von einer grauenvollen Kindheit. Fowler, sein berühmter Bruder Kevin und ihre Schwester Julie hätten in einem „Haus des Schreckens" gelebt. Ihr Vater, Thomas Geoffrey Fowler, sei von den Kindern nur „Kreatur" genannt worden.

„Als ich zwölf war, hat mich mein Vater zum ersten Mal vergewaltigt", erzählt Randall Fowler. Sein vier Jahre jüngerer Bruder Kevin und seine Schwester Julie seien körperlich und verbal misshandelt, aber nicht sexuell missbraucht worden, so Fowler. Seine Mutter habe davon gewusst, jedoch nichts unternommen. Der Vater sei zudem ein bekennender Neonazi gewesen. Freunde hätten die Kinder nie mitbringen dürfen, wahrscheinlich auch, damit diese nicht sähen, dass die Wände mit Fotos von nackten Frauen und Männern bedeckt gewesen seien.

Weiter sagte er: „Kevin versuchte auszublenden, was vor sich ging." Er habe sich durch die Schauspielerei dann tatsächlich in eine andere Welt geflüchtet, er sei zu einer „leeren Hülle ohne Gefühle" geworden, so der Musiker, der heute keinen Kontakt mehr zu Spacey pflegt.

Der 58-Jährige war stets sehr bedacht um sein Privatleben. In seinem umstrittenen Statement schrieb Kevin Spacey, er habe eine Vorahnung, dass „noch weitere Dinge über mich herauskommen werden". Er sollte Recht behalten.