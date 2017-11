Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Bereits in der kommenden Sitzung des Innsbrucker Gemeinderates am Donnerstag will Grünen-Klubobfrau Uschi Schwarzl einen Antrag einbringen, der die derzeit gültige Subventionsordnung der Stadt in einem wesentlichen Punkt ändern soll. Dort ist nämlich geregelt, dass alle Subventionsnehmer der Stadt respektive deren Organen, aber auch beauftragten Dritten volle Einschau in ihre Gebarung zu geben haben. In der Regel erledigt das die Kontrollabteilung der Stadt, eine weisungsfreie Einheit, der die Überprüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der von der Stadt gewährten Mittel zukommt. Künftig, so wollen es die Grünen, soll dieses Einschaurecht auch auf „Organisationen und Institutionen, die im Zusammenhang mit dem Subventionsnehmer stehen und an die vom Subventionswerber städtische Subventionen bzw. Teile davon weitergeleitet werden“, ausgedehnt werden.

Als Anlass hierfür nennt Schwarzl den jüngsten Prüfbericht zum Tanzsommer-Verein. Wie berichtet, trat der Verein als Subventionsnehmer auf, leitete das Geld aber an eine vom Vereins­obmann gegründet­e und geführte GmbH weiter. All das war legal. Aber: Nur aufgrund der freiwilligen Bereitschaft dieser Gesellschaft zu einer Prüfung hatte das Kontrollamt auch hier Einschau nehmen können. Laut Subventionsordnung wäre das nämlich ansonsten nicht möglich gewesen. Dieser Fall habe „eine Lücke in der Subventionsordnung aufgezeigt, die es zu schließen gilt“, sagt Schwarzl.

Ob die Koalitionspartner bei dem Antrag mitgehen werden, ist noch offen.