Wien – Skistar Marcel Hirscher ist zum vierten Mal Österreichs „Sportler des Jahres“. Der 28-jährige Salzburger zog als Rekordmann mit Hermann Maier gleich, der von 1998 bis 2001 ebenfalls viermal bei der Wahl unter den Mitgliedern der österreichischen Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) triumphiert hatte.

Nur Annemarie Moser-Pröll mit sieben Auszeichnungen als „Sportlerin des Jahres“ wurde in einer der Hauptkategorien öfter geehrt. Für Hirscher ist des der dritte „Sportler des Jahres“-Titel in Serie. Er hatte sich bereits 2012, 2015 und 2016 durchgesetzt. Diesmal gewann er die Wahl vor Skispringer Stefan Kraft und Tennisspieler Dominic Thiem.

Hirscher hatte in der abgelaufenen Saison seinen sechsten Gesamtweltcup in Serie und zudem zwei WM-Goldmedaillen geholt. Bei der Ehrung in Wien war Hirscher nicht anwesend, weil er zeitgleich in Prag den von der Vereinigung Nationaler Olympischer Komitees (ANOC) vergebenen Preis als „Europas Sportler des Jahres“ entgegennahm.

Anna Gasser wurde „Sportlerin des Jahres“ 2017

Die Snowboarderin Anna Gasser ist am Donnerstagabend in der Marx-Halle in Wien erstmals in ihrer Karriere als Österreichs „Sportlerin des Jahres“ ausgezeichnet worden. Die 26-jährige Kärntnerin setzte sich in der unter den Mitgliedern der Sportjournalisten-Vereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl klar vor Super-G-Skiweltmeisterin Nicole Schmidhofer durch.

Gasser hatte in der abgelaufenen Saison unter anderem den Freestyle-Gesamtweltcup sowie WM-Gold im Big-Air-Bewerb gewonnen. Sie ist die erste Snowboarderin, die als Österreichs „Sportlerin des Jahres“ geehrt worden ist.

ÖFB-Fußballfrauen „Mannschaft des Jahres“

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat die Wahl zu Österreichs „Mannschaft des Jahres“ 2017 für sich entschieden. Nach bereits vier Titeln für ihre männlichen Kollegen setzten sich die ÖFB-Frauen bei der Abstimmung unter den Mitgliedern der Sportjournalisten-Vereinigung Sports Media Austria (SMA) erstmals durch.

Die Auswahl von ÖFB-Frauenteamchef Dominik Thalhammer hatte im Sommer bei der EM in den Niederlanden das Halbfinale erreicht. Auf Platz zwei der Wahl zur „Mannschaft des Jahres“ landeten die Beach-Volleyballer Clemens Doppler und Alexander Horst, die bei der Heim-WM in Wien überraschend Silber geholt hatten.(APA)